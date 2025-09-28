אחרי שבוע של ירידות, המסחר בוול סטריט ננעל בסוף השבוע בעליות שערים. בסיכום שבועי, מדד ה-S&P500 ירד ב-0.3%, הנאסד"ק ירד ב-0.7% והדאו-ג'ונס ירד ב-0.1%.

המומנטום החיובי של סולאראדג' נמשך - האנליסטים ספקנים

מי שהמשיכה במגמה החיובית שלה מהתקופה האחרונה היא חברת האנרגיה המתחדשת הישראלי סולאראדג' . בסוף השבוע, רשמה מניית יצרנית הפאנלים הסולאריים הביתיים עלייה של 4%, תוך שהיא משלימה קפיצה של 11% בשבוע החולף.

החברה אמנם לא דיווחה על אירוע מהותי, אך העלייה ממשיכה את המומנטום החיובי שלה מהעת האחרונה. בסוף השבוע שעבר, דיווחה החברה על תחילת המשלוחים של מוצרים שיוצרו במפעליה בארה"ב, וכן על כך שהיא צופה משלוחים נוספים ברבעון הבא (הרבעון הרביעי). זאת, כחלק מהאסטרטגיה עליה הכריזה ברבעון שעבר, הכוללת את הרחבת הייצור שלה בארה"ב.

העלייה האחרונה במחיר המניה מגיע בעת שהיא נמצאת במומנטום חיובי, לאחר שבחודש שעבר, פרסמה סולאראדג' את תוצאותיה לרבעון השני, אותו סיימה עם צמיחה של 9% בהכנסות, שעמדו על 289.4 מיליון דולר. בשורה התחתונה, הציגה החברה הפסד נקי מתואם של 47.7 מיליון דולר (0.81 דולר למניה).

מתחילת השנה, קפצה מניית סולאראדג' במעל 190%, והיא נסחרת כעת לפי שווי של כ-2.34 מיליארד דולר. עם זאת, מתוך 31 אנליסטים שמסקרים את החברה, רק אחד מחזיק בהמלצת קנייה, בעוד שכחמישה מחזיקים בהמלצת ביצועי חסר, ועוד ארבעה בהמלצת מכירה. מחיר היעד הממוצע של האנליסטים עומד על כ-23.4 דולר - נמוך ב-40% ממחיר המניה הנוכחי.

המניה שהכפילה את שוויה

מי שעוד בלטה לחיוב היא חברת דריו הלת' , שמנייתה זינקה במעל 100%, לאחר שדיווחה על בחינה של מהלכים אסטרטגיים. החברה הישראלית, המפתחת פלטפורמות דיגיטליות לניהול טיפולים של מחלות כרוניות, דיווחה לקראת סוף השבוע כי מועצת המנהלים שלה "יזמה סקירה אסטרטגית מקיפה כדי למקסם את הערך לבעלי המניות, בעקבות פניות אסטרטגיות רבות מצד בעלי עניין".

מועצת המנהלים של דריו "הקימה ועדה מיוחדת שמטרתה לבחון מגוון רחב של הזדמנויות פוטנציאליות, כולל מכירה, מיזוג, שילוב עסקי אסטרטגי או המשך ביצוע האסטרטגיה העצמאית המוצלחת", נכתב בהודעת החברה.

למרות הזינוק במחיר המנייה בסוף השבוע, היא נסחרת כיום לפי שווי של כ-32 מיליון דולר בלבד - נמוך בכ-32% משוויה לפני כשנה, ונמוך בכ-93% משווי השיא אליו הגיעה בתחילת שנת 2021.

התנודתיות בלמונייד נמשכת

מניית חברת הביטוח הדיגיטלי הישראלית למונייד ממשיכה להציג תנודתיות רבה. בשבוע החולף, איבדה המניה כ-16% מערכה, מבלי שפרסמה דיווח מהותי כלשהו. זאת, אחרי שמתחילת השנה, רשמה מניית החברה זינוק של 40%.

בראיון שהעניק לגלובס לפני מספר חודשים, התייחס שי וינינגר, מייסד החברה, לשינויים התכופים במחיר המנייה, ואמר כי "התנודתיות בשוק מזכירה שצריך לקחת דברים בפרופורציה. גם כשהמניה עולה וגם כשהיא יורדת, זה חלק מהמשחק. ברור שעדיף שהיא תעלה, אבל אנחנו לא מתייחסים לכך כסימן שצריך לחגוג".

מאחורי התנודתיות הגוברת של המניה, שנעה בטווח מחירים רחב של 16־59 דולר בשנה האחרונה, היא העובדה שמדובר במניה אהודה במיוחד בקרב סוחרי אופציות. כמעט 31% מהמניות הפתוחות למסחר של החברה הן יתרות שורט - כלומר, נסחרות על־ידי משקיעים שמתמחרים שהמניה תרד.

"אני חושב שזה אופייני לחברות שיש להן פוטנציאל disruption (שיבוש) משמעותי לתעשיות, וצפוי להן נתיב תנודתי באופי", הסביר וינינגר. "זה מצב שבו שורט יכול ממש להרוויח, כי הם מנצלים תנודתיות, וירידות זמניות זה מספיק. אני חושב שזה עניין של זמן, וככל שהחברה מתקדמת ל־EBITDA חיובי והיציבות נשמרת, היא נתפסת כחברה שלא תלויה באמונה שזה יקרה, אלא שזה כבר קרה - בסוף, אני מאמין שהשורט ייעלם".

כיום, אחרי שזינקה ביותר מ-200%, מניית החברה נסחרת לפי שווי של 3.8 מיליארד שקל. עם זאת, כמו במקרה של סולאראדג', גם אצל למונייד, האנליסטים מביעים ספקות לגבי מחיר המניה. מתוך שמונה אנליסטים שמסקרים את החברה, רק אחד נמצא בהמלצת קנייה, כאשר מחיר היעד הממוצע עומד על כ-45.7 דולר למניה - נמוך בכ-11% ממחירה הנוכחי.