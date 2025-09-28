על רקע המלחמה המתפתחת ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל במלחמה, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

1שנה לחיסול נסראללה, איפה חיזבאללה היום?

ארגון הטרור חיזבאללה ציין שנה לחיסול מנהיגו חסן נסראללה על ידי ישראל - אירוע שהיווה "יריית פתיחה למלחמה שבסופו של דבר חבטה בארגון שהיה בעבר רב־עוצמה והותירה אזורים נרחבים בלבנון בהריסות", נכתב ברויטרס. מה מצבו של הארגון כיום?

בעוד שכעת גוברים הלחצים שהארגון יתפרק מנשקו, הוא דוחה זאת שוב ושוב. מזכ"ל חיזבאללה נאים קאסם, שירש את התפקיד חודש לאחר החיסול, "נשא נאום לציון יום השנה וחזר על ההצהרה כי לא יאפשר שחיזבאללה יתפרק מנשקו ואיים בעימות", נכתב ברויטרס.

ב-france24 נכתב כי שנה לאחר החיסול "חיזבאללה המוחלש מנסה להתארגן מחדש". למרות שבישראל טוענים כי הארגון מוחלש מתמיד "רבים מהמומחים אינם מסכימים". נכתב כי "הארגון נחלש צבאית ופוליטית, ורבים מיריביו הכריזו כי ימיו כשחקן דומיננטי בזירה האזורית והמקומית תמו. אבל שנה לאחר מכן, רבים מתומכי חיזבאללה, מיריביו ומהאנליסטים מסכימים בהערכתם: הוא מתארגן מחדש".

מוחמד פניש, בכיר מדיני בחיזבאללה אמר כי "בפרק זמן קצר יחסית, הארגון הצליח למלא את כל התפקידים שאיבד".

קצין צה"ל, שדבריו הובאו בעילום שם, אמר לגוף התקשורת הצרפתי כי "השפעת חיזבאללה ירדה במידה ניכרת" וכי "הסבירות למתקפה רחבת־היקף נגד ישראל נחשבת נמוכה". אולם, בהערכה נוספת צה"ל ציין כי "הארגון מנסה לבנות מחדש את יכולותיו; המאמצים מוגבלים אך צפויים להתרחב".

2הסכם בין ישראל לסוריה נראה קרוב מתמיד. האם א שרעא הוא האיש למשימה?

"הסכם ביטחוני בין ישראל לסוריה לגבי הסדרים בדרום סוריה נראה בר־ביצוע ואף ייתכן שקרב בא", נכתב במידל איסט פורום. אך האם הנשיא הסורי אחמד א שרעא יצליח לשמור על השקט האזורי?

"בעוד שהסכם כלשהו נראה אפשרי, הכיוון העתידי וסיכויי היציבות בעתיד בסוריה נותרו מעורפלים הרבה יותר. גם בזמן שהנשיא מתקבל בכבוד בעצרת הכללית של האו"ם בניו יורק, סוריה נותרה מפולגת; הממשלה המרכזית הסונית־אסלאמיסטית אינה מצליחה ליישב, להעניק ביטחון ולבסס שלטון בלעדי על המיעוטים הלא־סוניים והלא־ערביים הגדולים במדינה", נכתב.

כעת, קצב האירועים מלמד שארה"ב תומכת בשלטון שרעא "בתקווה שבדרך זו או אחרת דמשק תכפה בתקופה הקרובה את רצונה ברחבי המדינה ותעלים את הבעיות". אולם, תרחיש זה "רחוק מלהיות ודאי", משום ש"הבעיות בין הממשלה החדשה לבין האוכלוסיות העלווית והדרוזית נותרו בלתי־פתורות, ומעשי אלימות יומיומיים נמשכים".

בנוסף, "לא ברור מה תהיה השפעתו של הסדר ביטחוני בין ישראל לממשלת שראע על מצב הדרוזים. סביר שישראל תתעקש על ערבויות לקהילות הדרוזיות בכל הסדר עתידי", נכתב.

"האינטרס האמריקאי פשוט - טראמפ רוצה שקט בסוריה. נראה שכעת, תמיכה בשראע ובמאמצי טורקיה לבסס משטר ריכוזי, סוני־אסלאמיסטי, היא המסלול הטוב ביותר לכך. מאחר שזו מגמת החשיבה הרווחת בוושינגטון, גם ישראל מתאימה את עצמה לאווירה הנוכחית", נכתב.

