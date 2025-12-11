מפעל גליל מדיקל ביקנעם ייסגר, ופעילותו תועבר לאירלנד

בוסטון סיינטיפיק צפויה לסגור את החברה-הבת גליל מדיקל ביקנעם ולהעביר את הפעילות לאתר יצור מרכזי באירלנד - כך נודע לגלובס. המעבר צפוי להתבצע באופן הדרגתי ולהסתיים ב-2027-2028. על-פי ההערכות שלא אושרו על-ידי החברה, באתר מועסקים כ-100 עובדים.

מבוסטון סיינטיפיק נמסר בתגובה לשאלת גלובס: "אנו מעבירים את פעילות הייצור המתבצעת באתר גליל מדיקל ביקנעם, התומכת בפורטפוליו הפתרונות שלנו בתחום אונקולוגיה התערבותית ואמבוליזציה, לאתר בוסטון סיינטיפיק בגלווי, אירלנד. שינוי הדרגתי זה יסייע לנו לעמוד בביקוש הצפוי למוצרים.

"אנו מודיעים לעובדים על הכוונה להעביר בהדרגה עבודה זו בדצמבר 2025, וצופים שההעברה תושלם עד לתחילת שנת 2028. אנו רואים בראש סדר החשיבות את העובדים שיושפעו מההחלטה. אותם עובדים קיבלו הודעה על השינוי וכן יקבלו הזדמנות להגיש מועמדות למשרות פתוחות בבוסטון סיינטיפיק וסיוע בתהליך המעבר.

"לחברה יש מרכז פיתוח וייצור לייזרים משגשג בישראל (שנרכש מחברת לומניס ב-2021 תמורת 1.1 מיליארד דולר - ג.ו.), והיא מכירה בערך המוסף שהסביבה העסקית בישראל תורמת לה. החברה תמשיך לפעול, להשקיע ולהיות נוכחת בישראל".

מלבד פעילות הלייזרים בלומניס, בוסטון סיינטיפיק רכשה בתחילת השנה את חברת Sonivie, שפיתחה מכשור רפואי לטיפול בלחץ דם, ב-360 מיליון דולר. היא משקיעה במספר חברות מכשור רפואי נוספות בישראל.

עברה ידיים מספר פעמים

גליל מדיקל, מחברות המכשור הרפואי הוותיקות שעדיין פעילות בישראל, מייצרת מוצרים לטיפול בהקפאה בגידולים סרטניים. היא עברה לאורך השנים עליות ומורדות, ועברה כמה ידיים רוכשות. בוסטון סיינטיפיק הפכה לבעלת החברה כאשר רכשה ב-2019 חברת מכשור רפואי בשם BTG, הממוקדת בתחום הסרטן והרפואה הדחופה, אשר רכשה את גליל מדיקל בשנת 2016 תמורת 110 מיליון דולר.

גליל מדיקל הוקמה ב-1997 על בסיס טכנולוגיה שפותחה בחברת התעשיות הצבאיות רפאל. היא הייתה אחת החברות הבולטות בארץ בתחום המכשור הרפואי בתחילת דרכה. היא פיתחה מכשיר רפואי שנועד לבצע צריבה של רקמות באופן זעיר-פולשני באמצעות הקפאה, כאשר היישום הראשון היה לתחום סרטן הערמונית. השיטה כללה החדרה של מחטים לתוך הערמונית והזרמת גז לתוך המחט, כך שבקצה המחט ייווצר עיגול קרח, שיקפיא את הרקמה הסרטנית ורק אותה.

אולם מגוון של בעיות טכנולוגיות ועסקיות מנעו מן החברה לממש את ההבטחה הגלומה בטכנולוגיה ולהשתלט על שוק הקריואבלציה שהחל להתפתח באותו הזמן. ב-2003 מוזגה הפעילות של גליל עם פעילות דומה של חברת אמרשם הבריטית, כאשר אמרשם החזיקה 75%. באותה תקופה הניבה הפעילות הממוזגת 7.6 מיליון דולר. אולם אמרשם נרכשה על-ידי GE ועמדה לנטוש את הפעילות.

צוות ההנהלה גייס לחברה עוד 48 מיליון דולר, והיא השתמשה בכמחצית הסכום לרכוש בחזרה את חלקה בפעילות, במהלך שהובל על-ידי המשקיעים Thomas McNerney Partners, Vertical Group ו-Investor Growth Capital. פעילות פיתוח המחטים נשארה ביקנעם, בעוד פעילות פיתוח המערכת והשיווק עברה לארה"ב.

ב-2008 גליל עמדה להתמזג עם חברת Endocare האמריקאית, לפי שווי של כ-50 מיליון דולר, אולם המיזוג לא יצא לפועל, לאחר שאנדוקר עצמה קיבלה הצעה אטרקטיבית יותר לרכישתה.

גליל המשיכה כחברה עצמאית והתפתחה מתחום הסרטן גם לתחום ההקפאה לטיפול בכאבים. בדצמבר 2015 היא ביקשה לרכוש בכ-10 מיליון דולר את הפעילות של חברת Pearson האמריקאית, אולם לא הצליחה לגייס מימון בהיקף של כ-26 מיליון דולר שהיו תנאי לרכישה. בסופו של דבר היא כאמור נרכשה בעצמה על-ידי BTG, עברה לידי בוסטון סיינטיפיק, ושם המשיכה לפעול.