בתום ישיבה בת יומיים בוושינגטון, החליטו חברי ועדת השוק הפתוח של הפדרל ריזרב, כצפוי, להוריד את הריבית בארה"ב ל-4.25%. החלטת הפד היום (ד') באה לאחר תשעה חודשים וחמש פעמים ברציפות בהן הותיר את הריבית ללא שינוי. זאת לאחר שמספטמבר 2024 ועד דצמבר, הוריד הפד את הריבית ב-1% שלם, מ-5.5% ל-4.5%.

● ההיסטוריה מלמדת: לא תמיד השווקים עולים אחרי הורדות ריבית

בין אלה שהצביעו היום היה גם חבר הוועדה "החדש" סטיבן מירן, שהצטרף רק אתמול למועצת הנגידים של הפדרל ריזרב לאחר אישור הסנאט בהליך מזורז. מירן, מועמדו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ וראש מועצת היועצים הכלכליים, יצא לחופשה ללא תשלום כדי לכהן במועצת הבנק המרכזי. גם נגידת הפדרל ריזרב, ליסה קוק השתתפה בהצבעה, לאחר שבית משפט פדרלי לערעורים פסק כי לטראמפ אין סמכות לפטר אותה לפני ההצבעה.

מירן, היה היחיד שהתנגד להורדה של רבע אחוז, ותמך במקום זאת בהורדה חדה יותר של חצי אחוז. בהצבעה בחרו 11 בעד ההורדה ומירן היה היחיד שהתנגד. ובכל זאת, היו פחות מחלוקות ממה שוול סטריט ציפתה.

רמת האי וודאות עדיין גבוהה

בהודעה שפרסם הפד לאחר הישיבה נכתב שוב כי הפעילות הכלכלית "התמתנה" , אך נוספה התייחסות לכך ש"קצב הגידול בתעסוקה נחלש" וכי האינפלציה "עלתה ונותרה ברמה מעט גבוהה" . שילוב של ירידה בצמיחה התעסוקתית עם עלייה באינפלציה מציב את שני היעדים המרכזיים של הפד - יציבות מחירים ותעסוקה מלאה - במתח ישיר.

בהצהרה נכתב עוד כי "רמת אי־הוודאות לגבי התחזית הכלכלית נותרה גבוהה" , וכי הוועדה מודעת לסיכונים משני צדי המנדט הכפול שלה ומעריכה ש הסיכונים כלפי שוק העבודה עלו .

בנוסף להחלטת הריבית, חברי הפד הציגו את תרשים ה־"dot plot", שבו כל משתתף מסמן באופן אנונימי את תחזיותיו לריבית בשנים הקרובות. מהתרשים עולה כי הפד צופה עוד שתי הורדות ריבית עד סוף השנה, אם כי קיימת שונות רבה בין המשתתפים: אחד מהם - ככל הנראה המושל סטיבן מירן - סימן הורדות נוספות של עד 1.25%. מתוך 19 המשתתפים, תשעה צפו הורדה אחת בלבד השנה, ועשרה צפו שתיים (באוקטובר ובדצמבר). משתתף אחד לא תמך כלל בהורדות - אפילו לא בזו של השבוע.

במבט קדימה, ה־dot plot מצביע על הורדה אחת בלבד ב־2026 , הרבה יותר מתון מהתמחור הנוכחי בשוק של שלוש הורדות, ועל הורדה נוספת ב־2027, כשהפד מתקרב לריבית הנייטרלית לטווח הארוך של 3%. כשישה מבין המשתתפים ציינו ריבית נייטרלית ארוכת טווח הנמוכה מהרמה החציונית שהוצגה.

יו״ר הפדרל ריזרב ציין במסיבת העיתונאים כי הצמיחה הכלכלית התמתנה במחצית הראשונה של השנה, בעוד שהאינפלציה עלתה ו"נותרה גבוהה". הוא הדגיש כי גם הסיכונים לירידה בתעסוקה גברו, ותיאר את שוק העבודה כ"פחות דינמי ורך יותר".

הכתובת הייתה על הקיר

הורדת הריבית הזאת הייתה באוויר. עד כה, הבנק הפדרלי דבק בגישה של "לחכות ולראות", ובכיריו חזרו ואמרו שהם יכולים להרשות לעצמם להמתין בסבלנות לפני שיורידו ריביות, משום ששוק העבודה במצב יציב והאינפלציה עלולה עדיין להתלקח בשל מדיניות הסחר של טראמפ שמייקרת מוצרים. גם העימות סביב מדיניות הפד - בין דרישותיו התקיפות של טראמפ להורדת עלויות ההלוואה לבין חששותיו של פאוול מהאינפלציה שנגרמת על ידי מכסים - ריחפו מעל הישיבה.

