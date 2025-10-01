קטאר, מצרים וטורקיה דוחקות בחמאס: קבלו את התוכנית

עדכונים שוטפים

08:15 - דיווח בעיתון הבילד בגרמניה: נוכחות מוגברת של משטרה ומכבי אש במינכן ברחוב לרכנאואר בעקבות פיצוצים. העיתון הוסיף שנמצאו 2 גופות ואחת מהן עם פצעי ירי - הנסיבות המדויקות עדיין אינן ברורות

07:45 - בכיר חמאס ל-BBC: "הארגון צפוי לדחות את התוכנית של טראמפ". לדבריו, סביר להניח שחמאס לא יסכים להתפרק מנשקו וכי התוכנית "משרתת את האינטרסים של ישראל ומתעלמת מאלה של העם הפלסטיני"

0715 - קטאר, מצרים וטורקיה מפצירות בחמאס לתת תשובה חיובית להצעת הנשיא טראמפ לסיום המלחמה בעזה.

טראמפ אמר אתמול שהוא נותן לחמאס שלושה עד ארבעה ימים להגיב להצעתו. "יש לנו חתימה אחת שחסרה, ואם הם לא יחתמו הם ישלמו בעונש מהגיהינום", אמר טראמפ בנאום בפני מאות גנרלים ואדמירלים בקוונטיקו, וירג'יניה. "לטובתם אני מקווה שהם יחתמו וייצרו משהו באמת גדול".

בכירים אמריקנים וישראלים מצפים שחמאס יתן תגובה כללית חיובית להצעת טראמפ, עם הסתייגויות מסוימות.

06:16 - המשט לעזה: אנשי הסיפון טוענים כי כלי שיט לא מזוהים התקרבו לכמה סירות במשט, חלקן עם אורות כבויים. המשתתפים יישמו נהלי אבטחה כהכנה ליירוט. כלי השיט הלא מזוהים עזבו כעת את המשט

04:14 - ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי בירך על תוכנית טראמפ לסיום המלחמה בעזה. "מספקת נתיב בר-קיימא לשלום, ביטחון ופיתוח ארוכי טווח עבור העם הפלסטיני והישראלי, כמו גם עבור אזור מערב אסיה הרחב יותר", כתב מודי. "אנו מקווים שכל הנוגעים בדבר יתאחדו מאחורי יוזמתו של הנשיא ויתמכו במאמץ זה לסיים את הסכסוך ולהבטיח שלום"

03:38 - פעילי "משט החירות לעזה" טענו בפוסט ברשתות כי סירות המשט נכנסו עתה ל"אזור בסיכון גבוה" - אזור שבו הותקפו משטים קודמים. עוד תיארו כי הם חשים בפעילות כטב"מים ערה מעל סירות המשט

03:03 - החות'ים קיבלו אחריות על תקיפת האונייה "Minervagracht", שנושאת את דגל הולנד, באמצעות טיל שיוט. דובר החות'ים טען כי הספינה הפליגה לעבר "נמלים ישראליים"

00:20 - פעילי המשט לעזה הגיבו לראש ממשלת איטליה מלוני, שקראה להם לעצור כדי "לא להוות מכשול לשלום". "פעולותיה של איטליה הן חבלה, לא הגנה, שמטרתן לשבש את המשימה", מסרו הפעילים. "איטליה פועלת ככלי בידיה של ישראל במקום להגן על המתנדבים. המשתתפים מודעים היטב לסיכונים ולא ייסוגו מפריצת המצור".

מלוני עצמה הוסיפה לצייץ בחשבון ה-X שלה והגיבה לביקורת נגדה: "האמת פשוטה: ניתן לספק סיוע ללא סיכון דרך הערוצים המאובטחים שכבר קיימים. חסכו מאיתנו את הלקחים המוסריים על שלום אם המטרה שלכם היא הסלמה, ואל תנצלו את האוכלוסיה האזרחית של עזה אם לא באמת אכפת לכם מגורלה"

