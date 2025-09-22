מנכ"ל קבוצת דלק, עידן וולס, הגיע לראיון מיוחד לכבוד ראש השנה שפורסם במגזין G של גלובס. בין היתר, דיבר וולס על העסקה החשובה של השנה במשק, רכישת השליטה בישראכרט, על היחסים הארוכים והקרובים עם בעל השליטה יצחק תשובה, על הסכם הגז הגדול עם מצרים, על עתיד שוק האנרגיה והמשק המקומי בצל הגל האנטי־ישראלי בעולם ועוד.

"עשינו הרבה הכנות והרבה עבודה מתחת לרדאר. זו הייתה יוזמה משותפת של יצחק תשובה ושלי", סיפר וולס באשר לעסקת ישראכרט, והבטיח לחולל מפץ בתחרות. "דלק היא קבוצה שבסוף היום אין לה מחויבויות לגופים הפיננסיים, וזה יאפשר את התחרות", הוא הוסיף.

אחת הנקודות שבהן הוא התגאה במיוחד היא הקשר עם המשקיעים הקטנים. לדבריו, בתקופת השפל של הקבוצה מבחינה פיננסית, בעת משבר הקורונה, כשהעולם עצר מלכת ומחירי האנרגיה צנחו, היו מי שהאמינו וליוו את הקבוצה כל הדרך - והם גם הרוויחו בגדול. מאז אותה תקופה טיפסה מניית דלק ב־1,800% עד לשווי של כ־14 מיליארד שקל כיום. המוסדיים הצטרפו רק לאחר מכן. לפי וולס, זה לא קרה במקרה, אלא חלק מאסטרטגיה ששמה את המשקיעים במרכז.

איך אתה מנהל את הקשר עם המשקיעים שלכם?

"ברמת הקבוצה, אני חושב שאחד הדברים שמאוד חשובים לנו הוא הקשר עם המשקיעים. ההבנה שיצירת האמון שלהם בנו - זה אחד הדברים המהותיים לפעילות של הקבוצה ואנחנו משקיעים בזה המון. בשוטף, יש לנו צוות שאמון לדבר עם המשקיעים ולתת להם מענה לשאלות שלהם. הצוות מורכב מסמנכ"ל הכספים שלנו, תמיר פוליקר, שנכנס באמצע 2020 וסגר עכשיו חמש שנים בתפקיד".

איך נראות שיחות המשקיעים עם פרסום התוצאות הרבעוניות?

"חשוב לנו הקשר הבלתי אמצעי הזה יחד עם המשקיעים. אין אף חברה בשוק הישראלי שבשיחות משקיעים שלהם בחודש אוגוסט יש מעל ל־100 משתתפים - זה לא קיים. מדובר בחלק מתוך כל התפיסה שלנו ומתוך הכבוד והחשיבות שאנחנו נותנים למשקיעים שלנו. זה בא לידי ביטוי בכל השפה שאנחנו עושים את זה - גם בפלטפורמות אחרות, בלינקדאין ובסרטונים שאנחנו מוציאים".

תמהיל המשקיעים השתנה מאז הקורונה

התמהיל של המשקיעים בדלק השתנה מאז וכיום הוא כאמור מגוון הרבה יותר מבעבר. וולס הסביר כי "היום תראה את המשקיעים של דלק מכל מקום. מ'גברת כהן מחדרה', דרך כל הקרנות, דרך המוסדיים הגדולים; כולם נמצאים בתוך המניה הזאת, כולם מושקעים בקבוצת דלק, כולם מבינים את החשיבות שיש לקבוצה.

"זה בא לידי ביטוי בשיחות שאנחנו מקיימים אחרי פרסום הדוחות, והדבר הזה בא לידי ביטוי עוד במקום נוסף. אם תראו את הנתונים שהבורסה מפרסמת כל שנה במסגרת 'הסוכן החכם' - איזה חברות הן החברות עם הכי הרבה עוקבים אחריהם, מי הכי הרבה חיפש את השמות שלהן בגוגל וכל החיפושים האלה - תראו את קבוצת דלק מדורגת בקביעות בצמרת החברות האלה. זה לא בכדי".

התחזית: האינפלציה תרד, הצמיחה תעלה

בראיון, נשאל וולס איך להערכתו תיראה הכלכלה בשנה העברית החדשה. בזהירות המתבקשת, הוא סיפק קו אופטימי: "מתוך משאלה ותקווה שאכן המלחמה תסתיים וכל החטופים יחזרו הביתה - זה הכרח וזה צורך לשמור על אופטימיות. אם אני מסתכל קדימה לתוך 2026, אני חושב שאנחנו נראה באמת שנה של אחרי מלחמה ונראה מאפיינים של צמיחה. צמיחה של מעל 4.5% - גבוהה יותר מזו שראינו בשנה שעברה".

לאחר תקופה ארוכה שהאינפלציה עמדה מעל היעד המוגדר בחוק בנק ישראל (3% ברף העליון - ח"ש ו־ב"ל), וולס העריך בראיון גם כי בהיבט זה צפוי שיפור. אגב, זו גם התחזית של בנק ישראל. "אני צופה שהאינפלציה תגיע לאזור של 2%, ואני מעריך שנראה את הממשלה משקיעה ומזרימה כספים לטובת תשתיות ופרויקטים לאומיים, כדי בעצם לשקם חלקים מאוד מאוד גדולים שנפגעו במהלך המלחמה. הדברים האלו יצרו צמיחה והם ייתנו דחיפה לכלכלה". גם ביחס לריבית הוא אופטימי ומעריך כי בנק ישראל יצטרף למגמה העולמית של הפחתות הריבית.

בתרחיש שוולס משרטט, הוא צופה שגם חברות הדירוג הבינלאומיות, אלו שהפחיתו את דירוג האשראי של ישראל, ינקטו פעולה הפוכה: "זה לא יקרה באופן המיידי, אבל בסוף היום, אם אנחנו רואים את הפרמטרים של הכלכלה הישראלית שהפגינה חוזק וחוסן במהלך השנתיים האחרונות בניגוד לציפיות, אז אני חושב שניתן לצפות שלאחר סיום המלחמה אנחנו נראה צמיחה".