ראש הממשלה בנימין נתניהו הדיח היום (שלישי) את ראש המל"ל צחי הנגבי. נתניהו הודיע להנגבי כי בכוונתו למנות ראש מל"ל חדש. אחרי ההדחה הנגבי הבהיר: "את הכישלון הנורא ב-7 באוקטובר, שאני שותף לו, יש לחקור באופן יסודי כדי לוודא שיופקו הלקחים הראויים וכדי לסייע בהשבת האמון שנסדק".

"ראש הממשלה נתניהו עדכן אותי היום על כוונתו למנות ראש מל"ל חדש", מסר הנגבי. "לאור זאת תסתיים היום כהונתי כיועץ לביטחון לאומי וכראש המטה לביטחון לאומי. אעמוד כמובן לרשות מחליפי ככל שיידרש".

הוא סיפר: "הודיתי לראש הממשלה על הזכות שהייתה לי להיות שותף לעיצוב מדיניות החוץ והביטחון של ישראל בשנים מאתגרות, על האפשרות להביע עמדה עצמאית בדיונים רגישים ועל השיח המקצועי שניהלנו גם בעת מחלוקות".

"המערכה הרב-זירתית שנכפתה עלינו ב-7 באוקטובר 2023 לא הסתיימה", הוא אמר. "לוחמינו ניצבים על המשמר בחזיתות רבות, והמשימה להשיב את כל חטופינו טרם הושלמה. עוד לא מומשה גם החובה להבטיח - באמצעים מדיניים או צבאיים - שארגוני הטרור ברצועת עזה יורחקו מהשלטון ויפורקו מנשקם ושמעזה לא יישקף עוד איום על ישראל".

לדבריו, "האתגרים בזירה המדינית והבין-לאומית נותרו תובעניים, ומחייבים יוזמה ישראלית ופעולה בתבונה, בנחישות ובאחריות. על כולנו להישאר מחויבים וקשובים לצרכי אלה שנשאו במחיר היקר מכל יקר: המשפחות השכולות ופצועי המלחמה בגוף ובנפש".

הוא חתם: "חשוב מכל: יש לפעול לריפוי הפצעים בחברה הישראלית ולחיזוק האחדות בתוכנו. עוצמתה של האחדות הישראלית התגלתה בשנתיים האחרונות במלוא עוזה בשדה הקרב, וניפצה את האשליות של אויבינו. כעת השבת האחדות בכלל רובדי העשייה הציבורית היא תנאי להבטחת נצח ישראל".

