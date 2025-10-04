עדכונים שוטפים

10:03 - מאחורי הקלעים של הודעת טראמפ: מסר מתחייב של המתווכות ולפיו ההסכמה של חמאס איננה אחיזת עיניים אלא אמיתית

09:59 - במהלך הלילה התקיימו שיחות בין לשכת נתניהו לבית הלבן, שבהן ישראל התבקשה לעצור בשלב הזה במבצע בעזה, כדי לאפשר למצות את הסיכוי לביצוע השלב הראשון של התוכנית - שחרור החטופים בתמורה לנסיגה מסוימת של כוחות צה"ל

הכוונה היא לנהל מו"מ קצר מאד וממוקד בפרטי המנגנון של שחרור החטופים, שמות האסירים וקווי הנסיגה. גורם ישראלי אומר: "הפרטים יחסית פשוטים. אין כוונה להגרר למו"מ ארוך וישראל תגלה הבנה לעניינים טכניים שעשויים להאריך את השחרור במעט מעבר ל-72 שעות, ובתנאי שבמהלך התקופה יוחזרו כל החטופים החיים". עוד מוסיף הגורם כי מדובר בעצירה טקטית בלבד כדי למצות את הסיכוי להחזיר חטופים. "אם חמאס לא ישתף פעולה נוכל להתקדם במהירות בעזה", הבהיר הגורם. "מחיר העצירה אינו גבוה ושווה לתת סיכוי לשחרור החטופים"

09:42 - צוותי המו"מ מגבשים את מפות הנסיגה שעדיין נמצאות במחלוקת. הערכה: משלחות ייצאו כבר ביממה הקרובה

הרציונל של טראמפ שמחייב את הצדדים: קודם הסכמות על נסיגה ושחרור חטופים ואסירים, אחר כך על היום שאחרי

09:38 - צוותי המו"מ הונחו להוציא משלחת עוד היום: "שבוע דרמטי"

צוותי המשא ומתן קיבלו הנחיה להיערך ליציאת משלחת עוד היום (שבת) לשיחות, כדי לראות אם ניתן להתקדם עם השלב הראשון בעסקה. זאת, לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ קיבל את תשובת חמאס לתוכניתו לסיום המלחמה בעזה ולשחרור החטופים.

את המהלך יש למצות במהירות בשל התנאים בשטח ונראה שיש ימים בודדים כדי לעשות זאת. ההערכה היא שישראל תוכל להמשיך את הלחימה אם העסקה תיכשל. גורם ישראלי בכיר אמר כי "אנחנו לקראת שבוע דרמטי". גורמי ביטחון כבר החלו לגבש את רשימת האסירים שישוחררו כחלק מההיערכות למו"מ מואץ מול חמאס. במקביל, צוותי המו"מ מגבשים את מפות הנסיגה שעדיין נמצאות במחלוקת בין הצדדים. לקריאת הכתבה.

09:33 - האתגר הפוליטי - ישראל תכננה לקיים את המו"מ הזה על סגירת ההסכם תחת אש. כשתצא השבת נדע איך מתייחסים בן גביר וסמוטריץ' להחלטה לעצור כבר עכשיו את המבצע לכיבוש עזה

09:30 - ההנחיה היא להערכות ליציאת משלחת למשא ומתן עוד היום

09:08 - כחלק מההיערכות למו"מ מואץ מול חמאס: גורמי ביטחון מגבשים את רשימת האסירים שישוחררו

08:50 - יותם כהן, אחיו של החייל החטוף נמרוד כהן: "אם תוצאות הלילה הזה יהיו עסקת חטופים וסיום המלחמה - אין בנאדם שמגיע לו פרס נובל לשלום יותר מהנשיא טראמפ"

רוחמה בוחבוט, אמו של החטוף אלקנה: "אני מתרגשת מאוד. מקווה שזה יקרה, אך גם פוחדת להתרגש יותר מדי לאחר כל מה שעברנו בשנתיים האחרונות. עם זאת, אני מרגישה שהחיבוק של אלקנה קרוב מתמיד ואני כל כך מחכה לחבק אותו"

08:31 - צוותי המו"מ קיבלו הנחיה להערך ליציאת משלחת בהקדם. יחד עם זאת, ייתכן והפרקטיקה הפעם תהיה שונה והפרטים סביב המו"מ על השלב הראשון ייסגרו באופן שונה

08:13 - הודעה שנשלחה למשפחות מטעם מנהלת החטופים: "משפחות יקרות, לאור תגובת חמאס, ישראל נערכת ליישום מיידי של השלב הראשון של תוכנית טראמפ לשחרור מיידי של כל החטופים. נמשיך לעבוד בשיתוף פעולה מלא עם הנשיא וצוותו כדי לסיים את המלחמה בהתאם לעקרונות שהציבה ישראל שתואמים את חזון הנשיא טראמפ"



6:00 - "נערכים לשחרור כל החטופים בהתאם לעקרונות שהציבה ישראל"

לאחר תגובתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על הצהרת חמאס ובה קרא לישראל להפסיק להפציץ בעזה באופן מיידי, לשכת ראש הממשלה נתניהו הוציאה הלילה (בין שישי לשבת) הודעה וכתבה: "ישראל נערכת ליישום מיידי של השלב הראשון של תוכנית טראמפ לשחרור מיידי של כל החטופים".

בהמשך ההודעה נכתב כי "נמשיך לעבוד בשיתוף פעולה מלא עם הנשיא וצוותו כדי לסיים את המלחמה בהתאם לעקרונות שהציבה ישראל שתואמים את חזון הנשיא טראמפ". לקריאת הכתבה.

05:02 - צה"ל: בהתאם להנחיית הדרג המדיני, הנחה הרמטכ"ל לקדם מוכנות ליישום השלב הראשון של תוכנית טראמפ לשחרור החטופים

03:20 - טראמפ: חמאס מוכן לשלום, ישראל צריכה להפסיק להפציץ

ארגון הטרור חמאס הודיע אתמול בערב (שישי) כי הוא העביר את תשובתו למתווה טראמפ. לדבריו, הוא מוכן לשחרר את כל החטופים הישראלים במסגרת עסקה - ונכון להיכנס למו"מ באופן מיידי. עם זאת, תשובתו של חמאס למתווה טראמפ מתחמקת, ולא כוללת את הסתייגויות ארגון הטרור מסעיפי ההצעה. כל הפרטים.

הנשיא טראמפ הגיב על ההודעה: "ישראל חייבת להפסיק מיד את ההפצצות בעזה, כדי שנוכל להוציא את בני הערובה בבטחה ובמהירות! כרגע זה מסוכן מדי לעשות זאת. אנחנו כבר מנהלים דיונים על פרטי ההסכם שצריך לגבש. זה לא רק על עזה, זה על שלום במזרח התיכון שנחפש במשך זמן רב". הנשיא האמריקני הוסיף כי: "אנחנו מאוד קרובים לסיום המלחמה. כולם יזכו ליחס הוגן". לקריאת הכתבה.

