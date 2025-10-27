עדכונים שוטפים

03:18 - בעקבות השמועות, בצה"ל מבהירים: אין כל היערכות חריגה בצפון

בצה"ל מבהירים הערב (ראשון) כי אין כל אירוע חריג בצפון, וכי אין היערכות להסלמה מול חיזבאללה - זאת בעקבות שמועות שהופצו במהלך היום. במקביל, נמשכת הפעילות מול מחבלי חיזבאללה בשטח לבנון, ושני פעילים חוסלו לאחר שעסקו בסחר בנשק ובשיקום היכולות הצבאיות של הארגון.

בעקבות השמועות על היערכות להסלמה מול חיזבאללה, כולל הנחיות שקריות לתושבים להצטיידות במזון ובציוד בסיסי, בצה"ל הבהירו כי אין כל היערכות מיוחדת בגבול לבנון. להמשך הקריאה.

01:34 - בכיר חמאס בחו"ל ח'ליל אל-חיה בריאיון מוקלט ששודר באל-ג'זירה בהתייחסו לסוגיית החטופים החללים: "לגבי הגופות, אמרנו למתווכות כבר לפני חודשים שיש בעיות בחיפושים אחריהן, מפני שישראל שינתה את פני הקרקע ברצועת עזה, אפילו באזורים שבהם נקברו ההרוגים"

00:45 - מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם בריאיון לרשת אל-מנאר: "אם לצבא הלבנוני אין את היכולת להתמודד לבדו, צריך שתהיה התנגדות עממית שתתמודד עם התקיפות יחד עם הצבא. למה שנתפרק מהנשק ואז נחכה שתחזור התוקפנות? קודם תפסיקו לתקוף, ואז נדבר על נושא הנשק"

קאסם התייחס לתקיפת ביתו של ראש הממשלה נתניהו בקיסריה ואמר: "התקיפה לעבר ביתו של נתניהו הייתה מכוונת, בין אם כדי לפגוע בו ובין אם בביתו. המטרה הייתה הבית, לא חדר השינה ספציפית. זה היה הישג מודיעיני ומבצעי".



21:44 - הוריו של החטוף החלל עומר נאוטרה באירוע ההנצחה לזכרם של הנופלים העולים במלחמת חרבות ברזל: "יש עדיין 13 חללים בעזה והאחריות של המדינה היא להחזיר אותם. זה לא איזושהי זכות, זו החובה המוסרית, הדתית והלאומית להחזיר אותם לקבורה"

פורסם לראשונה ב-N12.