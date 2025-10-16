סין מהמרת שתוכל לנצח במלחמת סחר, והולכת ראש בראש עם טראמפ

​בעימות הסחר שלה עם וושינגטון, בייג'ינג חושבת שמצאה את עקב אכילס של אמריקה: קיבעונו של הנשיא טראמפ על שוק המניות.

● מלחמת הסחר חוזרת? טראמפ שולח מסר מרגיע לשווקים

● סין וטורקיה ראש בראש: מי תשלוט בשוק המל"טים בעולם?

מנהיג סין, שי ג'ינפינג, מהמר שהכלכלה האמריקאית לא תוכל לעמוד בסכסוך סחר ממושך עם הכלכלה השנייה בגודלה בעולם - כך ע"פ מקורבים לקבלת ההחלטות בבייג'ינג. סין מתבצרת בעמדתה כי היא משוכנעת, אמרו המקורות, שהסלמת מלחמת סחר תפגע בשווקים, כפי שקרה באפריל לאחר שטראמפ הודיע ​​על מה שמכונה מכסי "יום השחרור", ובכך דחק בבייג'ינג להגיב.

סין צופה שהסיכוי לקריסת שוק נוספת יאלץ בסופו של דבר את טראמפ לנהל משא-ומתן בפסגה הצפויה עם שי בסוף החודש, אמרו המקורות.

בייג'ינג המשיכה ללכת ראש בראש עם וושינגטון השבוע, והסלימה את סכסוך הסחר ביום ב' בהטלת סנקציות על החברות הבנות האמריקאיות של חברת הספנות הדרום-קוריאנית Hanwha Ocean. המהלך היכה בשווקים האמריקאים ביום ג', וגרם למכירה חדה מוקדמת לאחר שהתקוות להקלת המתיחות דעכו. אחה"צ המדדים העיקריים התאוששו חלקית והתייצבו.

בשבוע שעבר, הטילה בייג'ינג הגבלות גורפות על יצוא מינרלים נדירים, החיוניים למוצרי צריכה של אלקטרוניקה ולתעשיית הטכנולוגיה. בהמשך, איים טראמפ במכסים נוספים של 100% על סין החל מ־1 בנובמבר.

שני ​​הצדדים התנודדו בין נימה תקיפה להפחתת הסלמה בימים האחרונים, אך הרטוריקה קיבלה תפנית קשה יותר ביום ג'. משרד המסחר של סין האשים את ארה"ב ב"סטנדרטים כפולים" בנוגע לאיומי המכסים, ונשבע שסין "תילחם עד הסוף" בסכסוך הסחר.

בפלטפורמת Truth Social שלו, אמר טראמפ כי ארה"ב שוקלת "לחסל עסקים" עם סין בכל הקשור לשמן בישול ול"אלמנטים אחרים של סחר", עקב סירובה של סין לקנות פולי סויה מאמריקה - החלטה שלפי בייג'ינג היא נקמה על מכסי טראמפ.

שוק המניות כברומטר

שוק המניות נותר אחד הבלמים הבודדים עבור נשיא שהפעיל את סמכויותיו הביצועיות באגרסיביות.

טראמפ משתמש לעיתים קרובות בשוק כברומטר בזמן אמת לאופן שבו הוא מנהל את הכלכלה. הוא הכריז ברשתות החברתיות על שיאים של השוק, וזקף אותם לזכות מדיניות ממשלו, כמו דה־רגולציה וקיצוצי מס. לעומת זאת, כשהשוק התנדנד, במיוחד בתגובה למדיניות הסחר האגרסיבית שלו, הוא נטה לסגת או להעלות את האפשרות של עסקאות חדשות.

בעוד שטראמפ משבח את עוצמת הכלכלה האמריקאית, גורמים סיניים מזהים בה חולשות שיחמירו במהלך מלחמת סחר. עם האטה בגיוס עובדים, התכווצות הייצור ועליית המחירים, כלכלנים רבים אומרים כי המצב בארה"ב כעת אינו מתאים למאבק סחר גדול נוסף עם סין. תגובת השוק השלילית החדה ביום ו' להגבלות החדשות של סין על מתכות נדירות, ולנקמה הפוטנציאלית של ארה"ב, שימשה תזכורת לפגיעות הכלכלית שבייג'ינג מבקשת לנצל.

