"אל תסתובבי בשכונה הזאת": המציאות המפחידה של יהודי ארה"ב

על רקע המלחמה המתפתחת ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל במלחמה, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

● "ישראל ניצחה": כזה מאמר תמיכה אוהד לא קראנו הרבה זמן

● חברות התעופה הזרות חוזרות לישראל ומציעות טיסות קונקשן בזול

1אינדונזיה, אזרבייג'ן ופקיסטן בשיחות על שליחת כוחות לייצוב עזה

התוכנית של טראמפ ליום שאחרי בעזה כוללת כוח שיורכב ממדינות ערביות ותפקידו יהיה לייצב את הרצועה, לאמן ולסייע לכוחות הפלסטיניים. כעת, בזמן המשא ומתן הרגיש על הרכב הכוח, "אינדונזיה, אזרבייג'ן ופקיסטן הן המועמדות המובילות לשלוח חיילים לרצועה", פורסם בכתבה בלעדית בפוליטיקו. כוח הייצוב הבינלאומי הוא רכיב חיוני בתוכנית של טראמפ לסלילת הדרך לפירוז סופי ולשיקום של עזה.

הקמת כוח כזה דורשת "מספר חודשים". אנליסטים אמרו לפוליטיקו כי הם ספקנים "באשר ליכולת תוכניתו של טראמפ להתקדם מעבר לשלב הנוכחי". דן שפירו, שכיהן כגורם הבכיר לענייני המזרח התיכון בפנטגון בתקופת ממשל ביידן, אמר כי "זה עניין של שניים עד שלושה חודשים מהרגע שמתקבלת ההחלטה מי ישתתף בכוח המייצב".

בכיר לשעבר במשרד ההגנה אמר שהתיאום עם אינדונזיה ואזרבייג'ן "מוסיף שכבת מורכבות למאמץ הייצוב, משום שאינן מצויות באזור האחריות של פיקוד המרכז של ארה"ב".

שפירו הוסיף כי הוא אופטימי לגבי המאמצים של המדינות הערביות לייצוב הרצועה: "חשוב להראות תנועה. חשוב לזהות את המדינות הללו, לגרום להן לצאת קדימה, להסכים על המנדט, להסכים על המבנה ולהראות שהחיילים אכן נערכים לפריסה".

מתוך הפוליטיקו מאת פלישיה שוורץ ופול מקלירי. לקריאת הכתבה המלאה.

2האם מערכות ההגנה האווירית של עיראק יהפכו למטרה עבור ישראל?

במידה ותתפתח מלחמה נוספת בין ישראל ואיראן - "מערכות טילי ההגנה האווירית החדשות של עיראק תוצרת דרום קוריאה עלולות לסבך כל קמפיין אווירי ישראלי", פורסם בניו ערב. עד 2026, עיראק מצפה לקבל את מערכות טילי ההגנה האווירית "לטווח בינוני KM-SAM שהזמינה מדרום קוריאה". הרכש החדש של העיראקים מסמן שדרוג משמעותי ביחס למערכות ההגנה שיש בידי המדינה כיום.

במקביל, "בגדאד הבהירה שלא תאפשר לישראל להשתמש שוב במרחב האווירי העיראקי כדי להפציץ את איראן", נכתב.

במהלך מלחמת 12 הימים ביוני, מטוסי קרב ישראלים חלפו מספר פעמים במרחב האווירי של עיראק. "ב-20 ביוני התלוננה עיראק בפני האו"ם כי 50 מטוסי קרב ישראליים הפרו את המרחב האווירי שלה מוקדם יותר באותו היום", נכתב. כעת, "אם תפרוץ שוב מלחמה בין ישראל לאיראן לאחר שעיראק תרכוש את מערכות ה-KM-SAM, תהיה לבגדאד תאורטית יכולת גדולה בהרבה נגד מטוסים ישראליים הפועלים במרחב האווירי של עיראק", נכתב.

ריאן בוהל, אנליסט בכיר למזרח התיכון וצפון אפריקה בחברת המודיעין לסיכונים RANE, אמר לניו ערב "אם מטוסי קרב או כטב"מים ישראליים יימצאו במקרה במרחב האווירי העיראקי, אני חושב שלכל הפחות בגדאד תכוון אליהם כדי ליצור סיכון ולשנות את התנהגותם. להפיל אותם אולי זה משהו שעיראק עדיין לא מוכנה לו, אבל אסטרטגיה כוללת לשדר שמרחב האוויר של עיראק אינו אזור ירי חופשי היא בהחלט אינטרס עיראקי".

מתוך הניו ערב מאת פול אידון. לקריאת הכתבה המלאה.

3סקר חדש: "יותר יהודים בארה"ב מסתירים את זהותם"

סקר של הוושינגטון פוסט מצא כי "יותר יהודים בארה"ב מסתירים את זהותם בפומבי מחשש לאנטישמיות". בנוסף, "רוב גדול אינו נותן אמון במאמצי טראמפ להיאבק בדעות קדומות אנטי־יהודיות בקמפוסים. האמון בדמוקרטים ירד גם הוא".

