דיווח: אמזון פותחת בסבב פיטורים של עד 30 אלף עובדים

אמזון מתכננת לפטר עד 30 אלף עובדים ממחר (ג'), כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. על פי הפרטים, מטרת הקיצוצים היא לצמצם את גיוס העובדים הגבוה שהיה במהלך ימי הקורונה, בעת מגיפה עולמית שדרשה מספר גבוה יותר של עובדים. לפי שעה, המניה עולה בכ-1%.

על פי הדיווח, הנתון הזה מייצג אחוז קטן מכלל 1.55 מיליון עובדי אמזון, הכוללים גם עובדי קבלן או פרילנסרים. עם זאת, ביחס לאחוז עובדי החברה התאגידית, מדובר בכמעט 10% מ-350 אלף העובדים הרשמיים של החברה.

הפיטורים האלו מגיעים ברקע תקלת ענק שקרתה בשירותי הענן של אמזון, AWS. התקלה התרחשה בשבוע שעבר, וארכה כ-15 שעות בשירותי הענן - ובכך נגרמו שיבושים נרחבים באינטרנט העולמי, וגם בישראל. למשך שעות ארוכות, אתרים ושירותים מרכזיים חוו הפסקות ותפקוד חלקי. בין הנפגעים: מאנדיי, זום, פלייסטיישן, שירותי אמזון עצמם, פורטנייט ודואולינגו.

נזכיר כי אמזון קיימה לא מעט סבבי פיטורים בשנים האחרונות. בשנת 2022, היא פיטרה כ-10 אלף. שנה לאחר מכן, בשנת 2023, אמזון הודיעה על פיטורי 18 אלף עובדים. ב-2024, אמזון הודיעה לעובדיה בארצות הברית ועוד כי מאות עובדים יפוטרו בשל ההתקדמות בתחומי הבינה המלאכותית. בחודש יוני האחרון דווח כי החברה צפויה לצמצם את כוח העבודה שלה בשנים הבאות, גם ככל הנראה בשל התקדמות הבינה המלאכותית. משמע, מאז 2022, אמזון פיטרה יותר מ-28 אלף עובדים.

באשר לישראל, לפי שעה היקף ההשפעה לא ידוע. לאמזון יש יותר מ-2,000 עובדים באמזון ישראל ועיקר הפעילות שלה כאן מבוסס על AWS - פיתוח מוצרי ענן, מכירות לשוק המקומי, ועל חטיבת אנפורנה, חטיבת פיתוח שבבי השרתים וה-AI.

מאמזון לא נמסרה תגובה לדיווח ברויטרס.