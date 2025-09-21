חברה שתקבל בונוס מפתיע של מאות מיליונים ממכירת כאל

מכירת מניות השליטה של בנק דיסקונט בחברת כאל, שיצאה לדרך ביום שישי האחרון היא חדשות משמחות גם לחברת התעופה אל על. לפני כשבע שנים, בדצמבר 2018, חתמה חברת התעופה על הסכם עקרונות עם כאל להנפקת כרטיסי האשראי כחלק ממועדון פליי-קארד (Fly Card), לרבות תפעול כרטיסי האשראי הממותגים לחברי מועדון הנוסע המתמיד של אל על. את ההסכם בנוגע לפליי-קארד הובילה בעלת השליטה הקודמת בחברה, תמי מוזס.

במסגרת ההסכם הוקנתה אופציית "פאנטום" לחברת אל על, המנוהלת כיום על ידי דינה בן טל גננסיה. כלומר, אופציה הכוללת תשלום מזומן בלבד, ללא מתן מניות או ניירות ערך בתמורה. זוהי אופציה שנועדה למעשה לייצר לאל על מעין בונוס, או "זכויות כלכליות", למקרה שבו חברת כאל נמכרת. לפי אותה אופציה נקבע כי שווייה יעמוד על 8.75% מעליית הערך של כאל ביחס לסכום של 1.8 מיליארד שקל.

כאל נמכרת בשווי של 3.73-4 מיליארד שקל, ואל על זכאית לתשלום לא מבוטל בגין המכירה. בנק דיסקונט, בניהולו של אבי לוי, כאמור החליט על מכירת מניותיו לקבוצת יוניון השקעות של ג'ורג' חורש וילדיו וחברת הביטוח הראל של משפחת המבורגר. לעסקה נותרו עוד השלמות בצורת אישורים רגולטורים חשובים, ויש גם את שאלת הסכמת בעל המניות הזוטר בכאל, הבנק הבינלאומי, המחזיק ב-28% מהחברה.

ככל שתושלם העסקה, אל על תהיה זכאית לקבל תשלום במזומן לפי מימוש האופציה, שמוחזקת על ידי חברת הבת של אל על "הנוסע המתמיד", מאז שנת 2022.

האופציה עצמה הוערכה בתום המחצית הראשונה של השנה בסכום של 104.5 מיליון שקל, כאשר לצורך החישוב כאל הוערכה בשווי של 3.5 מיליארד שקל לאותו חישוב. מעריכי השווי שבהם השתמשה אל על נעזרו במכפיל ההון של חברת ישראכרט, שהשליטה בה נמכרה באותה תקופה לידי קבוצת דלק של יצחק תשובה.

כך או כך, השווי הסוף של כאל עוד יותר גבוה ממה שהוערך, ולפי הערכות נוכחיות בסביבת החברה, הצ'ק שישולם לחברת אל על ינוע בין 170 מיליון שקל ל-190 מיליון שקל, ככל שכאל אכן תגיע לשווי המירבי של 4 מיליארד שקל.

הבוקר (א') נחשף כי מנכ"ל כאל, לוי הלוי, הוא המועמד המוביל לתפקיד מנכ"ל חברת התעופה אל על, במקום דינה בן טל גננסיה שהודיעה על פרישתה מוקדם יותר השנה.

נזכיר כי לפני שנה, בעת המרוץ על ישראכרט גם אל על נכנסה לזמן קצר למרוץ. אולם לבסוף החברה שבשליטת קני רוזנברג פרשה מהמרוץ על אל על וקבוצת דלק של תשובה היתה השחקן הסופי שהצליח להשתלט עליה. את המחצית הראשונה של השנה חתמה אל על עם יציבות בהכנסות שהסתכמו ב-1.55 מיליארד דולר. כאשר הן הושפעו לשלילה ממבצע "עם כלביא" בסוף הרבעון השני. בסיכום המחצית הסתכם הרווח הנקי ב-155 מיליון דולר, ירידה של 31% ביחס למחצית המקבילה אשתקד. עם זאת מניית אל על זינקה ב-80% מתחילת השנה ושווי השוק של החברה עומד על 8 מיליארד שקל, זאת על רקע הערכות שעליות המחירים בתחום התעופה, על רקע המחסור בטיסות זרות בזמן המלחמה, ימשיכו לשמש לה כמנוע רווחים עתידי איתן.