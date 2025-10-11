עדכונים שוטפים

09:57- שישה מטוסי C-17 של חברת בואינג צפויים לנחות בתל אביב לפני ביקורו של הנשיא טראמפ. מטוסים אלו לרוב משמשים לתובלה אסטרטגית וטקטית, ויכולים לשמש גם לשינוע חיילים ברחבי העולם.

09:34- בכיר חמאס בחו"ל מוסא אבו מרזוק נטש את הריאיון אמש בערוץ אל-ע'ד המצרי - לאחר שנשאל: "מה שעשיתם ב-7 באוקטובר, ב'מבול אל-אקצא' היה אמור להוביל לשחרור?"

אבו-מרזוק השיב: "אין שום אדם שפוי שיאמר שש-7 באוקטובר, עם 1,500 לוחמים, יכול היה לשחרר את פלסטין. בבקשה, תשאל שאלות מכבדות". המראיין הגיב: "השאלות שלי מכבדות. אבל אני שואל אותך, אדוני מוסא, אני שואל אותך את שאלות הרחוב הפלסטיני, את שאלות עזה". אבו מרזוק זעם: "אלו השאלות שלך". המראיין התעקש: "אני מביא אותן בשם הרחוב". לאחר מכן, אבו מרזוק נטש את הריאיון. המראיין סיכם: "זה חושף את דרך החשיבה של תנועת חמאס, את מנטליות התנועה, את הבריחה מתשובות ומבירור שאלות לגבי טבעה של התקופה הנוכחית, על רקע רצח עם שבוצע נגד העם הפלסטיני".

03:19- פיקוד העורף מעדכן: הוסר החשש לחדירת מחבלים ביישוב עלי זהב שבשומרון. דובר צה"ל עדכן כי תחילה התקבל דיווח על שלושה חשודים שזוהו במרחב, אולם לאחר סריקות התברר כי מדובר בתושבים

02:19- באל-ג'זירה פרסמו פרטים מתוך מסמך מפורט של השלבים הביצועיים ליישום תוכנית טראמפ להפסקת המלחמה.

ערוץ אל-ג'זירה פרסם אמש (שישי) פרטים מתוך מסמך מפורט של השלבים הביצועיים ליישום תוכנית טראמפ להפסקת המלחמה. לפי המסמך, שחרור החטופים יתבצע עד יום שני ב-6:00 בבוקר ללא טקסים, ובמקביל - הסיוע ההומניטרי ייכנס לעזה באופן מיידי.

שחרור החטופים והמחבלים: חמאס נדרש לבצע את הליך המסירה ללא טקסים פומביים או תקשורתיים. כל החטופים החיים ישוחררו בכל עת מיום ראשון עד יום שני בשעה 6:00 בבוקר, יחד עם החללים ככל שניתן. חמאס נדרש לעמוד בקשר עם החמ"ל המשותף ליישום ההסכם כדי לקבוע את שעת המסירה ולוודא עמידה בתנאי הסנכרון, וכן לטפל בכל בעיה שתעלה במהלך המסירה. בנוסף לכך, יוקם מנגנון להחלפת מידע על החטופים בין חמאס לישראל, באמצעות המתווכות והצלב האדום. חמאס ימסור את החטופים הישראלים באמצעות הצלב האדום, כאשר כלי הרכב הנושאים את החטופים והאסירים ינועו לאחר השלמת ההליכים. משלחת מצרית, בליווי הצלב האדום, תבקר בבתי הכלא עופר וקציעות כדי לאמת את שמות המחבלים הפלסטינים שמשתחררים.

כניסת הסיוע ההומניטרי: ארגוני האו"ם וארגונים אחרים יקבלו את הסיוע ויחלקו אותו. הסיוע ייכנס באופן מיידי, כאשר לפחות 600 משאיות ייכנסו מדי יום לאחר חתימת ההסכם. מספר המשאיות שייכנסו מדי שבוע יהיה לא פחות מ-4,200. המשאיות יכללו סיוע וסחורות למגזר הפרטי, וכן 50 מיכליות של דלק וגז. מעבר רפיח יפעל בשני הכיוונים, בהתאם להסכם מ-19 בינואר 2025. תינתן עדיפות להכנסת מזון ואספקה רפואית בשלב הראשוני, וכן לכל הפריטים הקשורים למחסה. שלבי יישום התוכנית קובעים הכנסת ציוד הדרוש לפינוי הריסות, עם משימות ברורות שהוקצו להם.

01:35- נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אישר: "החטופים יחזרו ביום שני".

בשיחה עם כתבים, סיפר טראמפ שראה ישראלים רוקדים ברחובות, כמו גם אזרחים קטארים ומצרים. "כולם רוצים שהעסקה הזו תקרה", אמר הנשיא. "אני חושב שהפסקת האש תחזיק מעמד, כולם עייפים מהמלחמה. בחמאס ידעו שאם לא תהיה עסקה - הם יושמדו. הם לא רצו את זה". עוד הוסיף: "נבנה את עזה מחדש. יש מדינות עשירות במזרח התיכון ובאמצעות חלק קטן מהעושר שלהן ניתן יהיה לעשות את זה"

