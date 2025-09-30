הממשלה אישרה הערב (שלישי) את מינויו של האלוף (במיל') דוד זיני לכהן כראש השב"כ הבא של מדינת ישראל. בהצעת ההחלטה של הממשלה נכתב כי זיני ייכנס לתפקידו בעוד חמישה ימים, בתאריך ה-5 לאוקטובר, ויכהן בו ב-5 שנים הקרובות. נתניהו: "האיש הנכון להוביל את השב"כ".

ההחלטה הגיעה לשולחן הכנסת לאחר שוועדת גרוניס אישרה בשבוע שעבר פה אחד את מינויו. הוועדה שללה את כל הטענות וההאשמות שהועלו כלפי זיני, וקבעה כי "אין חריגה מטוהר המידות" במינויו. הוועדה גם קבעה שהמפגש של זיני עם נתניהו לא התנהל "מאחורי הגב" של הרמטכ"ל. ראש השב"כ המיועד הבהיר בפני הוועדה: "אני מחויב לחוק".

ראש הממשלה נתניהו התייחס בפתח ישיבת הממשלה למינוי של זיני: "התרשמתי ממנו במהלך השנים ואני מכיר אותו זמן רב. ראיתי את הנחישות שלו, את המנהיגות שלו ואת היכולות שלו לחשוב מחוץ לדפוסים המקובלים. הוא יכול לראות את הדברים בטרם התהוו, ואני חושב שהוא האיש הנכון להוביל את השב"כ. הוא מכיר את המערכת - אבל לא נמצא בה. אין לי ספק שתהיה לו הצלחה גדולה. ההצלחה הזו חשובה לביטחון כל אזרחי ישראל".

לפני האישור שלחה היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה את חוות דעתה על המינוי שבה קבעה כי על אף שהיו קשיים משפטיים במינוי - אין מניעה משפטית מזיני לכהן כראש השב"כ. עיקר ההסתייגויות שאותן ציינה נוגעות לניגוד העניינים מול ראש הממשלה בנימין נתניהו, שבהם יצטרך זיני לפנות ליועמ"ש השב"כ כדי לקבל הנחיות משפטיות.

בחוות דעתה ציינה היועמ"שית כי "ככל שיובאו בפניו פניות כלשהן הנוגעות או משפיעות על ענייניו האישיים או הפוליטיים של ראש הממשלה, לרבות ענייני משפטו הפלילי - עליו לפנות ליועץ המשפטי של השב"כ לשם קבלת חוות דעתו". זאת על רקע הקביעה של הוועדה כי היו מקרים שבהם נתניהו ביקש מראשי שב"כ לבצע פעולות ש"אינן ראויות במשטר דמוקרטי".

דוד זיני: מי אתה?

דוד זיני יהיה ראש השב"כ ה-16, והוא מביא איתו לתפקיד 3 עשורים של שירות עבור ביטחון עם ישראל. הוא ייכנס לתפקיד בתקופה מאתגרת. זיני הוכיח בעבר פעמים רבות כי המדינה חשובה לו יותר מכל דבר אחר - והוא ייבחן בכך גם כעת.

אנשים ששוחחו איתו לאחרונה התרשמו כי יש לו את היושרה המקצועית וכי הוא מבין את האתגרים שאיתם יצטרך להתמודד. מתקופתו בצה"ל הוא ידוע כבעל גישה התקפית וחשיבה מקורית.

התפקידים שאותם מילא בצבא:

מפקד גדוד 51 בגולני

מפקד "אגוז"

מפקד חטיבת אלכסנדרוני

מפקד הגיס המטכ"לי

הקים את חטיבת החשמונאים החרדית

האתגרים שאיתם יתמודד:

התמודדות מול טרור שמרים את הראש ביו"ש

לאומנות יהודית, שזוכה לגיבוי של חלק מהשרים וחברי הכנסת

בקשות חריגות שעלולות להגיע מלשכת רה"מ

שיקום השב"כ והטמעת לקחי 7 באוקטובר לאחר המחדל של הארגון בטבח

