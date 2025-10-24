נתניהו על דברי טראמפ: "אנחנו מדינה עצמאית"

עדכונים שוטפים

01:29 - אזעקות הופעלו במפלסים שבעוטף עזה - צה"ל הודיע שמדובר בזיהוי שווא

23:35 - המסר של נתניהו לפני ההצבעה על חוק החלת הריבונות - והתעלמות חברי הקואליציה

ראש הממשלה נתניהו מארח בימים אלו את בכירי הכוורת המדינית של דונלד טראמפ, שמאז שהגיע לישראל בעצמו שלח את סטיב וויטקוף, ג'ארד קושנר, סגנו ג'יי-די ואנס ואת מזכיר המדינה האמריקני לישראל - הכל על מנת לוודא שהסכם הפסקת האש לא מופר. במהלך ביקורו של סגן הנשיא ואנס, מספר תקריות מביכות גרמו למתיחות שיא בין הבית הלבן לירושלים, ובראשן - העברת חוק החלת הריבונות ביהודה ושומרון על ידי הקואליציה - למרות בקשתו של נתניהו להימנע מכך.

מנגד, חברי הקואליציה בחרו להתעלם בהפגנתיות מבקשתו של רה"מ, וגרמו למשבר מדיני של ממש מול האמריקנים, שהעבירו מסרים קשים • בסביבת נתניהו פועלים על מנת להקטין את גודל המשבר שמטריד את הבית הלבן - שמתקרב לנקודת רתיחה

במהלך ביקורו של מזכיר המדינה רוביו, ראש הממשלה נתניהו ענה לשאלות בנוגע לדבריו של הנשיא טראמפ שאמר שאם ישראל תספח את יהודה ושומרון, היא תאבד את תמיכת האמריקאים. "אני מאוד מעריך את התמיכה של הנשיא טראמפ" אמר.

"עכשיו, במעמד שאנחנו עושים בשיחה הערב עם מרקו רוביו, וקודם לכן עם סגן הנשיא ואנס כדי לקדם את היעדים של פירוק עזה ופירוק החמאס מנשקו ועוד דברים חשובים לנו. אז זה מה שחשוב, אני חושב שמה שאת רואה ששיתוף הפעולה בינינו ובין השותפים - זה ברכה עצומה למדינת ישראל. אנחנו מדינה עצמאית", אמר נתניהו. לכתבה המלאה

23:16 - טראמפ על הסיפוח: אל תדאגו לגבי הגדה המערבית, ישראל לא תעשה שום דבר לגבי זה. היא מתנהגת יפה מאוד

22:50 - היום (ו') בבוקר צפויים עשרות פעילים מארגוני צו 9 ו-דור הניצחון להתייצב במעבר כרם שלום ולחסום את כניסת הסיוע לרצועת עזה

22:22 - דובר צה"ל בערבית אל"ם אביחי אדרעי בביקור בטולכרם: "בעיר טולכרם ובפרט במחנה הפליטים נור א-שמס שהמחבלים הפכו למעוז טרור - חוסלו עד כה יותר מ-150 מחבלים ונעצרו כ-1,790 חשודים"

20:27 - בכיר אמריקאי: "אם נתניהו ידפוק את ההסכם - דונלד טראמפ ידפוק אותו"

במהלך ביקורו של סגן הנשיא האמריקני ואנס בישראל התרחשו מספר אירועים שאותם מגדיר בכיר אמריקאי "מביכים". התבטאותו של סמוטריץ' בנוגע לסעודיה ואמירתו של נתניהו בקשר לטורקיה - גורמים לאנשי הממשל בארה"ב לחשוב שנתניהו עלול להביא לקריסת ההסכם. בכיר אמריקאי: "נתניהו הולך על חבל דק מאוד עם הנשיא טראמפ". לכתבה המלאה

פורסם לראשונה ב-N12