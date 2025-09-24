במשק הישראלי דרוכים לקראת החלטת הריבית של בנק ישראל בשבוע הבא (יום ב'). זה קורה לאחר שהפדרל ריזרב בארה"ב הצטרף שוב למגמת הפחתות הריבית העולמית.

"התחזית שלנו היא שבנק ישראל ישאיר את הריבית ללא שינוי בהחלטה הצפויה בשבוע הבא", כך מעריכים במחלקת המחקר של ענקית הפיננסים סיטי. במסמך למשקיעים שהגיע לידי גלובס נכתב כי "אמנם לא מדובר בהחלטה סגורה וברורה כמו בפעמים קודמות, אך אינפלציה גבוהה מהצפוי, עצירת ההתרופפות בשוק העבודה, והאי־ודאות לגבי ההתפתחויות האחרונות במבצע בעזה - כולם הופכים הורדת ריבית ביום שני ללא סבירה".

"אין לייחס משקל רב לתחזיות"

בהחלטה הקרובה תפרסם מחלקת המחקר של בנק ישראל גם את התחזית המאקרו כלכלית הרבעונית. בסיטי טוענים כי "מאחר שתחזיות לגבי כלכלת ישראל מתיישנות מהר מאוד בסביבה הנוכחית, אין לייחס משקל רב לעדכונים אלו - אם כי השינויים בהנחות לגבי האינפלציה והריבית כן ייבחנו בקפידה מבחינת הנרטיב". כלומר, שינוי בהנחות המפתח של בנק ישראל לגבי אינפלציה, צמיחה או שוק העבודה ימשוך את תשומת לב המשקיעים, בעוד שינויים נקודתיים בהערכות הנומינליות יקבלו פחות התייחסות.

על פי כלכלני סיטי, מה שיתפוס את מירב הפוקוס הוא הטון שיציג בנק ישראל בהודעת הריבית או במסיבת העיתונאים של הנגיד לאחריה. עם זאת, בסיטי ״לא מצפים לחידושים משמעותיים בשניהם.

בסיטי סוקרים את נתוני המאקרו של הכלכלה הישראלית ודנים בשאלה מתי בנק ישראל יצטרך למהלך העולמי של הפחתות ריבית. לדבריהם, התמונה כעת מסובכת בצל אי הוודאות הגבוהה. "הכיוון המוניטרי בישראל הופך לפחות מובן מאליו", הם מציינים ומוסיפים כי "במשך רוב 2024 ו‑2025, שמירת הריבית ברמה גבוהה שימשה גם ככלי לייצוב פרמיית הסיכון בשווקים וגם כאמצעי למניעת האצה נוספת של האינפלציה. אולם, פרמיות הסיכון פחתו משמעותית, והשקל התחזק בהתאם בחודשים האחרונים".

בנוסף, הם מזכירים גי כי האינפלציה חזרה שוב לתחום היעד של בנק ישראל (3% ברף העליון) בחודש שעבר - עם קצב שנתי של 2.9%. "זאת למרות העלאת המע"מ שמוסיפה 0.4-0.6 נקודות אחוז לכל שנת 2025", מציינים בסיטי.

"יוריד ריבית רק כשיהיה חייב"

לסיכום הם מציינים כי הנתונים תומכים בהפחתת ריבית בקרוב. "מבחינת מומנטום, רוב מרכיבי סל המדד הציגו עליות מחירים מתונות יחסית. שוק העבודה נותר הדוק, אך פחות מהמצב בתחילת השנה. במקביל, הבנק המרכזי האירופי (ECB) הפחית את הריבית בצורה משמעותית ברבעונים האחרונים, והפדרל ריזרב בארה"ב כבר החל במחזור הורדות ריבית משלו. כל אלה מצביעים על כך שבנק ישראל עשוי להיות בעמדה להתחיל בהפחתות ריבית באחת מהישיבות הקרובות", הם כותבים.

עם זאת, הם מעריכים כי בנק ישראל ינקוט עמדה שמרנית: "אנו סבורים שהבנק יחתוך ריבית כשהוא חייב, לא כשהוא יכול". הנימוקים לכך דומים לאלו שהשמיע לא אחת הנגיד, פרופ' אמיר ירון בחודשים האחרונים. "צמיחת התוצר מתונה ביחס לסטנדרטים של ישראל, אך נותרה חיובית. המגבלות על המשק הן בעיקר מצד ההיצע, בעוד שמדדים של ביקוש - דוגמת שימוש בכרטיסי אשראי - תואמים פחות או יותר את המגמות ארוכות הטווח. הבנק הדגיש פעמים רבות את הפער הזה, ואין סיבה להניח שעמדתו השתנתה דווקא כעת, כאשר גיוסי המילואים שוב התעצמו בעקבות המבצע בעזה". הם מוסיפים כי "יש סבירות גבוהה שהאינפלציה תחצה שוב את קצה תחום היעד של 3% השנה ותישאר סביבו עד לסופה. סעיף הדיור במדד עלול להוות סיכון כלפי מעלה עוד מספר חודשים, ובנק ישראל, להערכתנו, רגיש במיוחד לפרמטר זה".

בשורה התחתונה, הסיכונים ואי הוודאות יהיו להערכת סיטי הגורם המכריע: "מול רקע של סיכונים גיאו-פוליטיים, מגבלות היצע ואתגרים פיסקליים, אנו מעריכים שבנק ישראל ימשיך לנקוט מדיניות זהירה ומחושבת, כשהמיקוד העיקרי בגישה זו יהיה במניעת סיכונים של עליית האינפלציה".

תרחיש הבסיס - הורדת ריבית בפברואר

מתי בכל זאת בנק ישראל יפחית ריבית לראשונה מאז ינואר 2024? להערכת כלכלני סיטי כנראה לא בקרוב. "אנו מעבירים את תרחיש הבסיס שלנו להפחתת ריבית הבאה לחודש פברואר. נטל ההוכחה הוא לדעתנו על הצורך בהפחתת ריבית ולא על האפשרות לעשות זאת. כלומר, אלא אם כן נראה שינוי מובהק ביום שני, תרחיש ברירת המחדל מבחינתנו הוא חידוש ההפחתות רק כאשר האינפלציה תשוב בצורה יציבה יותר לתחום היעד. בתחזיות שלנו, זה צפוי להתרחש רק בתחילת 2026".