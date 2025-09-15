העזתים שברחו מעזה בעזרת ChatGPT

על רקע המלחמה המתפתחת ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל במלחמה, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

● קטאר בנתה "חיל אוויר עצום ביחס למדינה קטנה", אז למה היא לא תוקפת את ישראל?

1בריטניה אוסרת על ישראלים להצטרף לאקדמיה צבאית יוקרתית

בריטניה אוסרת על ישראלים להצטרף לאקדמיה הצבאית היוקרתית Royal College of Defence Studies החל משנה הבאה. ההחלטה של הממשלה מגיעה בעקבות ביקורת של משרד ההגנה הבריטי על המדיניות של ישראל בעזה, פורסם בטלגרף הבריטי. זו הפעם הראשונה שהמכללה מוציאה ישראלים משורותיה.

דובר משרד ההגנה אמר כי "הקורסים הצבאיים בבריטניה היו מאז ומתמיד פתוחים לאנשי צבא מ'טווח רחב של מדינות, וכל הקורסים הצבאיים הבריטיים מדגישים ציות לחוק ההומניטרי הבינלאומי'. עם זאת, החלטת ממשלת ישראל להסלים עוד יותר את מבצעיה הצבאיים בעזה היא שגויה. חייבת להיות דרך דיפלומטית לסיים את המלחמה כעת, עם הפסקת אש מיידית, השבת החטופים והגברת הסיוע ההומניטרי לאוכלוסיית עזה".

אמיר ברעם, מנכ"ל משרד הביטחון ובוגר המכללה היוקרתית, אמר לטלגרף כי ההחלטה של הממשלה היא "מעשה חסר כבוד עמוק של חוסר נאמנות לבעלת ברית במלחמה". ברעם שלח מכתב למשרד ההגנה הבריטי בו כתב כי ההדרה היא "מעשה מפלה" שמהווה "קרע מביש במסורת הגאווה הבריטית של סובלנות - ושל הגינות פשוטה". "התגובה של הממסד היא להשתיק קולות ישראליים... למען האמת, ההדרה של ישראל היא לא פחות ממעשה חבלה עצמית בביטחון הבריטי", הוסיף מנכ"ל משרד הביטחון.

מתוך הטלגרף מאת יותם קונפינו. לקריאת הכתבה המלאה.

2הטיים: "צרותיה של איראן עומדות להחמיר"

המלחמה של ישראל ואיראן הותירה את טהרן במרחק "שנים מהיכולת לייצור נשק גרעיני". בנוסף, איראן לא יכולה להרשות לעצמה להגיב ולהסתכן ובמלחמה, "היא תגיב אם וכאשר ישראל תכה שוב, אך התגובה תהיה מחושבת בקפידה כדי להימנע מהסלמה מסוכנת שהיא פחות מסוגלת להדוף". כעת הצרות שלה עלולות להחמיר כש"הלחץ על כלכלתה ולכן על המשטר עומד לעלות", פורסם בטיים מגזין.

"איראן נמצאת בעמדה גיאופוליטית חלשה בהרבה מכפי שהייתה לפני 7 באוקטובר, לאחר שאיבדה חלק גדול מבנות הברית שלה - מחמאס וחיזבאללה בלבנון ועד בשאר אסד בסוריה - שעליהן הסתמכה במשך זמן רב כדי להרתיע את ישראל ולהקרין כוח בזירה האזורית", נכתב בטיים.

"בסוף אוגוסט הפעילו שלוש הממשלות האירופיות שחתמו על הסכם 2015 למניעת פיתוח תכנית גרעין צבאית - בריטניה, צרפת וגרמניה - את מנגנון החזרת הסנקציות של האו"ם על איראן בתגובה להחלטתה להפסיק שיתוף פעולה עם פקחים".

אלא אם כן תתרחש פריצת דרך דיפלומטית, "שאינה סבירה", הסנקציות הללו יוטלו באוקטובר הקרוב. "וושינגטון כבר פגעה במגזרי הנפט והכרייה של איראן ואסרה שימוש בדולר אמריקאי בעסקאות מסחריות. האיחוד האירופי גם הטיל עונשים בעקבות דיכוי מחאות עבר באלימות ותמיכתה הצבאית של איראן במלחמת רוסיה באוקראינה. אך סנקציות האו"ם יהיו מקיפות בהרבה וצפויות לגרום לירידה משמעותית בהכנסות הנפט של איראן ולהגביר את הלחץ על כלכלתה", נכתב.

"הרפובליקה האסלאמית שרדה סערות רבות מאז המהפכה ב־1979, וייתכן שתשרוד עוד כמה. בעקבות המלחמה האחרונה עם ישראל, עבדה טהרן קשה כדי למכור הישרדות כניצחון. אך הצרות רק צפויות לגדול", נכתב.

