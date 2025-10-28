נשיא טייוואן: "ישראל היא מודל להגנת אי"

על רקע המלחמה המתפתחת ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל במלחמה, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

● משנה את האיזון בשמי המזרח התיכון: עסקת מטוסי הקרב של ארדואן

1שלוש המעצמות ששולטת במזרח התיכון

לאחר שנתיים של מלחמה במזרח התיכון התרחשו "שינויים משמעותיים בנוף הגאו-פוליטי ובמאזן הכוחות באזור". כעת, נותרו שלוש מעצמות ש"ידן על העליונה" ביניהן ישראל, טורקיה וערב הסעודית. כך פורסם בניתוח של העיתונאי עבד אלרחמן א-רשיד לאתר אל-ערביה.

א-רשיד מכתיר את טורקיה כמי שלקחה את מקומה של איראן וניצלה את הוואקום שנוצר עם שקיעתה וזאת לאחר "שישראל השמידה את רוב נכסיה והחלישה את השפעתה האזורית". בנוסף, "הוואקום שנותר עם שקיעת איראן משך כוחות שאפתניים, וכאן נכנסת טורקיה דרך השער הסורי. כיום היא נהנית מחשיבות אזורית שלא נראתה מזה מאה שנים, מאז שאיבדה את השפעתה בלבנט וברחבי האזור לאחר מלחמת העולם הראשונה".

מעצמה נוספת שמגבשת את הסדר האזורי היא ערב הסעודית. "זהו תוצר טבעי של תבוסת הציר בהובלת איראן והוואקום שנוצר לאחר נפילתו של אסד והצטמקות שלוחותיה של איראן בלבנון, בעזה ובעיראק".

"ישראל מצויה בתהליך של הפיכה לשחקנית אזורית, תוך זניחת המדיניות הישנה שהתמקדה אך ורק בביטחונה שלה. היא כיום יותר כוח צבאי מכוח דיפלומטי או פוליטי", נכתב.

"ישראל נולדה מחדש כמתחרה אזורית לאחר שלוש מלחמותיה בלבנון, בעזה ובאיראן. עלינו לראות אותה אחרת מכפי שראינו אותה לפני 7 באוקטובר: היא כעת שחקנית אזורית מרכזית", נכתב. "מוקדם עדיין לאבחן את שאיפותיה הרחבות של ישראל, שכן היא עדיין טרודה בקיום ההתחייבויות שנתנה לאחר מתקפות 7 באוקטובר. להערכתי, בהמשך תפנה למעורבות בבריתות אזוריות, לאחר שנים שבהן הייתה מבודדת. אך א-רשיד הזהיר: "ישראל לא תצליח במדיניותה החדשה אם תמשיך לדחות השתלבות אזורית - השתלבות הדורשת קבלת מדינה פלסטינית, כפי שהצהירה ריאד בעבר במסגרת משא-ומתן עם וושינגטון".

מתוך אל-ערביה, מאת עבד אלרחמן א-רשיד. לקריאת הכתבה המלאה.

2קטאר מתנקמת בישראל בעזרת אל-ג'זירה

קטאר החריפה את המתקפה התקשורתית שלה על ישראל באמצעות תוכנית תחקירים באל-ג'זירה ששמה "מה שמוסתר גדול יותר" (בערבית: Ma Khafiya A‘zam), פורסם ב-The Arab Weekly. התחקירים לכאורה "חושפים פשעי מלחמה ישראליים ומגייסים את דעת הקהל העולמית נגד ישראל".

החודש פורסמו שני תחקירים במסגרת התוכנית. "משקיפי תקשורת תיארו את התחקירים כ'פצצת מידע' שמציבה איומים משפטיים ופוליטיים על ישראל", נכתב. לפי אנליסטים, "המהלך משקף את תגובת קטאר לתקיפת האווירית שאירעה ב־9 בספטמבר 2025".

"שני התחקירים התמקדו בתיעוד פשעי מלחמה ישראליים בדיוק חסר תקדים, כשהם נשענים על ראיות בלעדיות שמטרתן פתיחת תיקי העמדה לדין בינלאומיים", נכתב.

התחקיר הראשון בשם "הנרדפת" "בחן את הריגתם של "הילדה הפלסטינית בת השש הינד רג'אב, משפחתה וצוות פרמדיקים ב־29 בינואר 2024 בשכונת תל אל־הווא בעיר עזה". "התחקיר הצית זעם עולמי, וההאשטגים ‎#HindRajab ו־#WhatLiesBeneath הובילו את X (לשעבר טוויטר) וסרטון הקידום גרף מיליוני צפיות", נכתב.

התחקיר השני, "רשימת הטייסים", חשף "מסמך מודלף המכיל את שמותיהם ופרטיהם של כ־30 אלף טייסים ואנשי צוות בחיל האוויר הישראלי שהשתתפו בתקיפות על עזה מאז אוקטובר 2023". המסמך, שתואר כ'סודי ביותר' כולל "נתונים אישיים כגון שמות מלאים, מספרי זיהוי צבאיים ויחידות אוויריות האחראיות לפשיטות שגרמו למותם של עשרות אלפי אזרחים פלסטינים".

התחקירים זכו להצלחה אדירה ברשתות החברתיות, וזכו למיליון צפיות. "צופים היללו את אל־ג'זירה כ'קול שלא ניתן להשתיקו' ושיבחו את יכולתה 'לזעזע את מצפון העולם' באמצעות תיעוד קפדני של פשעי מלחמה".

אנליסטים אמרו כי לפרסומי התחקירים יש "עיתוי היה אסטרטגי" וזהו "מהלך מחושב שנועד להביך את ישראל ולהחזיר את תשומת הלב הבינלאומית להפרות המיוחסות לה. התחקירים כיוונו גם לחיילים וקצינים ספציפיים".

מתוך The Arab Weekly. לקריאת הכתבה המלאה.

3נשיא טייוואן: "ישראל היא מודל להגנת אי"

נשיא טייוואן לאי צ'ינג-טה אמר במהלך אירוע שנערך על ידי הלובי הפרו-ישראלי בארה"ב (AIPAC) כי "ישראל היא מודל ממנו טייוואן יכולה ללמוד לחיזוק הגנתה", פורסם ברויטרס.

למרות שלישראל אין יחסים רשמיים עם טאיפיי, אמר הנשיא כי "העם היהודי סבל מרדיפות מתמשכות לאורך ההיסטוריה. העם הטאיוואני נוהג להביט בדוגמת העם היהודי כאשר אנו עומדים מול אתגרים למעמדנו הבין־לאומי ואיומים על ריבונותנו מצד סין. העם הטאיוואני מעולם לא התייאש".

"הנחישות והיכולת של ישראל להגן על טריטוריה שלה מהוות מודל בעל ערך עבור טייוואן. תמיד האמנתי שעל טייוואן לאמץ את רוחו של דוד מול גוליית בעמידה מול כפייה סמכותנית". לאי הוסיף, "אני מאמין ששיתוף-פעולה משולש טייוואן-ארה"ב-ישראל יכול לסייע בהשגת שלום, יציבות ושגשוג אזוריים".

מתוך רויטרס. לקריאת הכתבה המלאה.