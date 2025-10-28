תמורת כ־10.7 מיליארד דולר: טורקיה רוכשת 20 מטוסים מבריטניה

טורקיה חתמה אתמול (ב') עם בריטניה על הסכם ענק לרכש 20 מטוסי יורופייטר טייפון מדגם EF-2000, תמורת כ־10.7 מיליארד דולר (8 מיליארד ליש"ט). זו עסקה משמעותית ברמה ההדדית, משום שזו המכירה הביטחונית הגדולה ביותר של בריטניה ב־25 השנים האחרונות, ומכירה הראשונה של טייפון בריטיים מאז 2017.

החתימה של ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר על ההסכם באנקרה התבצעה לאחר שממשלת הלייבור החליטה במהלך מלחמת חרבות ברזל להטיל אמברגו נשק על ישראל. עם זאת, אותו אמברגו היה מחורר מבעוד מועד, בשל היעדר היכולת של בריטניה לשבש את אספקות ה־F-35 של לוקהיד מרטין האמריקאית לישראל. מתוך אותם מטוסי דור חמישי, חברת BAE הבריטית אמונה על כ־13%-15% ממלאכת הייצור. בלונדון הבינו כי אם יפגמו בשרשראות האספקה לענקית הנשק, מי שייפגעו אלו הם בעצמם.

מי ש"שיחקו באש" לגבי F-35 ונפגעו הם טורקיה. הנשיא רג'פ טאייפ ארדואן התעקש לרכוש מערכות הגנה אווירית מדגם S-400 מרוסיה, ובעקבות כך הורחק מפרויקט מטוסי הדור החמישי ב־2019. חוקי הקונגרס קובעים כי רכישת מערכות נשק רוסיות הופכת את הקונה למדינה יריבה, ועל כן החוזים מבוטלים.

אותו ביטול התרחש בקדנציה הראשונה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שבחן לאחרונה את האפשרות למכור לטורקיה מטוסי F-35, אך התעקשות ארדואן שלא להיפטר מה־S-400 מנעה את האפשרות. לכן, באנקרה התפשרו כעת על מטוסי דור 4.5, שלפי סטארמר יספקו כ־20 אלף מקורות פרנסה באי הבריטי.

כיום, טורקיה משתמשת במטוסי F-16, מדור רביעי - בגרסאות ישנות יחסית. הם שואפים לשדרג את הקיימים ולרכוש נוספים, אבל גם בסוגיה הזו הם נתקלים בבעיות מול וושינגטון. באנקרה מעוניינים לקבל גישה למחשוב של המטוסים, מהלך שבוושינגטון מסרבים אליו. הסיבה לכך, ככל הנראה, בהכרה כי התעשייה הביטחונית הטורקית מוכרת בהנדסה ההפוכה: תהליך שבו מצליחים לשים ידיים על אמצעי, מומחים מנתחים את מרכיביו - ואז מייצרים אחד מחודש בהליך סדרתי.

לא מסתפקים רק במטוסים הבריטים

מטוסי יורופייטר טייפון מדור 4.5, כוללים יכולת Fly By Wire, מערכות אוויוניקה מתקדמות, ומכ"ם קפטור מתקדם. המטוס יכול להתאים עצמו לתקיפת איומים באוויר ובקרקע באותה גיחה, בעת שהמהירות המקסימלית שלו היא 2 מאך (כ־2,495 קמ"ש). הוא מסוגל לפעול בגובה עד 55 אלף רגל (כ־16.7 ק"מ), וכולל יכולות הגנה עצמית מתקדמות.

הטורקים מעוניינים מאוד במטוסים מתקדמים במהרה, ולא מסתפקים באלו הבריטים שיגיעו בתוך העשור. לכן, החתימה הזו התבצעה מיד לאחר סבב ביקורים של ארדואן בקטאר ובעומאן, שבו הוא רכש משתיהן 12 מטוסי יורופייטר משומשים שיגיעו אל מדינתו כבר בשנה הבאה. בכך, יהפוך חיל האוויר הטורקי לעשירי שמפעיל יורופייטר טייפון, אבל לצער אנקרה - הם לא ייהנו ממקורות פרנסה רבים מהמהלך. את הרכיבים העיקריים תייצר BAE ואת התחמושת MBDA.

בטווח הארוך, בגלל הקושי המתמשך לרכוש F-35 ולוותר על S-400, טורקיה מפתחת מטוס דור חמישי מתוצרתה: קאאן. באנקרה שואפים למבצע את המטוס בתום העשור ואמנם כבר פועלים להרחבת ההשפעה עם הקמת פסי ייצור אצל ידידות כמו פקיסטן, אבל עדיין מוגבלים ביכולותיהם גם בהקשר זה. הם ניסו לפעול מול וושינגטון כדי שיסכימו למכור להם מנועים שתואמים מטוסי דור חמישי, וגם כאן מאמציהם עלו בתוהו.

טורקיה אמנם צפויה לְמַבְצֵעַ את מטוס הדור החמישי מתוצרתה, קאאן, רק בתום העשור, אבל כבר כעת, היא מקיימת מו"מ עם פקיסטן לצורך הקמת פסי ייצור בשטחה. על אף שהמטוס עדיין בשלבי פיתוח ובחינה, השיחות עוסקות גם בפיתוח גרסה של המטוס שתותאם לצרכים הפקיסטניים, באופן שדומה, למשל, לגרסאות המטוסים שמקבלת ישראל מחברות כמו לוקהיד מרטין ובואינג.