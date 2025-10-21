אבנר סטפק בראיון מיוחד על בועת הנדל"ן, ביטקוין ושירות מילואים

פודקאסט "כוחות השוק" חוזר אליכם מפגרה של כמה שבועות וגאה לארח בפרק מיוחד את אבנר סטפק, מבעלי השליטה בבית ההשקעות מיטב. בראיון לראש השנה הוא מסביר מדוע הוא לא אוהב להשוויץ בטייטל "בית ההשקעות הגדול ביותר", בטוח שהנדל"ן בישראל הגיע לרמות של בועה, ומספר על הדרך האישית שלו בשוק ההון ובקבוצה שהקים אביו צבי. וגם: מדוע הוא "מפחד מכסף", מתי יגיע הרגע שבו הכלכלה הישראלית תתקשה לעמוד במצב המלחמה, והקשר עם השותפים שלו לקבוצה - האחים ברקת.