"שיקולים זרים": גלעד ארדן הודיע כי יסיר מועמדותו לתפקיד יו"ר תע"א

השר והשגריר לשעבר גלעד ארדן הודיע הערב כי הוא מסיר את מועמדותו לתפקיד יו"ר תע"א, לאחר מאבק ארוך בינו לבין שר הביטחון ישראל כ"ץ.

"בעקבות השיקולים הזרים וההתנהלות הפוליטית של ישראל כץ, הפוגעת קשות בתעשייה האווירית ובבטחון המדינה, החלטתי להסיר את מועמדותי לתפקיד יו״ר החברה, בכדי לעצור את הנזק שנגרם לה על ידי שר הבטחון", כתב ארדן בחשבון ה-X (טוויטר לשעבר). "בחרתי לנהוג כמבוגר האחראי ולאפשר לשרים להסכים על מועמד אחר שימונה ליו״ר".

ארדן הוסיף ותיאר כי "במשך כשבע עשרה שנים כיהנתי כחבר כנסת וכשר בממשלה, ובארבע השנים האחרונות ייצגתי בגאווה את ישראל כשגריר בוושינגטון ובאו״ם. יום יום ניהלתי קרבות קשים להגן על ישראל בזירה הבינלאומית.

"עם שובי משליחותי כשגריר, נעניתי לפניית שר הביטחון דאז גלנט והשר הממונה על החברות הממשלתיות אמסלם, לכהן כיו״ר התעשייה האווירית, החברה הבטחונית הגדולה בישראל. ראיתי בכך משימה לאומית חשובה ודחופה: להוביל תכנית שתהפוך את ישראל לעצמאית בתחום הנשק ולהבטיח אי תלות אל מול החרמות נגדנו.

"זיהיתי זאת גם כהזדמנות להקים מפעלים חדשים בנגב ובגליל שיספקו אלפי מקומות עבודה חדשים. ועדת המינויים קבעה, שאני בעל כישורים מיוחדים להוביל את התעשייה האווירית בתקופה זו וראש הממשלה אף בירך על המינוי. ההזמנות לישיבה בה הייתי אמור להיבחר, כבר נשלחו לחברי הדירקטוריון.

"ואז התחלף שר הביטחון. ישראל כץ מונה ומייד פעל לטרפד את בחירתי ליו״ר, ללא שום סיבה עניינית וללא שיח מולי. כל בר דעת מבין שהוא עשה זאת בעיקר כיוון שחשש שפעילותי בתחום הביטחוני וההישגים שיושגו, יעניקו לי יתרון עליו בעתיד.

"מאז חלפה כשנה! שנה שהתעשייה האווירית פועלת ללא יו״ר, שנה בה אני רואה בעיניי, כחבר דירקטוריון, את הנזק שנגרם לחברה ולמדינה: שנה בלי פיקוח ציבורי על התקדמות הפרוייקטים שכה חיוניים להגנה עלינו, שנה בלי יכולת לקבוע ולממש אסטרטגיה לפיתוח וייצור המערכות שיתמודדו עם האיומים המידיים והעתידיים עלינו. עוד ייחשף בעתיד הנזק לבטחון המדינה, שאולי ניתן היה למנוע במהלך מבצע ״עם כלביא״, אם טרם המבצע היה לחברה יו״ר שמציף בכל פורום את צרכיה. איזו הפקרות!"

ארדן המשיך והאשים "אבל עכשיו זה כבר ברור לכל: במקום שישראל כץ יעסוק אך ורק באיומי איראן וחמאס - הוא עוסק ״באיומים״ פוליטיים פנימיים. במקום שהוא יפעל בתפקידו רק כדי לחזק את הביטחון הלאומי שלנו - הוא מנצל אותו כדי לחזק את בטחונו הפוליטי האישי.

"ולכן, מתוך אחריות לבטחון המדינה ולטובת התעשייה האווירית, אני מסיר היום את מועמדותי לכהונת יו״ר החברה. אני מסיר את המועמדות - כדי שהשרים יוכלו להסכים על מועמד אחר וכדי שהנזק שמצטבר- ייפסק. מבייש לראות איך שיקולים של פוליטיקה קטנה גוברים על האינטרס הלאומי. אזרחי ישראל ראויים ליותר. המחנה הלאומי ראוי ליותר.

אני אמשיך לשרת את מדינת ישראל ולפעול לחיזוקה עוד שנים רבות, כפי שפעלתי כל חיי.