ממשל טראמפ נחוש להצליח - אלה הקווים האדומים של ישראל

עדכונים שוטפים

04:05 - שר החוץ האמריקאי מרקו רוביו לפני המראתו לישראל: ההצבעה בכנסת על סיפוח הגדה מסכנת את ההסכם בעזה

01:43 - המועמד המוביל לראשות עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני בפנייה ביידיש לקהילה החרדית בעיר לקראת הבחירות. במכתב שפרסם ממדאני בעיתונים מקומיים הוא מתחייב להיאבק באנטישמיות ולקדם מדיניות כלכלית שתסייע לחרדים בעיר

00:10 - ממשל טראמפ נחוש שההסכם יצליח, אלה הקווים האדומים של ישראל

נתניהו הציג לממשל האמריקאי תנאים שישראל לא תסכים להם. נסיגה מהרצועה? רק כשחמאס יתפרק מנשקו, אין מקום לכוחות טורקים בעזה. עם זאת, בנושא ההומניטרי וגם בנוגע לשמירה על הפסקת האש - ישראל מגלה גמישות.

סגן נשיא ארה"ב ג''יי-די ואנס ביקש היום מראש הממשלה נתניהו "לתת צ'אנס" להסכם לסיום המלחמה בעזה ולסייע ביישומו, כך אמרו בכירים אמריקנים וישראלים הערב (רביעי) ל"מהדורה המרכזית". ואנס אמר לנתניהו בפגישה: "תן הזדמנות לעסקה ותן לנו את הזמן לגרום לדברים לקרות".

לפי הגורמים שמעורים בפרטי השיחה, נתניהו השיב לוואנס שהוא מוכן לתת הזדמנות לעסקה. "גם אני רוצה לראות את ההסכם מצליח", אמר לו. בכיר אמריקני שהשתתף בפגישה הסביר שנתניהו הפגין פתיחות למסרים של סגן הנשיא ואנס על כך שיש לשמור על הפסקת האש ולהתקדם ביישום השלבים הבאים בהסכם. לקריאת הכתבה

00:05 - סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר הגיעו לאבו דאבי ונפגשו עם היועץ לביטחון לאומי וסגן מושל אבו דאבי, השיח' טחנון בן זאיד

על פי סוכנות הידיעות הרשמית של איחוד האמירויות, הם דנו בהתפתחויות האחרונות לגבי הפסקת האש בעזה, במאמצים של ארה"ב להבטחת ביסוס ההסכם שהושג, בדרכים לשיפור היציבות באזור ובצורך לסיים את ההסלמה המתמשכת

20:52 - השיחות על מימוש ההסכם - והחשש בחמאס

חמאס ממשיך להחזיר את גופות החטופים החללים בפעימות קטנות: בין יום שלישי לרביעי העביר לידי הצלב האדום שני ארונות נוספים. העיכוב בהחזרת החטופים החללים הוא ככל הנראה מכוון, כשבמקביל מתפתח מול העיניים שלנו מרוץ מוסלמי למי יהיה חלק ב"יום שאחרי" בעזה.

ארגון הטרור חושש מתקדים לבנון, במובן הזה שבימים האחרונים ישראל חיסלה חמישה אנשי שטח חשובים של חמאס, והחשש הוא שהפרות שלו יובילו לייצור משוואה של אש מצד ישראל. מקורות בחמאס אמרו לעיתון א-שרק אל-אווסט הסעודי כי "החיסולים מאשרים שישראל מתכוונת להמשיך בתפקיד זה ועשויה להשתמש בעניין פירוק הנשק כתירוץ לביצוע התקפות בתוך רצועת עזה בעתיד הקרוב, תוך שימוש באותו תירוץ".

ישנה תחרות בין שני צירים מאוד משמעותיים לגבי השליטה ברצועה והשיקום שלה: מצד אחד כאמור האחים המוסלמים, טורקיה וקטאר, ומצד שני - מצרים, סעודיה ואיחוד האמירויות. לכתבה המלאה