בהחלטת הריבית הקודמת (30 ליולי) אמר פאוול ש"נקבל שני דוחות על תעסוקה ואינפלציה לפני הישיבה הבאה, ונראה לאן זה יוביל אותנו". נתוני התעסוקה אכן הגיעו וביולי נוספו רק 73 אלף משרות חדשות בלבד - נמוך בהרבה מהתחזיות, שיעור האבטלה עלה ל-4.2%, אך הנתון הבולט ביותר בדוח הוא תיקון חד לנתוני החודשים הקודמים. במאי וביוני איבדו יחד כ-258 אלף משרות לעומת הדיווחים הראשוניים.

אלה הביאו את פאוול ל"שנות דיסקט" ובוועידת הנגידים שנערכה בסוף אוגוסט בג'קסון הול הוא נתן לכך את האות - לדבריו, שוק העבודה נכנס ל"איזון מסוג מוזר" שמצדיק זהירות. "המצב הלא רגיל הזה מרמז שהסיכונים לתעסוקה גדלים", אמר והוסיף כי "אם הסיכונים אלו יתממשו, הם יכולים לעשות זאת במהירות בצורה של פיטורים חדים יותר ועלייה באבטלה".

המסמר האחרון הגיע בדוח התעסוקה של אוגוסט שפורסם בתחילת החודש - רק 22 אלף משרות נוספו לשוק התעסוקה בארה"ב, פחות משליש מהתחזיות שדיברו על 75-80 אלף משרות חדשות. שיעור האבטלה עלה ל-4.3%, הרמה הגבוהה ביותר מאז אוקטובר 2021. אל הנתונים האלו התווספו גם נתונים שהצביעו על זינוק בביקוש לדמי אבטלה, ירידה במשרות במגזר הפרטי וירידה במשרות הפנויות במשק.

גם המחירים שעלו ב־0.4% באוגוסט, לפי נתוני האינפלציה שפורסמו בשבוע שעבר - מעט מעל תחזית הכלכלנים לא השפיעו. זוהי אינפלציה "דביקה" אך לא כזאת שמנעה מהפד להפחית את הריבית, אך עלולה למנוע הורדות ריבית נוספות. "זו הסיטואציה הגרועה ביותר מבחינת הפד", אמרה קלאודיה סאם, כלכלנית לשעבר במועצת הפד ליאהו פייננס, "הם לא יורידו את הריבית בגלל חדשות טובות על האינפלציה, אלא בגלל חדשות רעות על שוק התעסוקה".

אסטרטגים נוספים הסכימו: "האינפלציה עדיין גבוהה. היא הייתה גבוהה, והיא כרגע זזה בכיוון הלא נכון", אמר קולין מרטין, אסטרטג אג"ח במרכז Schwab למחקר פיננסי, ליאהו פייננס. ג'ו ברוסואלאס, הכלכלן הראשי של RSM, הוסיף כי האינפלציה הדביקה עלולה לגרום לפד להיזהר לאחר ספטמבר.

איך יגיב השוק?

השוק רודף אחרי שיאים חדשים בזמן שחדשות מדאיגות על אבטלה נערמות, אך הפוליטיזציה חסרת התקדים של טראמפ כלפי הבנק המרכזי - הכוללת חמישה חודשים של עלבונות מתמשכים ללא הפסקה כלפי יו"ר הפד וכעת גם ניסיון להדיח מושל בבנק - עשויה לשנות את התמונה.

דייוויד קלי, האסטרטג הגלובלי מג’יי.פי.מורגן, מזהיר כי הפחתת הריבית עלולה דווקא להגדיל את הסיכונים למניות, לאג"ח ולדולר, אם תיתפס כמהלך שנובע מלחץ פוליטי ואינו תואם את תחזיות הבנק לגבי הכלכלה. משקיעי אג"ח ומניות בוול סטריט, שחגגו את חידוש ההפחתות הצפוי, צריכים לנקוט גישה זהירה יותר ולשקול פיזור לאחר הראלי האחרון, כתב קלי. "במידה שהחלטת הפד השבוע תיתפס ככניעה ללחץ פוליטי, מתווסף רובד חדש של סיכון לשווקים הפיננסיים בארה"ב ולדולר", אמר.

לא כולם מסכימים איתו. "עם מומנטום חזק ברווחי חברות הטכנולוגיה וקיצוצי ריבית קרבים מצד הפד, איננו רואים בשוויים הגבוהים סיבה להתרחק מחשיפה מגוונת למגזר", אמרה אולריקה הופמן־בורצ'ארדי, ראש תחום המניות העולמי ב-UBS.