הסקר של העיתון נערך בתחילת ספטמבר לפני שהנשיא טראמפ סייע לגבש את הפסקת אש. הסקר מצא כי מחצית מהיהודים בארה"ב חשים כי יש "הרבה אנטישמיות" ושיעור דומה אומר שיש "מעט". "שליש אומרים שהם אינם חשים בטוחים בארה"ב, ושני שלישים מדווחים שהם נחשפים לתוכן אנטישמי ברשת לפחות פעם בחודש. במקביל, רוב גדול - 73% - אומרים שלא היו מטרה לאמירות אנטישמיות ברשת או פנים אל פנים בשנה האחרונה", נכתב. בנוסף, "רק 18% מהיהודים אומרים שהם חשים 'בטוחים מאוד' בארה"ב, בעוד ש-51% אומרים שהם חשים בטוחים במידת־מה, 26% 'לא כל כך' ו־6% 'בכלל לא'".

ההתפתחות המרכזית בסקרים בולטת בכך ש-"42% מהאמריקאים היהודים אומרים שבשנה האחרונה נמנעו מללבוש, לשאת או להציג בפומבי דבר מה שעלול לזהות אותם כיהודים. זו עלייה לעומת 26% שאמרו כך בסקר דומה של הוועד היהודי־אמריקאי (AJC) ב־2023, ו־23% ב־2022, אך דומה ל־40% שהקבוצה עקבה אחריהם בשנה שעברה".

אחת הנשאלות, ג'ואן רובין יהודיה בת 55 אמרה כי לאחרונה הפסיקה לענוד מגן דוד אחרי שמישהו בשכונתה התייחס לשרשרת. "הם אמרו: ‘אה, את אוהבת את הרעיון של להרוג תינוקות?’ אמרתי ‘לא, כמובן שלא.’ ואז הם אמרו: ‘אז כדאי שתורידי את הדבר המז*** הזה מהצוואר שלך, ואולי עדיף שלא תסתובבי בשכונה הזאת'", סיפרה.

בנוסף בסקר עולה כי הקהילה היהודית סקפטית לגבי בעלי הברית הפוליטיים במדינה. "כשנשאלו עד כמה המפלגה הרפובליקנית, המפלגה הדמוקרטית וטראמפ 'דידותיים' ליהודים או לא, הממצאים מראים ששלושתם נתפסים באופן דומה". כך, למשל, 69% מהנשאלים אמרו שהטיפול של טראמפ בנושא לוקה בחסר. בנוסף "71% מהיהודים בארה"ב אינם מרוצים באופן כללי מהאופן שבו טראמפ מנהל את עבודתו".

רובין ציינה כי "ראיתי את המפלגה הדמוקרטית נעשית פחות ופחות תומכת בישראל, ועכשיו נראה שזה החריף עד כדי כך שאני לא בטוחה שהדמוקרטים מגנים עלינו מפני אנטישמיות".

מתוך הוושינגטון פוסט מאת מישל בורסטין, סקוט קלמנט ואמילי גאסקין. לקריאת הכתבה המלאה.

4חלוקת הסיוע לעזה ממשיכה להיות מאתגרת

למרות הפסקת האש, העברת הסיוע לרצועת עזה ממשיכה להיות מאתגרת. "כבישים מרכזיים כמעט בלתי עבירים בשל ההרס העצום ברחבי הטריטוריה ההרוסה - או שעדיין נמצאים תחת שליטת כוחות ישראליים. כל משאית שמתקלקלת צפויה להישדד מיידית", פורסם בגרדיאן הבריטי.

מעבר רפיח היה אמור להיפתח היום להעברת סיוע לרצועת עזה, אך בערוץ אל-חדת' הסעודי דיווחו כי המעבר לא ייפתח מחדש היום או מחר. "בגלל סיבוכים ביטחוניים ולוגיסטיים. הוא צפוי להיפתח מחדש באמצע השבוע הבא", נכתב.

כעת "ארגוני סיוע ניצבים בפני אתגרים גדולים בהפצת אספקה לעיר עזה ולסביבותיה בצפון - האזורים שנפגעו ביותר מרעב", כך אמרו מומחים לגרדיאן.

קייטי קרוסבי, מנהלת בכירה למדיניות והסברה בארגון מרסי קורפס (Mercy Corps), אמרה לגרדיאן כי "כל פתיחה של מעבר לעזה היא מבורכת, אבל אנחנו צריכים לוודא שנצליח להגיע לאנשים היכן שהם נמצאים. אם לא נראה יותר גישה, לכל היותר נשמר את הסטטוס קוו. לא נראה ירידה בשוד (בזיזה) ונראה עוד עקירה של אנשים שיעברו למקומות שבהם יש יותר סיוע".

אמג'ד א-שאווה, מנהל רשת ה־NGO הפלסטינית, אמר לגרדיאן כי העזתים אופטימים עם תום המלחמה אך מבחינת הסיוע "אין שינוי משמעותי בשטח". והוסיף "אנחנו עדיין מקבלים כמות מוגבלת מאוד של סיוע ורק עכשיו מתחילים להבין את היקף ההרס. כל כך הרבה רחובות מלאים בהריסות… כמעט ואין בית שהוא בטוח. יש נזק ופצצות שלא התפוצצו בכל מקום".

מתוך הגרדיאן מאת ג’ייסון בורק. לקריאת הכתבה המלאה.