חברי ועדת בכר. מימין למטה בכיוון השעון: יוסי בכר ז''ל, מנכ''ל האוצר דאז ויו''ר הוועדה, דרור שטרום, הממונה על התחרות לשעבר, יואב להמן, המפקח על הבנקים בזמנו, מאיר סוקולר, המשנה לנגיד בנק ישראל לשעבר, ואייל בן שלוש , הממונה על שוק ההון לשעבר / איור: גיל ג'יבלי
20 שנה אחרי, גלובס חוזר לאנשים, הקולות, וההשלכות של הרפורמה ששינתה את המשק

20 שנה לוועדת בכר, פרויקט מיוחד

באוגוסט 2005 יצאה לדרך אחת המהפכות הגדולות של שוק ההון שזכתה לשם "רפורמת בכר" על שם מנכ"ל האוצר דאז יוסי בכר ז"ל. ועדה בראשותו הפרידה את הבנקים מניהול קופות הגמל וקרנות הנאמנות של הציבור • 20 שנה אחרי, גלובס חוזר לאנשים, הקולות, וההשלכות של הרפורמה: איך היא הפכה את חברות הביטוח ובתי השקעות לענקים פיננסים, איך הבנקים הצליחו לשמור על ההגמוניה, והאם הציבור הרוויח מהשינוי?

הרפורמה לפירוק ריכוזיות הבנקים מציינת 2 עשורים. איך הכול התחיל
יובל אינהורן וצוות המשרוקית של גלובס 17.09.2025
מימין: יוסי בכר ז''ל יו''ר הוועדה, דוד קליין ז''ל נגיד בנק ישראל דאז, ובנימין נתניהו שר האוצר דאז. / צילום: אריאל ירוזולימסקי
20 שנה לרפורמה שטלטלה את שוק ההון: מה קרה לכוחם של הבנקים?
חזי שטרנליכט 17.09.2025
החיסכון שלנו עבר לידיים של המוסדיים בעקבות רפורמת בכר / איור: Shutterstock
20 השנים שבנו את השליטים החדשים של שוק ההון
נתנאל אריאל 18.09.2025
חברי ועדת בכר. מימין למטה בכיוון השעון: יוסי בכר ז''ל, מנכ''ל האוצר דאז ויו''ר הוועדה, דרור שטרום, הממונה על התחרות לשעבר, יואב להמן, המפקח על הבנקים בזמנו, מאיר סוקולר, המשנה לנגיד בנק ישראל לשעבר, ואייל בן שלוש , הממונה על שוק ההון לשעבר / איור: גיל ג'יבלי
"ראינו את הנתונים והתחרפנו": הרפורמה ששינתה את המדינה
אסף זגריזק 21.09.2025
יוסי בכר ז''ל, מנכ''ל האוצר לשעבר ויו''ר ועדת בכר / צילום: תמר מצפי
אף אחד לא חשב שהרפורמה הזאת תוזיל את דמי הניהול. איך זה קרה?
אורן דורי 21.09.2025