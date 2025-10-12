מלחמת הסחר בין שתי המעצמות, סין וארה"ב, הוצתה מחדש לאחר חודשים של רגיעה מסוימת. פוסט אחד של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ביום שישי בערב הציף מחדש את המתיחות בין המדינות, שהייתה מתחת לרדאר תקופה ארוכה. התגובה בוול סטריט הייתה חריפה: המדדים המובילים ירדו בסוף השבוע בשיעורים החדים ביותר זה חצי שנה, ומדד הפחד (VIX) קפץ במעל 30%.

הכול התחיל עם הודעה שהוציאה סין ביום חמישי, לפיה יוטלו מגבלות על יצוא המינרלים החיוניים שלה. מדובר ברכיבים קריטיים לסקטור הטכנולוגיה לצורך ייצור שבבים, וכן לרכבים חשמליים ותעשיות ביטחוניות. כמה שעות לאחר מכן הגיעה התגובה הפומבית של טראמפ, והיא הייתה חריפה.

הנשיא הכריז כי החל מה-1 בנובמבר יוטלו מכסים בשיעור של 100% על סין, "מעבר לכל המכסים שהיא משלמת כעת". הניסוח היה תקיף: "הם הופכים לעוינים מאוד, אין שום סיבה שסין תורשה להחזיק את העולם בשבי". בכך, לפחות פומבית, טראמפ הוא זה שחידש את מלחמת הסחר וסיים את תקופת הרגיעה בין הצדדים, שנמשכה ממאי.

העימות הפומבי בין המדינות בנושא מגבלות היצוא והטלת מכסים, אינו חדש. עוד לפני שנכנס לבית הלבן בינואר האחרון, טראמפ הבטיח להנהיג מדיניות מכסים אגרסיבית שתגן על התעשייה המקומית. השיא היה בחודש אפריל, אז השיק הנשיא את תוכנית המכסים שלו. במהרה הפכה סין ליעד המרכזי, עם חילופי מהלומות והטלת מכסים הדדיים, והשווקים הגיבו בפאניקה. בשיא, המכסים שהטיל טראמפ על סחורות סיניות הגיעו לרמה של 145%. סין הגיבה עם מכסים משלה בגובה 125%.

בתוך כל זה, ממשל טראמפ הכריז על מגבלות על יצוא טכנולוגי, ובין היתר הוגבלה אנבידיה עם יצוא השבבים שלה לסין.

חודש לאחר מכן הושג הסכם בין ארה"ב לסין על "הפסקת אש כלכלית", מה שהרגיע את השווקים והביא להפחתת מכסים הדדית. המדדים המרכזיים בוול סטריט זינקו בתקופה זו בשיעור דו ספרתי, ובעוד שלושה שבועות אף תוכננה פסגה בין טראמפ לנשיא הסיני שי ג'ינפינג. בסוף השבוע, טראמפ הספיק לפרסם התייחסות ב-Truth, הרשת החברתית שלו, וכתב כי "כעת נראה שאין סיבה לקיים אותה".

לכתבים, לאחר מכן אמר כי הוא לא ביטל את הפגישה, ורמז שהיא בכל זאת תקרה. בסין לעומת זאת בכלל לא אישרו את הפסגה. פנג צ'וצ'נג, שותף מייסד של חברת הייעוץ Hutong Research, אמר למגזין FT שנראה כי שני הצדדים ניסו להימנע מהידרדרות היחסים לפני המפגש הצפוי ביניהם. אבל לדבריו, זה השתנה לאחר החמרת הגבלת היצוא על חברות סיניות, שנועדה לעכב את סין מלפתח שבבים מתקדמים.

עקיצות וכיפופי ידיים

במשך חודשים מתנהל מו"מ בין הצדדים, אבל זה נקלע למבוי סתום. בתקופה זו, הן סין והן ארה"ב נקטו מהלכים נקודתיים שהיוו ככל הנראה אמצעי לחץ מבלי לשבור את הכלים. כעת ההסכם בין הצדדים עומד על סף קריסה.

שתי המעצמות תלויות במידה רבה אחת בשנייה, והן מכוונות לנקודה הכואבת ביותר. מצד אחד, בארה"ב מטילים מגבלות על יצוא מוליכים למחצה ושבבי בינה מלאכותית שסין זקוקה להם. מהצד השני, סין מטילה מגבלות על יצוא מינרלים קריטיים ומתכות נדירות שארה"ב זקוקה להם.

עוד קודם לכך פורסמו מספר התבטאויות שהראו כי הצדדים רחוקים מפתרון: בחודש שעבר הודיעו בסין כי אנבידיה הפרה את חוק ההגבלים העסקיים של המדינה, בהקשר של רכישת חברת מלאנוקס הישראלית, מבלי לפרט איך בדיוק הופרו החוקים. לצד זאת, דווח לאחרונה כי סין בוחנת את רכישת אוטוטוקס הישראלית בידי קוואלקום, עסקה בהיקף של מאות מיליוני דולרים. הרגולטור הסיני אמר שהחברה חשודה בהפרת חוקי הגבלים עסקיים, בדומה לטענות נגד אנבידיה קודם לכן. מעבר לים דווח במקביל בניו יורק טיימס ובבלומברג כי בסין הפסיקו לייבא פולי סויה מארה"ב באופן שפוגע בחקלאים אמריקאים. הבית הלבן אף הודיע ​​שהוא מתכנן חבילת סיוע לחקלאים.

