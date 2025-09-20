ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
ישראל במלחמה | סיקור שוטף

טראמפ טוען שישנם "כמעט 40 חטופים מתים", המשפחות הזדעזעו

הנשיא טראמפ שוב נותן מידע סותר לגביי חיי החטופים, המשפחות הזדעזעו •  טראמפ חתם על צו להעלאת אגרת ויזת העבודה שעלול לפגוע באפשרויות של ישראלים להשתלב בשוק העבודה האמריקאי •  פורטוגל תכיר במדינה פלסטינית ביום ראשון •  48 חטופים - 715 ימים בשבי - עדכונים שוטפים

פורסם: 08:24 עודכן: 10:06
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ / צילום: ap, Alex Brandon
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ / צילום: ap, Alex Brandon

עדכונים שוטפים

10:00- הערכה בישראל: יותר מחצי מיליון תושבים התפנו מהעיר עזה

08:21- פורטוגל תכיר במדינה פלסטינית ביום ראשון, כך הודיע שר החוץ הפורטוגלי

08:17- הנשיא טראמפ חתם על צו להעלאת אגרת ויזת העבודה: יכול לפגוע גם בישראלים

הנשיא טראמפ חתם על צו להעלאת אגרת ויזת העבודה H-1B ל-100 אלף דולר והשקת מסלול "כרטיס זהב" שמאפשר ויזה מואצת תמורת מיליון דולר לאדם או שני מיליון לחברה - מהלך שמטרתו לצמצם כניסת עובדים זרים לארה"ב, אך שעלול לפגוע בתעשיית ההיי-טק ולפגוע גם באפשרויות של ישראלים להשתלב בשוק העבודה האמריקאי.

08:00- טראמפ טען שישנם "כמעט 40 חטופים מתים" - ותקף את הטענה ל"רצח עם" בעזה

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס הלילה (בין שישי לשבת, שעון ישראל) לנושא החטופים ולמלחמה בעזה, ובדבריו שזר נתונים מבלבלים ולעיתים סותרים. טראמפ הצהיר כי הצליח להביא לשחרור "רוב החטופים", אך במקביל נקב במספרים שונים - והציג תמונה שאינה תואמת את הידוע בישראל.

טראמפ אמר: "הצלחתי להוציא את רוב החטופים. נשארנו עם כ-20 בחיים. יש לנו 32 מתים - אולי יותר, 38 - אבל בין 32 ל-38 הרוגים, רובם צעירים". מדובר בהתבטאות נוספת של טראמפ בעניין , וזאת למרות שבישראל מציינים בעקביות כי מדובר ב-20 חטופים חיים וב-28 שמוגדרים חללים - זהו הנתון הרשמי של מערכת הביטחון ושנמסר למשפחות החטופים.

אחר הפעם הקודמת, משפחות החטופים הזדעזעו מדבריו וטענו כי איש לא טרח לעדכן אותם בשינוי במידע וכי מתאם השבויים והנעדרים גל הירש עדכן אותם ש"לפי המידע שבידי ישראל - אין שינוי במידע שקיבלתם מאיתנו".

טראמפ נשאל אם ישראל מבצעת רצח עם בעזה וענה: "מה שקרה ב-7 באוקטובר זה רצח עם" .

לקריאת הכתבה המלאה ב-N12