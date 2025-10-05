ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
ישראל במלחמה

טראמפ הציג מפה: ישראל הסכימה לקו הנסיגה, ממתינים לחמאס

צה"ל: יורט טיל בליסטי ששוגר מתימן, אזעקות נשמעו באזורים נרחבים בארץ • נשיא ארה"ב בציוץ נוסף: "כאשר חמאס יאשר, הפסקת האש תיכנס לתוקף באופן מיידי" • טראמפ: ישראל נתנה אור ירוק לנסיגה - הפסקת האש תצא לדרך אם חמאס יסכים • 48 חטופים, 729 ימים בשבי • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס 06:00
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ / צילום: ap, Alex Brandon
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ / צילום: ap, Alex Brandon

עדכונים שוטפים

05:10 - גם בנתב"ג חזרה מלאה לשגרה - המרחב האווירי נפתח מחדש לתנועה

05:09 - פיקוד העורף: האירוע הסתיים, ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים

04:58 - צה"ל: יורט טיל בליסטי ששוגר מתימן, אזעקות נשמעו באזורים נרחבים בארץ

טיל בליסטי שוגר הלילה מתימן לעבר ישראל. הטיל יורט בהצלחה על ידי מערכות ההגנה האווירית. בעקבות השיגור, אזעקות הופעלו במרכז הארץ, בירושלים ובשפלה. ממוקד החירום של מד"א נמסר כי לא התקבלו קריאות על נפילות או נפגעים. הפעילות בנתב"ג הופסקה לזמן קצר.

00:25 - טראמפ: ישראל נתנה אור ירוק לנסיגה - הפסקת האש תצא לדרך אם חמאס יסכים

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע אמש (שבת) כי לאחר משא ומתן, ישראל הסכימה לקו הנסיגה הראשוני מרצועת עזה. לדברי טראמפ, המפה שאותה ישראל אישרה הועברה גם לחמאס. "כשחמאס יאשר את ההצעה - הפסקת האש תיכנס לתוקף באופן מיידי וחילופי בני הערובה והאסירים יתחילו", כתב טראמפ ברשת החברתית שלו.

לדברי הנשיא טראמפ, הסכמה על קו הנסיגה "תיצור את התנאים לשלב הבא, שיקרב אותנו לסוף האסון בן 3,000 השנים הזה". המפה שעליה הסכימה ישראל מציגה נסיגה של כוחות צה"ל לאזורים שבהם החזיק לפני מבצע "מרכבות גדעון". לקריאת הכתבה.