נזכיר כי בארה"ב החליטו מוקדם יותר השנה כי שבבי ה-H20 של אנבידיה, מוצר שנועד לסין ותוכנן במיוחד כדי לעמוד במגבלות, יוגבלו גם הם וייחסם יצואם לסין. באנבידיה הסכימו להעביר לממשל 15% מהכנסותיה ממכירות השבבים בסין, כדי לחדש את היצוא.

בחודש שעבר, הנשיא טראמפ עקץ את סין במהלך חגיגות 80 שנה לכניעת יפן. בזמן שבסין אירחו את נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ואת מנהיג צפון קוריאה קים ג'ונג און, טראמפ צייץ ברשת החברתית שלו כי "מסרו דרישת שלום חמה לולדימיר פוטין ולקים ג'ונג און, בעודכם קושרים קשר נגד ארצות הברית של אמריקה".

הנשיא הוסיף כי "אמריקאים רבים מתו במסעה של סין לניצחון ותהילה. אני מקווה שהם יזכו לכבוד וזיכרון על גבורתם והקרבתם! מי ייתן ונשיא סין ואזרחיה הנהדרים יזכו ליום חגיגה גדול ומתמשך".

כל אלו הובילו למגבלות שהוטלו על המינרלים החיוניים, פתיחת החקירות לעסקאות, וסין אף הודיעה כי מ-14 באוקטובר המדינה תתחיל לגבות מס מספינות אמריקאיות עבור עגינה בנמלים הסיניים - תגובה ישירה על המכסים שטראמפ איים להשית. על אלו אמרו בסין שהם "מפרים באופן חמור" את עקרונות הסחר הבינלאומי ו"פוגעים קשות" בסחר הימי בין סין לארה"ב. בתגובה, טראמפ איים במכסים נוספים של 100% ואף מגבלות על כל "תוכנה קריטית".

מה גרם להחרפת הטון

"עמדתה של סין בנוגע למלחמות מכסים נותרה עקבית: איננו רוצים להילחם, אך איננו חוששים להילחם", מסרו ממשרד המסחר הסיני אחרי הודעתו של טראמפ. בניו יורק טיימס אף צוטטו פרשנים סינים שהתעקשו כי בבייג'ינג מגיבים רק להתקפות חדשות מצד ארה"ב. הם האשימו את הממשל בוושינגטון בפרובוקטיביות, שכן לטענתם בחר להחריף את ההגבלות הטכנולוגיות על סין למרות שזו הציגה שיתוף פעולה בין הצדדים.

בניו יורק טיימס ציטטו בין היתר את הו שיג'ין, העורך לשעבר בגלובל טיימס, עיתון שנשלט על ידי המפלגה הקומוניסטית. שיג'ין כתב ברשתות החברתיות שהתגובה של סין עם המינרלים החיוניים היא תגובה לצעדים חדשים של ארה"ב שמכוונים לסין, כולל הרחבת רשימת החברות הסיניות שיוגבלו. לדבריו, בסין אזרו אומץ וביטחון ביכולת שלהם לעמוד מול טקטיקות הלחץ של וושינגטון. עוד צוין כי אולי התעוזה מצד סין נובעת מהערכה שטראמפ במצב חלש. מנהלי המו"מ של טראמפ בענייני הסחר הביעו נכונות להגיע לפשרות על המכסים, והנשיא רצה להגיע לבקר בסין.

שרשרת האספקה תיפגע?

כאמור, התגובה בוול סטריט להסלמה בין המעצמות הייתה מיידית, עם ירידות חדות ביום שישי שלא נראו כבר חצי שנה. מניות הטכנולוגיה היו אלו שהובילו את המגמה השלילית: אנבידיה, אמזון, טסלה, ברודקום ונוספות איבדו כ-5% כל אחת. בסקירה השבועית של בית ההשקעות פסגות נכתב בהקשר זה כי "סביר להניח שבתקופה הקרובה התנודתיות בשווקים תעלה מדרגה, עד שהצדדים ימצאו דרך לרדת שוב מהעץ".

גם השוק עצמו נערך כבר לפגיעה. בבלומברג דווח כי עסקים ברחבי העולם, שהם חלק משרשרת האספקה בתחום המוליכים למחצה, נערכים לשיבושים כתוצאה ממלחמת הסחר המתחדשת בין ארה"ב לסין. כך דווח כי ההגבלות על החומרים החיוניים עלולות להוביל לעיכובים של שבועות במשלוחים עבור חברת ASML ההולנדית, המובילה העולמית בייצור מוליכים למחצה לסקטור השבבים.

