הותר לפרסום: רס״ל (מיל׳) מיכאל נחמני נפל בצפון הרצועה

עדכונים שוטפים

06:43 - חשש לחדירת מחבלים ביישוב כוכב השחר שבשומרון

חשוד ניסה לפרוץ לבית ביישוב, כוחות צה"ל קפצו לנקודה וסורקים כעת במרחב

06:41 - בכיר בבית הלבן: "בלי ארה"ב - ישראל לא תתקיים"

בכיר בבית הלבן לוושינגטון פוסט: הנשיא טראמפ הפעיל "לחץ מקסימלי" על ישראל כדי לאלץ אותה להגיע להסכם. לדבריו, למרות שטראמפ לא איים במפורש על נתניהו באמברגו נשק, היה ברור לשני הצדדים מה הקשר בין המדינות.

"בלי ארה"ב - ישראל לא תתקיים", אמר הבכיר לוושינגטון פוסט. "נתניהו חכם מספיק כדי לדעת שהנשיא מחזיק בכל הקלפים. הדבר האחרון שהוא יכול להרשות לעצמו הוא לאבד את הנשיא".

06:02 - הותר לפרסום: רס"ל במיל' מיכאל מרדכי נחמני נפל בקרב בצפון רצועת עזה

דובר צה"ל התיר הבוקר (שישי) לפרסום מיכאל מרדכי נחמני, בן 26 מדימונה, לוחם טכנולוגיה ואחזקה בגדוד ההנדסה הקרבית 614, נפל בקרב בצפון רצועת עזה.

מיכאל ז"ל נפל שעות לפני כניסת הפסקת האש לתוקפה, סביב השעה 17:00 כתוצאה מירי צלף בפאתי העיר עזה. מתחילת המלחמה נפלו 914 חיילים וחיילות, מתוכם 465 בתמרון הקרקעי ברצועת עזה. לכתבה המלאה

05:53 - כבר ביממה הקרובה: כוחות צה"ל יחלו בנסיגה מהעיר עזה ומאזורים נוספים - לעבר הקו הצהוב

שלוש אוגדות עם אלפי לוחמים ייסוגו מהעיר עזה אחרי שפעלו בה במסגרת מבצע "מרכבות גדעון ב'". כוחות נוספים ייצאו מרפיח, ח'אן יונס וצפון הרצועה - מזרחה לכיוון שטח מדינת ישראל. במקביל, היערכות של צה"ל לקבלת החטופים מידי הצלב האדום והעברתם למחנה רעים ולבתי החולים. לכתבה המלאה

05:52 - טראמפ הורה: מפקדה אמריקאית ליישום ההסכם - בישראל

נשיא ארה"ב הנחה את סטנקום להקים מרכז פיקוד ושליטה בישראל. המפקדה תהיה אחראית לכל התיאום הביטחוני ברצועה, והכוח יהיה מעורב בחיפוש כל החללים בתוך הרצועה, אבל לא רק, אלא גם בתיאום של כל הכוחות הזרים שיבואו לעזה. בנוסף, הכוח האמריקאי החדש יהיה אחראי לוודא את כל מנגנוני האכיפה והיישום של ההסכם, ולצורך זה הורה טראמפ לשלוח לאזור גנרל בכיר ומאות חיילים אמריקאים, שבסיס האם שלהם יהיה בישראל. בכירים בדרג המדיני: כוח כזה עדיף על מנגנון קטארי-טורקי. לכתבה המלאה

04:46 - הפלסטינים טוענים כי גם הלילה בוצע ירי ארטילרי של צה"ל באזור מרכז הרצועה

01:48 - הממשלה אישרה את ההסכם להחזרת החטופים

לשכת רה"מ הודיעה רשמית: הממשלה אישרה את המתווה לשחרור כל החטופים - החיים והחללים. השרים התכנסו לאשר את ההסכם עם חמאס בנוכחות וויטקוף וקושנר - והצביעו רובם בעד. שרי הציונות הדתית ועוצמה יהודית התנגדו, למעט השר אופיר סופר שתמך בהסכם. נתניהו אמר בפתח הישיבה: "אנחנו בעיצומה של התפתחות מכריעה". במהלך הדיון, בן גביר, שהתנגד לעסקה, פנה לוויטקוף ותקף: "מה הייתם עושים עם היטלר?". בכיר אמריקאי: חמאס התחיל לראות בחטופים כנטל - זה סייע להגיע לעסקה.

עם אישור העסקה, הפסקת האש בעזה נכנסת לתוקף. צה"ל ייסוג לקו הצהוב ביממה הקרובה, שבסיומה - על חמאס יהיה לשחרר את כל החטופים החיים תוך 72 שעות.

במסגרת ההסכם, ישוחררו 20 החטופים החיים בפעימה אחת, ובהמשך ישוחררו החטופים החללים בפעימות. מצד ההתחייבויות הישראליות, ישראל תאשר את שחרור 2,000 המחבלים. המהלך יפעיל את מנגנון 72 השעות ובסיומן יידרש חמאס לשחרר את כל החטופים, ללא טקסים פומביים. מחבלי נוח'בה שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר וארבעת האסירים שחמאס דרש במו"מ, ובהם מרואן ברגותי - לא ישוחררו. לכתבה המלאה

21:40 - הנציגים הישראלים התחייבו: "אם חמאס יעמוד בהסכם - לא נחזור למלחמה"

בדיונים בשארם א-שייח הביעו נציגי חמאס חשש שישראל תחזור למלחמה לאחר שחרור החטופים, במהלך מתואם עם ארצות הברית. הנציגים הישראלים התחייבו לפרוטוקול: "אם חמאס יעמוד בהסכם - נמשיך לממש אותו כפי שנחתם". בין היתר קיבל חמאס ערבויות לכך מהמתווכות, ומארצות הברית. טראמפ ונתניהו הגדירו את המהלך בעזה כשלב ראשון בדרך לנורמליזציה עם גורמים נוספים באזור. לכתבה המלאה

פורסם לראשונה ב-N12