23:48 - לשכת עורכי הדין הגישה את תגובתה להודעת הממשלה בעתירות נגד הדחת היועמ"שית: "רה"מ ושר המשפטים שמו להם למטרה להדיח את היועמ"שית מתפקידה על רקע עמידתה מול ניסיונם לפעול בניגוד לחוק ובניגוד לעקרונות הדמוקרטיה הישראלית. בנסיבות אלה - ההדחה פסולה מיסודה, וברור שהתקבלה על יסוד שיקולים זרים, תוך ניגוד עניינים ובחוסר סבירות קיצונית"

23:21 - ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם דוד זיני ובירך אותו על מינויו לתפקיד ראש השב"כ: "סמוך ובטוח שהוא האיש הנכון להוביל את הארגון". ראש הממשלה הודה לש', ששימש כממלא-מקום ראש השב"כ בחודשים האחרונים "על עבודתו המסורה"

23:09 - שר החוץ גדעון סער פנה לפעילים על המשט לעזה: "זה הזמן להתמקד בהרגעת הרוחות ולא בפרובוקציות". בנוסף, סער חזר על הצעות הפשרה למארגנים, בהן פריקת הסיוע ההומנטרי בקפריסין, או באשקלון לצד הבטחה שהסיוע יוכנס לעזה

21:55 - מאגר תת-קרקעי עם חומרי נפץ התגלה בגבול לבנון

21:33 - בן גביר בביקורת על נתניהו: "ההסכם שבפתח מסוכן לביטחון ישראל. הוא מלא חורים ולא משיג את מטרות המלחמה שקבענו. כולנו מתרגשים מהחזרת החטופים אבל המחיר כאן לא נתפס"

21:30 - ראש ממשלת איטליה ג'ורג'יה מלוני קוראת לפעילים במשט לעזה "לעצור כדי לא להוות מכשול לשלום"

21:05 - נתניהו בישיבת הממשלה: אמסור דין וחשבון מפורט על מתווה טראמפ לממשלה ולקבינט

20:32 - משרד הביטחון האיטלקי הודיע שספינת הליווי לא תלווה את המשט לעזה מעבר לקו 150 מייל מהחוף כדי להימנע מתקרית דיפלומטית עם ישראל

19:45 - צה"ל מאשר שלפני כשלושה שבועות חוסל מחמד רשיד מחמד מצרי, מפקד מחלקת נוח'בה בגדוד בית חאנון שפשט לשטח הארץ והיה לו חלק בפעילות הטרור בו נפל רס"ב גאלב סלימאן אל נסאסרה ז"ל ונפצעו באורח קשה גשש, קצינה לוחמת וחובשת קרבית

19:40 - ר"מ קטאר מצנן את ההתלהבות: "בתוכנית טראמפ יש סוגיות שדורשות הבהרה ומו"מ"

מוחמד בן עבד א-רחמן א-ת'אני התראיין לאל-ג'זירה ואמר כי ""מה שהוצג אתמול אלו עקרונות בתוכנית שדורשים דיון" • על ההתנצלות של ראש הממשלה נתניהו, אמר אל-ת'אני , כי "זו זכות בסיסית, מה שחשוב היא ההתחייבות שלא לתקוף אותנו שוב". לכתבה המלאה

19:37 - משפחות לוחמים מפגינות מחוץ לקריה בת"א בקריאה להחרפת המאבק לסיום המלחמה

19:00 - כוח מילואים מחטיבת יפתח שנע ברכב משוריין בפאתי העיר עזה, זיהה באמצעות מצלמות מטעני חבלה שהונחו לאורך הציר. כלי הנדסה תקף את האזור, ובעקבות פיצוצי המשנה זוהתה זירת מטענים מוסתרת.

18:33 - פיקוד העורף הודיע על פעילות "גל שקט" במהלך יום הכיפורים: "השאירו אחד מאמצעי התקשורת פועלים כדי שתוכל לקבל התרעה בשעת הצורך"

18:29 - ימי המתנה: על רקע האפשרות לסיום המלחמה, הרמטכ"ל הנחה על הגברת הלחץ הצבאי

זמיר הורה על הגברת הערנות ודריכות הכוחות ברצועת עזה • זמיר קיים תדריך על המשך הפעילות עם מפקד פיקוד הדרום וכלל מפקדי האוגדות • הנחיית הרמטכ"ל מגיעה אחרי שני אירועים שבהם מחבלים ניסו לחדור למגננים של חיילים ולאחר האיומים של טראמפ על חמאס. לכתבה המלאה