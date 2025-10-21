ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
אבנר סטפק בראיון מיוחד על בועת הנדל"ן, ביטקוין ושירות מילואים

אבנר סטפק, מבעלי השליטה במיטב, סבור כי הראלי בבורסה שיקף תיקון מתבקש לשנים קשות, אך מזהיר שהמשך המלחמה עלול לשחוק את הכלכלה • שוק הנדל"ן, הוא בטוח, נמצא במצב של בועה - שכבר מראה סימנים של ירידת מחירים • ולמה למרות שהנתונים מראים שמיטב הוא בית ההשקעות הגדול בישראל, סטפק מעדיף להתרחק מהטייטל הזה • כוחות השוק

בר לביאנתנאל אריאל 12:38

פודקאסט "כוחות השוק" חוזר אליכם מפגרה של כמה שבועות וגאה לארח בפרק מיוחד את אבנר סטפק, מבעלי השליטה בבית ההשקעות מיטב. בראיון לראש השנה הוא מסביר מדוע הוא לא אוהב להשוויץ בטייטל "בית ההשקעות הגדול ביותר", בטוח שהנדל"ן בישראל הגיע לרמות של בועה, ומספר על הדרך האישית שלו בשוק ההון ובקבוצה שהקים אביו צבי. וגם: מדוע הוא "מפחד מכסף", מתי יגיע הרגע שבו הכלכלה הישראלית תתקשה לעמוד במצב המלחמה, והקשר עם השותפים שלו לקבוצה - האחים ברקת.