עם זאת, "מוטל בספק אם המשטר המתהווה בדמשק יוכל לשמור על השקט והסדר שהמערב מבקש, לנוכח העדפותיו הדתיות והאידאולוגיות ושל הכוחות שעליהם הוא נשען ובהם אינו שולט לחלוטין", נכתב.

3עשרות אלפי מפגינים למען עזה בברלין, ורק 100 למען ישראל

"כ־50 אלף בני אדם השתתפו בצעדה במרכז ברלין, בסולידריות עם הפלסטינים בעזה. לפי המשטרה כ־1,800 שוטרים נפרסו כדי לפקח על המפגינים", פורסם ביורו ניוז.

"המפגינים קראו סיסמאות כמו 'Free, free Palestine' ודרשו לשים קץ למשבר ההומניטרי המחריף בעזה", נכתב. בנוסף, המפגינים קראו גם "להפסקת יצוא הנשק הגרמני לישראל ולסנקציות של האיחוד האירופי נגד ישראל".

הפגנות הענק יצאו מאלכסנדרפלאץ לכיון רובע טירגארטן, "כ־50 ארגונים וגופים קראו להפגנה, בהם אמנסטי אינטרנשיונל. אחת ההפגנות, הפגנת פרו־פלסטין בקרויצברג, פוזרה בשל סיסמאות אנטי־ישראליות".

במקביל לצעדת הענק, התרחשה גם הפגנה נפרדת של כ-100 אנשים שקראו לתמיכה בישראל ונגד "כל צורות האנטישמיות". "נטען כי התרחשו עימותים נקודתיים כאשר שתי הקבוצות נפגשו. לא היה ברור מיד אם העימותים היו בין המפגינים לבין עצמם או עם המשטרה שניסתה להפריד ביניהם", נכתב.

ההפגנות בברלין התקיימו במקביל להפגנות בערים אחרות. "בדיסלדורף שבמערב גרמניה התרחשה הפגנה וגם בז'נבה שם התקבצו כ-'6,000 מפגינים' למען הפסקת המלחמה בעזה".

4"צריך לאסור את התאחדות הכדורגל, לא את ישראל"

האו"ם קרא לאופ"א (התאחדות הכדורגל האירופית) להשעות את ישראל מכל התחרויות בשל המשך הלחימה בעזה. בטור לגרדיאן כותב העיתונאי רוד רידל כי "האנטישמיות הדביקה את הכדורגל. צריך לאסור את אופ"א, לא את ישראל".

"האו"ם אמר להתאחדות הכדורגל האירופית שאסור לה להתעלם מהפרות חמורות של זכויות אדם. הוא אינו רואה בעצה שלו אירוניה", כותב רידל. "תתקשו למצוא שתי מסגרות מושחתות וחסרות תועלת היסטורית יותר מן האו"ם ומאופ"א, ושגם נהנות יותר להתעטף בקדושה מעושה ולהציג מחוות צדקניות ו'נכונות'".

"במסר לאופ"א, אמרו 'מומחי' האו"ם: 'לגופים ספורטיביים אסור לעצום עין נוכח הפרות חמורות של זכויות אדם, במיוחד כאשר הפלטפורמות שלהם משמשות לנרמול עוולות'. העובדה שהם פנו לארגון שלא היה לו קושי כלשהו לשלוח את חבריו להשתתף במונדיאל 2022 בקטאר - מדינה סמכותנית שעלולה תיאורטית להוציא אותך להורג אם תתכחש לאסלאם - לא נראתה להם אירונית", כותב רידל.

"אבל זהו האו"ם, שמקדיש כמעט את כל זמנו לנזוף בישראל, לאיים על ישראל ולהעביר החלטות המגנות את ישראל, בעודו אומר אפס מוחלט על הרדיפות האחרונות של נוצרים ויזידים בסוריה או על רצח העם המתמשך של האויגורים במערב סין. לאו"ם אין התנגדות לכך שצפון קוריאה או איראן יתחרו בטורנירים בינלאומיים, ובעבר הוא היה מרוצה לגמרי, כפי שהוא אוהב לומר, 'לעצום עין' מול הרצח של ברית המועצות ולווייניה האירופיות המחרידות, כמו גם מול צ'ילה של פינושה, ספרד של פרנקו, והעבדות והרציחות שמאפיינות את חיי היומיום במדינות אפריקאיות רבות".

