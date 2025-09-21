חברת הנדל״ן מהגדולות בדובאי, מאיורס נדל״ן של היזם מיכאל מאיורוב מקימה סבב גיוס נוסף למתווכי נדל"ן ישראלים

הכתבה מטעם מאיורס נדל"ן

הגיוס נדרש למטה החברה שנמצא בסמוך לבורג' ח'ליפה המפורסם ליד דובאי מול הקניון הכי גדול בעולם.

בעוד שוק התיווך בישראל מדשדש ומתכווץ, חברת הנדל״ן מאיורס של מיכאל מאיורוב מציעה לסוכני התיווך הישראלים הזדמנות יוצאת דופן. רילוקיישן לדובאי ועיסוק בדירות למכירה בדובאי, עמלות גבוהות בהרבה מהמקובל בארץ ומטה חדש שנפתח בדאון טאון לישראלים בדובאי ורק שתי דקות מהבורג' חליפה.

כך יכולה להיראות קריירה חדשה בעיר שבה ההזדמנויות לא נגמרות ובמיוחד עם מאיורס ולהשתמש בפלטפורמה היחידה לקהל הישראלי שהנגישה את דובאי בשפה העברית

במשך השנים, עם העלייה ההדרגתית במחירי הנדל"ן בישראל, רבים לטשו עיניים אל מקצוע התיווך, בתקווה ליהנות מהיקף העסקאות ולגזור מכך קופון נאה. אבל עד כמה שזה נשמע קל, נוצץ ומכניס, בפועל גם בתקופות השיא שבהן שוק הנדל"ן בארץ שגשג, רק שניים מתוך עשרה סוכני תיווך חדשים הצליחו לשרוד את השנה הראשונה בתחום ורבים עזבו את התחום מעט לאחר מכן.

כיום, כאשר שוק הנדל"ן בישראל עומד במקום, מספר סוכני התיווך הפעילים ירד בצורה חדה עוד יותר, וגם אלו שנשארו בתחום מתקשים לייצר תשואה מספקת. לעומת זאת, אצל סוכני תיווך ישראלים שנבחרו בקפידה על ידי חברת מאיורס נדלן בדובאי הבינלאומית הפועלת מדובאי ופועלים תחת המטרייה שלה, המציאות שונה לחלוטין.

צילום: אלכס סוקולוב

MAYORS נדל״ן מגייסת מתווכים ישראלים לרילוקיישן לדובאי עבור השקעות נדל״ן בדובאי

החברה שנמצאת בבעלותו של איש הנדל"ן הישראלי, מיכאל מאיורוב, מצויה בצמיחה מתמדת. לכן היא ממשיכה להרחיב את שורותיה ומגייסת סוכני תיווך ישראלים שמעוניינים לעשות רילוקיישן לדובאי, לעבוד בהשקעות נדל״ן בדובאי ולבנות לעצמם קריירה בינלאומית במכירת פרוייקטים נדל״ן בדובאי. מדובר במי שכבר הוכיחו את עצמם בארץ, שחיים ונושמים את עולם הנדל"ן ורוצים להרוויח על כך הרבה יותר.

התנאים שחברת מאיורס מציעה ההופכים את ההזדמנות הזו לאטרקטיבית במיוחד. בין היתר מדובר בעמלות גבוהות על כל הדירות למכירה בדובאי, פי שניים עד שלושה מהמקובל בישראל, סביבת עבודה שבה כמעט ואין מיסים על רווחים (מס בדובאי), ומערך הדרכות וליווי השקעות נדל״ן בדובאי של מאיורס שמאפשרים לכל מתווך להשתלב במהירות בשוק הנדל"ן בדובאי.

וכך הם יכירו את כל הקבלנים בדובאי, כמו emaar דובאי, ועוד. יוכלו להשתלב ולשווק פרוייקטים בדובאי.

מי שעוברים את תהליך המיון והראיונות הקפדני, מצטרפים למשפחה של ממש, עם קהילה תומכת של סוכנים ישראלים שחיים את דובאי יום-יום גם כן, וזה לא הכל.

פתיחה חגיגית של משרדים חדשים בלב דובאי לליווי משקיעי נדל״ן

ההתבססות והצמיחה של חברת מאיורס הובילו גם לצעד הבא, והוא פתיחת מטה חדש בלב דאון טאון דובאי. מרחק שתי דקות הליכה בלבד מבורג' ח'ליפה ומדובאי מול המפורסם , גורד השחקים הגבוה ביותר בעולם, ובתוכו קניון דובאי שהוא החמישי בגודלו בעולם וקזינו דובאי. המקום שכל המי ומי, החל מאנשי עסקים, משקיעים וסלבריטאים מכל עבר רוצים להיות ולהיראות בו.

