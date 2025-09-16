עדכונים שוטפים

06:47 - שר הביטחון ישראל כ"ץ: "עזה בוערת. צה"ל מכה באגרוף פלדה בתשתיות הטרור, וחיילי צה"ל נלחמים בגבורה ליצירת התנאים לשחרור החטופים ולהכרעת חמאס. לא נרפה ולא נשוב לאחור עד להשלמת המשימה"

03:46 - משפחות החטופים ושורדי השבי החלו בהקמת האוהלים סמוך למעונו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בירושלים, ומתכוונים להעביר שם את הלילה

02:33 - משטרת ישראל חסמה את כל דרכי ההגעה להפגנת המשפחות מול מעון ראש הממשלה בירושלים. "בזמן שהחטופים מוקפים במחבלים כשמסביבם אש צה"ל, לפני כשעתיים נתניהו נמלט מזעקת בני משפחותיהם כשהוא מוקף מאבטחים", נמסר ממטה משפחות החטופים. "המרחק בין העיר עזה לרחוב עזה בירושלים - מעולם לא היה רחוק יותר"

02:04 - גם שורדות השבי אילנה גריצ'ווסקי וארבל יהוד הגיעו אל מחוץ למעון ראש הממשלה בירושלים. בני זוגן מתן צנגאוקר ואריאל קוניו עדיין מוחזקים בשבי חמאס

02:00 - עינב צנגאוקר ומישל אילוז בקריאות קשות לראש הממשלה בנימין נתניהו מחוץ למעונו בירושלים: "רוצח, שקרן"

01:45 - בעזה מדווחים על הפצצות גם באזור דיר אל-בלח שבמרכז הרצועה

01:34 - עינב צנגאוקר בירושלים: "יש לי אינטרס אחד - שהמדינה תתעורר ותחזיר לי את הילד שלי עם יתר החטופים. לא נאה לו (לנתניהו) לשמוע אותנו כאן - הוא ברח כמו פחדן. אנחנו נרדוף אחריו לכל מקום, ביום ובלילה. נגמר, מסירים את הכפפות"

01:33 - משפחות החטופים מזהירות מהרחבת התקיפות: "הלילה עלול להיות האחרון בחייהם של החטופים"

חיל האוויר תוקף מהאוויר ברחבי העיר עזה. משפחות חטופים, שחוששות לגורל יקיריהן, דורשות תשובות: "ראש הממשלה בוחר במודע להקריב את החטופים, תוך התעלמות מוחלטת מעמדת צה"ל".

ויקי כהן, שבנה נמרוד מוחזק ברצועה: "אני יודעת שההפצצות מרעידות את המנהרה שלך - תהיה חזק". על רקע ההתפתחויות, חלק מהמשפחות עושות דרכן למעון ראש הממשלה בירושלים. לכתבה המלאה



01:29 - אופיר ברסלבסקי, אביו של החטוף רום ברסלבסקי, מחוץ למעון ראש הממשלה בירושלים: "הבן שלי איבד חצי ממשקל הגוף שלו. הבאת עלינו שואה"

01:26 - עינב צנגאוקר מחוץ לבית ראש הממשלה: "שרה, בואי תצאי ותגידי איך שיקרת לי בפנים ואמרת לי שאתם הולכים להביא הסכם ולהחזיר את כולם. את יודעת לפגוש משפחות בחדר סגור בלי תקשורת - ואת מוכרת להם זיבולי שכל. נגמר!"

01:10 - על רקע תקיפות צה"ל ברצועה ודבריו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, לפיהם חמאס מתכוון להשתמש בחטופים כמגן אנושי לקראת הכניסה הקרקעית של צה"ל - שורד השבי אוהד בן עמי פנה לחטופים שעדיין נמצאים בשבי בעזה: "חברים אהובים שלי, אני מבקש מכם סליחה. בבקשה מכם תהיו חזקים, בקרוב יגיע האור. לא אנוח ולא אשקוט עד שכולכם תחזרו הביתה"

01:08 - ירושלים: המשטרה הציבה מחסומים וסגרה את הכביש ברחוב עזה לקראת הגעת משפחות החטופים אל מחוץ למעון ראש הממשלה

01:04 - במקביל לתקיפות העצימות ברצועת עזה, בסוריה מדווחים על פיצוצים באזור הבירה דמשק

00:51 - מטה משפחות החטופים: ראש הממשלה נתניהו שמע על ההפגנה המתוכננת ליד מעונו בירושלים - ו"נמלט" מהמקום

00:45 - מספר העזתים שפונו מאפשר התחלת התמרון; ההערכה בישראל שיושלם עד סוף 2025

בצה"ל מעריכים כי לאחר תחילת התמרון בעיר עזה, היקף האוכלוסייה שינוע דרומה יזנק. חמאס נערך לכניסת כוחות צה"ל ומגדיר את המערכה הזו "יום הדין": חטופים הועלו מעל הקרקע.

