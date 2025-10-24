ברגע האחרון: אנרג'יאן תייצא גז דרך צינור ניצנה

אנרג'יאן , המחזיקה במאגרי הגז כריש, תנין וקטלן, חתמה ברגע האחרון (הדדליין פוקע היום, שישי) על הצטרפות לצינור הגז "ניצנה" בנגב בין מצרים לישראל. המקום בצינור, בשווי עד BCM אחד בשנה, יעלה לאנרג'יאן 100 מיליון דולר, שאותם תממן בעיקר מהלוואה מבנק הפועלים ויאפשר גם לשחקנית הגז העצמאית הקטנה לייצא.

אנרג'יאן צפויה לייצא דרך הצינור גז ממאגר "קטלן" שאותה גילתה, שבו 3-5 BCM של גז, כמו גם עודפים יומיים ממאגר "כריש" שמשמש היום אך ורק למשק המקומי. מעבר לחלקה בניצנה, אנרג'יאן גם תקבל זכויות גישה זמניות לקיבולת פנויה בצינור "ירדן צפון" דרכו מייצאים גז לירדן וחלקו ממשיך אף הוא למצרים. זאת לצורך היערכות מוקדמת ליצוא.

עלות ההקמה: 2 מיליארד שקל

צינור הגז הישראלי שיתחבר למצרים ימומן בידי היצואניות עצמן, ולאחר מכן הן גם ישלמו לחברה הממשלתית נתג"ז דמי שימוש על כל כמות שתיוצא דרכו בפועל. חלק חשוב מהצינור, המדחס, ייבנה על ידי שברון בפטור ממכרז. עלות ההקמה תחולק בין היצואנים, ותעמוד על 2 מיליארד שקל. כך שלאורך התקופה, נתג"ז צפויה להרוויח מיליארד שקל על הקמת הצינור. הצינור יאפשר יצוא של עד 6 BCM בכל שנה. מהצד השני, מצרים מממנת את החלק שלה בצינור בהשקעה ממשלתית ישירה, בעלות של כ-400 מיליון דולר.

מימון העלויות מצד אנרג'יאן יגיע בעזרת הלוואה של 70 מיליון דולר לאורך 10 שנים. אנרג'יאן מדווחים שהם ישלמו עבור הקמת הצינור 40% מעלות המקום שלהם בצינור, כלומר 40 מיליון דולר, ואת השאר היא תעביר בהתאם להתקדמויות בפרויקט.

על פי הודעת אנרג'יאן "ההסכם מהווה צעד משמעותי בדרך לייצוא גז טבעי שמפיקה אנרג'יאן בישראל לשווקים האזוריים, והינו בהתאם למדיניות משרד האנרגיה לקידום ייצוא הגז הישראלי וחיזוק שיתופי הפעולה באגן הים התיכון" והוא "מהלך ראשון מסוגו עבור אנרג'יאן, וצעד משמעותי בדרך להקמת צינור ניצנה, וצפוי לתמוך בצמיחת החברה ולתרום לפיתוח שוק האנרגיה המקומי והאזורי כאחד".

על פי מתיוס ריגס, מנכ"ל אנרג'יאן, "חיבורי הגז האזוריים והביטחון האנרגטי לטווח ארוך במזרח הים התיכון הם בעלי חשיבות קריטית, ולכן אני שמח להודיע היום על חתימתנו על הסכם ההולכה בניצנה. אנרג'יאן הינה שחקנית אזורית מרכזית, עם פעילות במגוון מדינות באגן הים התיכון. אנו ממשיכים להתמקד בקידום כל אפשרויות הייצוא מנכסי החברה בישראל, לטובת בעלי המניות שלנו, שוק הגז הישראלי והאזור כולו. גישה זו מתאימה למדיניות משרד האנרגיה הישראלי, התומכת בייצוא הגז כאמצעי לחיזוק המשק המקומי ומעמדה האזורי של ישראל. לצד העובדה כי עיקר תזרים המזומנים שלנו נשען על חוזים ארוכי טווח לשוק המקומי, מהווה חתימת ההסכם אבן דרך משמעותית לקידום מכירות הגז השנתיות שלנו".