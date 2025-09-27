ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
השבוע בשווקים / צילום: יוסי כהן
מה צפוי בהחלטת הריבית של בנק ישראל - ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים

השבוע בשווקים: כל מה שכדאי לדעת

בענקית ההשקעות מתייחסים לצעד הבא של בנק ישראל • הישראליות שמועמדות להפוך לאקזיטים הגדולים של שוק ההון • וגם: המדד שזינק 156% והמניה הבולטת של תל אביב • אסף בנאי, המייסד והבעלים של קבוצת הפיננסים פרופיט, מסכם שנה עברית ומספק תחזיות לזו הבאה

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון / צילום: יוסי כהן
ריבית בנק ישראל

"יוריד רק כשיהיה חייב": בסיטי צופים שבנק ישראל ימתין עוד זמן רב
בר לביא 25.09.2025
מי יהיו האקזיטים הישראליים הבאים? / עיבוד: טלי בוגדנובסקי
טכנולוגיה: חברות הייטק ישראליות

ישראליות על הכוונת: האם אלה יהיו האקזיטים הבאים בשוק ההון?
שירי חביב-ולדהורן 22.09.2025
בורסת תל אביב / צילום: שלומי יוסף
הבורסה בת"א

המדד שזינק 156% והמניה שכיכבה בתל אביב: סיכום שנה בבורסה
רם מורי 21.09.2025
אסף בנאי / צילום: ענבל מרמרי
פרופיט | ראיון

ההפתעה, האכזבה והטרנד החם: מייסד פרופיט מתכונן לשנה החדשה
עידן ארץ 21.09.2025
אבנר סטפק / צילום: שלומי יוסף
כוחות השוק | פודקאסט

"הבועה בנדל"ן הגיעה לקנה מידה מדעי - והמחירים מתחילים לרדת"
בר לביא ונתנאל אריאל 25.09.2025