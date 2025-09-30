סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:55

אסיה

באסיה, הבורסות נסחרות הבוקר במגמה מעורבת. הניקיי נסחר ביציבות, ההנג סנג עולה בכ-0.1%, בורסת שנגחאי מוסיפה לערכה כ-0.5% והקוספי נסוג בכ-0.1%.

בסין, פעילות הייצור התכווצה בחודש השישי ברציפות, על אף שהיא התכווצה פחות מצפי האנליסטים. מדד מנהלי הרכש עמד על 49.8 נקודות, לעומת צפי ל-49.6 נקודות. קריאה של מתחת ל-50 נקודות מעידה על התכווצות ולהפך.

וול סטריט

אמש בוול סטריט, מדד הדאו ג'ונס עלה ב-0.2%, ה-S&P 500 טיפס ב-0.3% והנאסד"ק קפץ ב-0.5%. זאת, חרף האפשרות של השבתת הממשל כבר בסוף השבוע הנוכחי.

כשנותר יום מסחר אחד בלבד, וול סטריט בדרך לסגור חודש חיובי במיוחד בספטמבר - בניגוד לסטטיסטיקה השלילית שלו בפרספקטיבה היסטורית. נאסד"ק קפץ ביותר מ-5% וכך גם מדד הדגל S&P 500. בשוק תולים את המגמה החיובית במספר גורמים, ובהם חזרת הפד למתווה הפחתות הריבית והשקעות הענק בתחום הבינה המלאכותית.

לאחר שבשבוע שעבר נרשמו לחץ מסוים על תחום השבבים וה-AI וסקפטיות סביב היכולת להמשיך לספק צמיחה, אנבידיה התאוששה מעט ועלתה בכ-2%. גם מיקרון ו-AMD רשמו עליות של 2% ו-4%, בהתאמה.

ב-CNBC דווח כי ונו קרישנה, ראש אסטרטגיית השוק האמריקאי בבנק ההשקעות ברקליס, מאמין כי הוצאות ההון בתחום ה-AI עדיין ממשיך לספק תנופה לשוק המניות. לדבריו, "סיפור הוצאות ההון בתחום ה-AI לא מראה סימנים של האטה. יתרה מכך, תעשיות נוספות מרוויחות בזמן האחרון מגל ההוצאות על תשתיות AI. הריכוזיות בתחום מעט מדאיגה, אך בעוד שה-AI צובר מומנטום כמוקד של הצמיחה הגלובלית, ה-S&P 500 אמור להיות ממוקם בצורה טובה למול המתחרים, בשל ההרכב שלו, המבוסס בעיקר על חברות טכנולוגיה".

אחת המניות שריכזו עניין בוול סטריט אמש היא של חברת משחקי הווידאו אלקטרוניק ארטס . המניה קפצה בכ-4.5, לאחר החברה הודיעה כי תימכר בעסקה פרטית, לפי שווי של 55 מיליארד דולר. החברה תירכש על־ידי קבוצת משקיעים הכוללת את קרן העושר הריבונית של ערב הסעודית, חברת הפרייבט אקוויטי סילבר לייק וחברת ההשקעות של ג'רד קושנר, אפיניטי פרטנרס. לפי הוול סטריט ג'ורנל, מדובר ברכישה הממונפת הגדולה ביותר מאז 2007.

הבוקר, המסחר בחוזים העתידיים על וול סטריט מתנהל במגמת יציבות.

שוקי החוב הגלובליים

בארה"ב, נרשמות אתמול ירידות בתשואות האג"ח הממשלתיות, זאת לאחר שאת השבוע הקודם הן סיימו ברמות הגבוהות ביותר זה כמעט חודש. התשואה לעשר שנים ירדה בכ-5 נקודות בסיס, לרמה של 4.14%, בעוד התשואה לשנתיים ירדה בכנקודת בסיס אחת לרמה של 3.63%. השוק מצוי בלחץ מאז החלטת הפד בשבוע שעבר להפחית את הריבית. לאחר הישיבה, רמז יו"ר הפד ג'רום פאוול שקובעי המדיניות ינקטו גישה זהירה להמשך הורדות, תוך איזון בין סימנים להיחלשות שוק העבודה לבין אינפלציה שנותרה מעל היעד של הבנק המרכזי.

שוקי הסחורות והמטבעות

בשוק הסחורות, מחירי הנפט נפלו אתמול במעל 3%, על רקע קפיצה צפויה בהיצע העולמי. ב-CNBC דיווחו כי כורדיסטן העיראקית המשיכה ביצוא הנפט הגולמי שלה במהלך סוף השבוע, באמצעות טורקיה, וכן כי ארגון אופ"ק+ מתכנן להגביר את תפוקת הנפט שלו בנובמבר הקרוב. הבוקר, המחירים ממשיכים במגמה הירידה. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד כעת על כ-63.1 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-66.7 דולר.

מחיר הזהב ממשיך במגמת העלייה שלו הבוקר, לאחר שאתמול זינק לשיא של כל הזמנים, על רקע ירידה בדולר האמריקאי והחשש מהשבתת ממשל בארה"ב. מחיר הזהב עומד כעת על 3,867 דולר לאונקיה.

בשוק הקריפטו, הביטקוין מתקדם הבוקר בכ-2% ומחירו נע סביב 114 אלף דולר.