מתוך הטיים מאת איאן ברמר. לקריאת הכתבה המלאה.

3ארה"ב מכבה שריפות במזרח התיכון אחרי התקיפה בקטאר

מזכיר המדינה האמריקאי מרקו רוביו נחת בתחילת השבוע בישראל, ונפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו לאור "המבוי הסתום במשא ומתן בין ישראל לחמאס לסיום המלחמה בעזה". כעת "ביקורו של רוביו מדגיש את מאמצי ארה"ב לאזן בין תמיכתה הבלתי מתפשרת בישראל לבין בלימת ההשלכות מהתקיפה הישראלית בקטאר", פורסם בוול סטריט ג'ורנל בכתבה שכותרתה "התקיפה בקטאר מותירה את רוביו עם משימה דיפלומטית עדינה בישראל".

הביקור של רוביו "מתקיים בשעה שארה"ב מנסה להתמודד עם ההשלכות של התקיפה הישראלית, בעוד שבכירים ערביים מטילים ספק בנכונותה של אמריקה להגן עליהם מפני עוצמתה הגוברת של ישראל באזור", נכתב בוול סטריט ג'ורנל.

לאחר התקיפה בקטאר ארה"ב ניסתה לכבות שריפות כאשר "טראמפ ובכירים מהממשל האמריקאי קיימו פעילות דיפלומטית אינטנסיבית לאחר התקיפה. בסוף השבוע האחרון, רוביו וסגן הנשיא ג'יי. די. ואנס נפגשו עם ראש ממשלת קטאר,מוחמד אל-ת'אני".

לאחר התקיפה הישראלית על אדמת קטאר רוביו אמר כי ארה"ב "אינה מרוצה מהתקיפה" אך ציין כי "ארה"ב לא תשקול מחדש את תמיכתה בישראל". רוביו אמר כי המשימה שלו כעת היא "לדבר על מה שצופן העתיד, ואני עומד לקבל הבנה טובה יותר לגבי התוכניות להמשך. ברור שאנחנו לא מרוצים מכך. הנשיא לא היה מרוצה מכך. עכשיו עלינו להתקדם ולברר מה קורה הלאה".

הוול סטריט ג'ורנל מאת רובי גריימר. לקריאת הכתבה המלאה.

4העזתי שברח מעזה לאירופה בג'ט סקי

מוחמד אבו דקה, עזתי בן 31, ניסה להימלט מהמלחמה בעזה ותיעד את סיפור בריחתו, וסוכנות הידיעות רויטרס סיקרה את המסע שלו מעזה לאירופה. "לאחר 10 ניסיונות חצייה כושלים עם מבריחים, סיפר כי רכש ג’ט סקי ישן מדגם ימאהה בכ־5,000 דולר דרך אתר מקוון, והשקיע עוד כ־1,500 דולר בציוד - כולל GPS, טלפון לווייני ואפודות הצלה", נכתב. בליווי שני עזתים נוספים "נהג בג’ט סקי במשך 12 שעות, כשהוא מתחמק מסירת סיור תוניסאית שעקבה אחריו, וכל זאת תוך כדי גרירת סירת גומי ובה אספקה נוספת".

"השלושה השתמשו ב־ChatGPT כדי לחשב כמה דלק יידרשו, אך למרות זאת אזל הדלק כ־20 ק"מ מלמפדוזה. הם הצליחו להזעיק עזרה, מה שהוביל לחילוץ ולנחיתתם באי הדרומי ביותר של איטליה ב־18 באוגוסט", נכתב ברויטרס. "סירת סיור רומנית, שהשתתפה במשימת פרונטקס (סוכנות הגבולות של האיחוד האירופי), אספה אותם. דובר הסוכנות תיאר את המקרה כ'נסיבה חריגה'".

"לאחר שהתחבאו בשיחים כמה שעות, עלה אבו דקה על מטוס מגנואה לבריסל. מבריסל, לדבריו, נסע לגרמניה - תחילה ברכבת לקלן, ומשם לסקסוניה, שם אסף אותו קרוב משפחה ברכב ולקח אותו לברמשה, עיירה סמוכה".

מוחמד אמר לרויטרס כי "הגיש בקשת מקלט וכעת ממתין שבית המשפט ידון בה, ללא תאריך שנקבע עדיין לשימוע. אין לו עבודה או הכנסה, והוא שוהה במרכז מקומי למבקשי מקלט". המשפחה שלו עדיין נותרה בעזה והוא מקווה להביא אותם איתו לגרמניה.

מתוך רויטרס מאת קולאפינטו ואלביזה ארמליני. לקריאת הכתבה המלאה.