כלכלת סין עצמה במיתון ממושך, תחת נטל שוק נדל"ן קורס, חובות הולכים וגדלים וחוסר אמון הצרכנים. עם זאת, שי מושפע הרבה פחות מתנודות השוק, אף שהכלכלה הסינית ניצבת בפני תחזית של חוסר יציבות.

בדבריו לכתבים בבית הלבן ביום ג', הציג טראמפ שילוב של יחסיו הקרובים עם שי ושל עימות גלוי, כשהתייחס לסכסוך הסחר עם סין. טראמפ הציג את הסכסוך דרך מערכת היחסים שלו עם המנהיג הסיני, שאותו כינה חבר.

"יש לי מערכת יחסים נהדרת עם שי", אמר טראמפ, והוסיף במהירות: "אבל לפעמים הוא נעשה עצבני".

פסגה בין המנהיגים

טראמפ הכיר בחומרת פעולות סין האחרונות, החל מההגבלות החדשות על יצוא מתכות נדירות ועד לסנקציות האחרונות הקשורות לספנות, ואמר: "מנחיתים עלינו הרבה מכות".

לאחר מכן הוא עבר להגן על האסטרטגיה הכלכלית שלו מפני חששות מירידה בשוק, והציג את ארה"ב כמדינה עמידה ללחץ. "אנחנו מצליחים כעת יותר מכפי שהיינו אי פעם כמדינה", אמר טראמפ.

בייג'ינג ריככה את הטון שלה ביום א', לאחר שטראמפ הגיב בזעם להגבלות על מתכות נדירות, אך נראה כי הפחתת ההסלמה הייתה הפסקה טקטית.

לדברי מקורבים לתהליך קבלת ההחלטות בבייג'ינג, אסטרטגיית שי הנוקשה מבוססת על האמונה שטראמפ ייסוג לבסוף, ויציע ויתורים במקום להפעיל את מנופי הלחץ הכבדים של וושינגטון. הביטחון נובע, אמרו הגורמים, מהפסקת האש במלחמת הסחר בין ארה"ב לסין שנחתמה במאי. טראמפ הטיל מכסים של יותר מ־100% על מוצרים סיניים, אך ויתר לאחר שבייג'ינג השתמשה במנופה כיצואנית מגנטים נדירים החשובה ביותר בעולם.

"בדיוק האמונה הזו של סין, שטראמפ ייסוג - כפי שנראה שעשה לגבי מגנטים מוקדם יותר השנה - הובילה אותם להסלמה משמעותית", אמר רַאש דוֹשי, חוקר באונ' ג'ורג'טאון ובמועצה ליחסי חוץ, שכיהן בעבר בממשל ביידן.

נציב הסחר של ארה"ב ג'יימיסון גריר אמר ל־CNBC ביום ג' שבכירים בוושינגטון ובבייג'ינג קיימו ביום ב' דיונים על מתיחות הסחר השוררת לאחרונה, ואמרו ששני הצדדים "יוכלו לפתור את זה".

אנשים המעורים בנושא אמרו כי שגריר ארה"ב בסין דיוויד פרדו ניסה לארגן שיחת טלפון בין שר האוצר סקוט בסנט, העומד בראש צוות המשא-ומתן של ארה"ב, לבין עמיתו הסיני, סגן ראש הממשלה הא ליפנג.

תשומת הלב מופנית כעת לפסגה הצפויה בין טראמפ לשי, ושניהם ישתתפו בכינוס מנהיגי אסיה־פסיפיק בדרום קוריאה בהמשך החודש.

"הפגישה עצמה תהיה המסר. לא יהיו פריצות דרך גדולות", אמר ריאן האס, מנהל מרכז סין במכון המחקר ברוקינגס, ובכיר לשעבר בתחום הביטחון הלאומי. "שי ירצה לנצל את הפגישה כדי להקרין יציבות ויכולת חיזוי גדולים יותר. טראמפ עשוי לחתור לקבלת הבטחות לגבי הזרמת יסודות כימיים נדירים. ייתכן שהם יכריזו על הארכת הפסקת האש בסחר שתגביל את הסלמת המכסים".