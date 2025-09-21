עוד לפני הסנקציות: היצוא לאיחוד האירופי נחתך ברבע

יצוא הסחורות לארצות האיחוד האירופי ירד בחודשים יוני עד אוגוסט 2025 ב-24.8% בחישוב שנתי - כך על-פי דיווח של הלמ"ס שיוצא כעת. אם בחודשים ינואר-אוגוסט 2024 ישראל ייצאה סחורות בשווי 40.8 מיליארד שקל, הרי שבינואר-אוגוסט 2025 היצוא לאיחוד האירופי עמד על 36.9 מיליארד שקל בלבד.

אך היבוא, לעומת זאת, דווקא גדל: מ-71.9 מיליארד שקל בינואר-אוגוסט 2024, היבוא גדל ל-76.1 מיליארד שקל בינואר-אוגוסט 2025. באותה תקופה היבוא והיצוא לארה"ב קטן, אך רק במעט. ככלל, היבוא גדל, והיצוא הצטמצם, בין היתר על רקע התחזקות השקל שמעודדת את היבוא ומדכאת את היצוא.

אך בחודשים האחרונים המצב מקצין: יצוא הסחורות לארה"ב ירד ב-19.3% בחישוב שנתי בחודשים יוני-אוגוסט 2025, בהמשך לירידה של 20.7% בחודשים מרץ-מאי 2025. יצוא הסחורות לארצות האיחוד האירופי ירד בחודשים יוני-אוגוסט 2025 ב-24.8% בחישוב שנתי, זאת בהמשך לירידה של 36.7% בחודשים מרץ-מאי 2025 בחישוב שנתי. לעומת זאת, יצוא הסחורות לסין דווקא עלה ב-62.2% בחישוב שנתי בחודשים יוני-אוגוסט 2025.

ולעומת זאת, כאמור, היבוא דווקא בעלייה קלה: יבוא הסחורות מארצות האיחוד האירופי עלה ב-3.0% בחישוב שנתי בחודשים יוני-אוגוסט 2025, לאחר ירידה של 2.5% בחודשים מרץ-מאי 2025. יש להזכיר שמדובר אך ורק ביבוא ויצוא של סחורות, כאשר רוב היצוא הישראלי הוא בכלל של שירותים (כמו הייטק).