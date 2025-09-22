רפורמת בכר הרפורמה לפירוק ריכוזיות הבנקים מציינת 2 עשורים. איך הכול התחיל יובל אינהורן וצוות המשרוקית של גלובס 17.09.2025 רפורמת בכר 20 שנה לרפורמה שטלטלה את שוק ההון: מה קרה לכוחם של הבנקים? חזי שטרנליכט 17.09.2025 רפורמת בכר 20 השנים שבנו את השליטים החדשים של שוק ההון נתנאל אריאל 18.09.2025 ועדת בכר "ראינו את הנתונים והתחרפנו": הרפורמה ששינתה את המדינה אסף זגריזק 21.09.2025 רפורמת בכר אף אחד לא חשב שהרפורמה הזאת תוזיל את דמי הניהול. איך זה קרה? אורן דורי 21.09.2025 נושאים הקשורים לכתבה רפורמת בכרשוק ההוןיוסי בכרבנקים בישראלרגולציהועדת בכררגולציה בשוק ההון