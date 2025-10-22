עדכונים שוטפים

05:17 - אזעקת צבע אדום בנחל עוז

צה"ל: זיהוי שווא

02:20 - החללים החטופים אריה זלמנוביץ' ותמיר אדר הושבו לישראל

משרד ראש הממשלה עדכן הלילה כי החללים החטופים אריה (זלמן) זלמנוביץ' ז"ל ותמיר אדר ז"ל מקיבוץ ניר עוז הושבו לישראל. הארונות התקבלו מחמאס באמצעות הצלב האדום, חצו את הגבול לשטח מדינת ישראל, והם הגיעו למכון לרפואה משפטית לצורך זיהוי. אחרי העברת הארונות וזיהוי החטופים - ברצועת עזה נותרו 13 חטופים חללים. אתמול הושבה לישראל גופתו של טל חיימי, מפקד כיתת הכוננות של קיבוץ ניר יצחק.

זלמן היה החטוף המבוגר ביותר והוא נרצח במהלך השבי. לפני שנחטף, היה אדם עצמאי ובריא יחסית לגילו, שנהג ללבוש את בגדי עבודתו בכל בוקר ולצאת על קלנועית לשתות קפה ולבלות עם החקלאים הצעירים.

רס"ר במיל' תמיר אדר היה סגן רבש'"ץ וחבר כיתת הכוננות בניר עוז. הוא נפל בקרב ההגנה על הקיבוץ בבוקר 7 באוקטובר 2023 וגופתו נחטפה על ידי ארגון הטרור החזית העממית לשחרור פלסטין. תמיר היה בן 38 בנופלו. מותו נקבע בתאריך 4 בינואר 2024. הוא הותיר אחריו אישה ושני ילדים, הורים, שני אחים ואחות. סבתו, יפה אדר, נחטפה גם היא והושבה בעסקה נובמבר 2023. לכתבה המלאה

● בטורקיה ממשיכים את הקו האנטי-ישראלי. היעד הבא: פירוק הברית עם קפריסין

00:21 - שר החוץ האמריקאי מרקו רוביו צפוי לבקר בישראל בהמשך השבוע

כחלק מרכבת אווירית של בכירים אמריקאים שביקרו בישראל, גם שר החוץ של ארה"ב צפוי להגיע לביקור לאור ההסכם שנחתם. כדי לשמר את ההסכם, האמריקאים ממוקדים כעת בהפעלת לחץ על כל הצדדים. "החודש הקרוב יהיה קריטי", מדגיש בכיר אמריקאי. לכתבה המלאה

19:10 - ראש הממשלה נתניהו הדיח את ראש המל"ל צחי הנגבי

ראש הממשלה הודה להנגבי על תפקידו והודיע כי החליט למנות באופן מיידי את המשנה לראש המל"ל, גיל רייך לתפקיד ממלא-מקום ראש המל"ל.

הנגבי לאחר הודעת נתניהו: "את הכישלון הנורא ב-7 באוקטובר, שאני שותף לו, יש לחקור באופן יסודי כדי לוודא שיופקו הלקחים הראויים וכדי לסייע בהשבת האמון שנסדק. יש לפעול לריפוי הפצעים בחברה הישראלית ולחיזוק האחדות בתוכנו"

18:44 - מקורות בפלגים הפלסטיניים, כולל חמאס לעיתון א-שרק אל-אווסט הסעודי: התקיפות הישראליות שהתרחשו בשלושת הימים האחרונים במקומות שונים ברצועת עזה "לא היו כולן אקראיות", אלא בהם חוסלו חמישה "מפקדי שטח משפיעים" בזרוע הצבאית של חמאס ומפקד נוסף נפצע קשה.