"המעבר הזה שלנו הוא לא רק עניין של יוקרה, אלא זה נועד להקל על המשקיעים שלנו שמגיעים מישראל ומתעניינים בקניית דירה בדובאי, להתאקלם ולהבין היכן הם נמצאים תכף ומיד.

ולא רק, מאירוס נדל״ן השיקה את הפלטפורמה הראשונה בדובאי לקהל הישראלי בשפה העברית ששם היא הנגישה את כל הפרוייקטים בדובאי וכל הנדלן בדובאי בשפה העברית שכוללים את כל הנתונים, את זה תוכלו לראות בפלטפורמה: דירות למכירה בדובאי.

זה אומר שהם מגיעים לאזור שמוכר להם ממה שראו בטלוויזיה, וזה מסמל את הצעד הראשון בחיבור שלהם בין דובאי הנוצצת לבין ההשקעה החלומית של נדל"ן בדובאי", מיכאל מאיורוב מספר.

ליווי השקעות נדל״ן אישי בדובאי למשקיעים עד סגירת העסקה

יום שגרתי של כל סוכני התיווך של חברת מאיורס נדל״ן אשר מלווה משקיעים בדובאי, מתחיל עם פגישת צוות במשרדים המפוארים, שם הם מקבלים סקירה ראשונית על ההזדמנויות הקיימות ופרטים נוספים שחשוב להם להכיר. משם הם מגיעים לאסוף מבתי המלון הנוצצים את המשקיעים שהגיעו במיוחד מישראל לסיור ברחבי העיר.

רואים קבלנים בדובאי, מכירים פרוייקטים של נדל״ן בדובאי ובסוף רואים מכל הדירות למכירה בדובאי הקיימות מה האופציה הטובה ביותר עבורם, השלב הבא הוא הגעה אל משרדי הקבלנים בדובאי השונים לצורך הצגה של מספר פרויקטים מובחרים דובאי שראו בדרך, ולבסוף כולם חוזרים למשרדי החברה בדאון טאון דובאי לפגישה מסכמת בחדר הישיבות ממנו נשקף נוף מהמם לקניון הכי גדול בעולם, דובאי מול, כדי לקבל את ההחלטה באיזה פרויקט נדל"ן בדובאי להשקיע.

"המטרה ברורה שלנו ברורה. לא עוד מצגות קרות או שיחות וידאו ממרחקים, אלא להביא לידי ביטוי חוויה מלאה שמאפשרת לכל משקיע מישראל לראות, לשאול, להרגיש ולהבין את דובאי לעומק לפני שהוא מחליט להוציא כסף", מיכאל מאיורוב הוסיף והסביר.

כך בדיוק חברת מאיורס מצליחה לשלב את כל העולמות גם יחד. מצד אחד היא מעניקה למשקיעים שירות אישי, אמין ומקיף, ומצד שני מספקת לסוכני התיווך הישראלים שלה מסלול קריירה חדש ויציב שכולל ויזה בדובאי וחשבון בנק בדובאי לכל סוכן שלה,כך היא מייצרת מסלול נוח לעבודה לכל סוכן, שלא קיים כיום בארץ.

כך שבעוד בישראל משקיעי נדל"ן יושבים על הגדר ומחכים, וסוכני תיווך רבים נאבקים לסגור עסקה אחת בכל כמה חודשים, בדובאי ותחת מאיורס נדל״ן, הם מוצאים מציאות אחרת. שוק חי ותוסס שבו ההזדמנויות לא מפסיקות להגיע והרווחים בהתאם וזה למה השקעות נדל״ן בדובאי כלכך האטרקטיביות כיום בשנת 2025.

אז גם אם אתם רוצים לקנות דירה בדובאי, או לרכוש דירה ליד קזינו דובאי, מאיורס נדל״ן היא הכתובת עבורכם.

*אין באמור כדי להוות המלצה להשקעה מכל סוג. על כל אדם לקבל יעוץ מקצועי בהתאם לצרכיו הפרטניים בטרם ביצוע השקעה.

הכתבה מטעם מאיורס נדל"ן