במערכת הביטחון מעריכים כי מרגע כניסת הכוחות, חמאס ינסה להאיץ את המשא-ומתן. גורמים אמריקאים: סיום המערכה הכרחי - ועובר דרך כיבוש העיר עזה. לכתבה המלאה

00:44 - דיווחים ברצועה: תקיפות אינטנסיביות של צה"ל בצפון-מערב העיר עזה

חיל האוויר תוקף את העיר עזה בעיקר בחלקה הצפון מערבי, ככל הנראה כחלק מההכנות האחרונות ליציאה למבצע "מרכבות גדעון ב'". הערכות מערכת הביטחון הן שמעל ל-300 אלף עזתים התפנו מהעיר, ולפי גורם ביטחוני, "מספר העזתים שנעו עד כה מאפשר להתחיל את התמרון בעיר עזה". תושב העיר עזה ל-N12: "כולם רוצים להתפנות, יש תקיפות בכל רגע". במקביל: צה"ל תקף מפקדה של חיזבאללה בלבנון. לכתבה המלאה

00:37 - עינב צנגאוקר, אמו של החטוף מתן צנגאוקר: "אנחנו שומעים את ההפצצות על הילדים שלנו ולא יכולים לשבת בבית. אני יוצאת עכשיו יחד עם משפחות חטופים נוספות למעון ראש הממשלה - זה שהחליט להרוג את הילדים שלנו, את החיילים ואת המילואימניקים. זה שהחליט להקריב מדינה שלמה למען ההישרדות הפוליטית שלו. אנחנו יוצאים לדרוש את הילדים שלנו בחזרה בהסכם כולל ואת סיום המלחמה. לא ייתכן שחיי אומה שלמה תלויים בבן אדם שאיבד את השפיות ואת הערכים שלו"

00:31 - נתניהו עדכן את טראמפ לפני שיגור הטילים לדוחא; נשיא ארה"ב הכחיש

בכירים ישראלים אמרו לחדשות 12 כי למרות טענות הבית הלבן - ראש הממשלה בנימין נתניהט כן עדכן את נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לפני שיגור הטילים לקטאר. לדברי אותם בכירים, "ישראל לא הייתה תוקפת אם הייתה מאמינה שטראמפ מתנגד".

הלילה הנשיא טראמפ נשאל על-ידי כתבים בחדר הסגלגל אם נתניהו שוחח איתו, והשיב: "לא". עוד הוא הבהיר: "ישראל לא תתקוף יותר את קטאר". בלשכת ראש הממשלה סירבו להגיב. לכתבה המלאה

00:21 - ענת, אמו של החטוף מתן אנגרסט, כתבה ב-X על התקיפות ברצועה: "מתן שלי נמצא באזור המפוצץ. לא אתן שזה יהיה הלילה האחרון שלו". היא הודיעה כי היא נמצאת בדרכה לבית ראש הממשלה בירושלים וקראה להצטרף אליה

00:12 - נוכח התקיפות הנרחבות ברצועת עזה: משפחות חטופים עושות דרכן למעון ראש הממשלה בירושלים

21:20 - האזהרה של האלוף לראש הממשלה: "מעלה את הסיכון לחטופים"

ראש מינהלת החטופים הבהיר לנתניהו - חמאס מעביר חטופים לעיר עזה, לפני תחילת התמרון . חברי קבינט הבינו במהלך הדיון הביטחוני: חמאס עלול להפוך את החטופים למגן אנושי. אמו של החטוף גיא גלבוע דלאל: "הוא נמצא מעל לקרקע, בעיר עזה - לבדו". שר החוץ של ארה"ב אמר למשפחות חטופים: "עובדים על עסקה כוללת, זה הולך להיות מורכב". לכתבה המלאה

פורסם לראשונה ב-N12