״מגדל לבנדה״ עם 28 קומות למשרדים, מגורים ומלון

ברחוב לבנדה שצמוד למחלף לה גרדיה בתל אביב, מוקם בימים אלה בסטנדרטים בינלאומיים "מגדל לבנדה" בן 28 קומות. ב-12 מהקומות שלו (23-12), שהן למעשה "בניין בתוך בניין", מוצעים משרדים להשכרה. מועד האכלוס נקבע לאמצע 2026.

10 מהקומות התחתונות של המגדל יושכרו למלון מהרשת הגרמנית הבינלאומית Meininger, ו-5 הקומות העליונות ישמשו למגורים. 300 מ"ר יושכרו למסחר ולמסעדות. את השוכרים והדיירים ישרת חניון תת קרקעי בן חמש קומות.

החברה מציינת כי מדובר בהזדמנות בלתי חוזרת למי שמחפש לעסק שלו משרדים חדשים בסביבת עבודה מודרנית, תומכת וירוקה, שנבנים בסטנדרט בניה ירוקה בלב אזור עירוני מתפתח. וכל אלה, עם נגישות מקסימלית לתחנות הרכבת הקלה, לתחנת הרכבת ההגנה ולצירי תנועה מרכזיים, ואפילו עם חניה ייחודית לאופניים.

אגף המשרדים ב"מגדל לבנדה" כולל קומות מרווחות המתאימות לחברות עם 70 עובדים ויותר. שטח קומה הוא כ-1,100 מ"ר. שוכר יחיד, אם יזהה את ההזדמנות, יוכל לשכור לטובת העסק שלו את כל אגף המשרדים, סה"כ 12 קומות בשטח כולל של כ-12,500 מ"ר הכוללים גם לובי ראשי מרווח ומפואר בקומת הקרקע הפונה לרחוב הרכבת.

צילום: באדיבות קרן מניבים

יצויין כי רחוב הרכבת והסביבה הקרובה שלו, בזכות תנופת פיתוח שכמוה לא הייתה באזור, הופכים למרכז החדש של תל אביב. בשנים הקרובות יוקמו באזור כ-1,000,000 מ"ר של מגורים, מסחר, מלונאות ושטחי ציבור. הם יהפכו את ציר רחוב הרכבת ל"סיטי" החדש והחדשני של תל אביב והמרכז כולו. קמפוס בנק הפועלים בשטח של 66 אלף מ״ר ואלפי עובדים צפוי לעבור אל צמוד למגדל לבנדה, דבר שיהווה קטליזטור משמעותי בהפיכת האזור לסיטי החדש.

מאחורי היוזמה ל"בניין בתוך בניין" עם 12 קומות המשרדים ב"מגדל לבנדה", עומדת חברת "מניבים קרן הריט החדשה", חברת נדל"ן ציבורית העוסקת בנדל"ן מניב, והינה בעלת אגף המשרדים ושטחי המסחר.

הדמיה: סטודיו SONA

מה הם היתרונות הבולטים של "מגדל לבנדה"?

מנכ"ל "מניבים", עופר אברם: "מגדל לבנדה תוכנן באופן כזה, שלכל שימוש בו תהיה אוטונומיה מלאה, עם לובי ומעליות נפרדות: למשרדים, למגורים ולמלון. היתרונות של המשרדים שלנו בולטים לעין: הראשון הוא המיקום, עם נגישות תחבורתית מלאה - קירבה למחלף לה גרדיה ומרחק הליכה קצר לתחנת רכבת ההגנה; השני הוא גמישות תכנונית בהתאמה אישית לכל לקוח. כל קומות המשרדים במגדל הינן קומות גבוהות, החל בקומה 12 ונשקף מכולן נוף מרהיב של כל תל אביב. זהו פרויקט שמציע לשוכרים סביבת עבודה מודרנית בלב אזור עירוני מתפתח עם נגישות מלאה לצירי תנועה מרכזיים ולתחבורה ציבורית".

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ היא חברה להשקעה בנכסים מניבים (REIT) בישראל. היא הוקמה בשנת 2015, ובחודש אפריל 2017 נרשמה החברה למסחר בבורסה בת"א. מאז גייסה החברה מגופי ההשקעה המובילים במשק מאות מיליוני ₪, ובבעלותה כיום נכסים מניבים בשטח כולל של כ-315,000 מ"ר עילי, וכ-76,000 מ"ר שטחי חניה. הנכסים המניבים הינם בעיקר בתחומי תעשייה, לוגיסטיקה, משרדים והייטק ומסחר בישראל. שווי נכסי הקרן מסתכם בלמעלה מ-3.5 מיליארד ש"ח.

