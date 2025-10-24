המדינה האירופית שחשבה לרכוש מערכת מהתע"א, וחזרה בה

דנמרק שחשבה לרכוש את מערכת ההגנה האווירית מתוצרת התעשייה האווירית ברק MX החליטה לפנות לפתרונות אחרים. כך הודיע היום (ו') שר ההגנה הדני טרולס לונד פולסן.

"החלטנו בהתאם להמלצות הפיקוד הצבאי, לרכוש את היכולות המתאימות ביותר שיבטיחו פיתוח מהיר של היכולות", אמר השר הדני. הדרג הצבאי הבכיר בקופנהגן, לדבריו, המליץ כי "המשאבים הפוטנציאליים שהיו עשויים להיות מופנים לברק MX , לעבור ליוזמות אחרות בעלות כושר לחימה מיידי גדול יותר, כולל הכנה מהירה ככל הניתן של יכולות ההגנה האווירית ביבשה".

קודם לכן, דווח החודש בתאגיד השידור הציבורי של דנמרק DR , כי ההצעה הישראלית למערכת ההגנה האווירית קסמה לדנים, בשל פתרון "סופט קיל" לרחפנים, שלא נמצא בידיהם כיום. עתה, בקופנהגן כבר החליטו לפנות לכיוון אחר, שטרם ברור מהו - על רקע איום הרחפנים הנוכחי על אירופה.

מערכת ברק MX תומכת במכ"מים ומשגרים שונים לכיסוי נגד מטוסי קרב, מסוקים, מלט"ים, טילי שיוט, טילי קרקע-אוויר וטילי קרקע-קרקע. המערכת מבוססת על מרכז שליטה חכם ומוכח מבצעית, המאפשר שילוב של טילים מיירטים נוספים: המיירט ברק MRAD לטווח קצר משוגר אנכית במהירות גבוהה, מותאם לטיפול באיומים בטווח של עד 35 ק"מ וכולל ראש ביות מכמ"י עם מנוע פולס אחד בלבד; המיירט ברק LRAD לטווח בינוני משוגר אנכית במהירות גבוהה, מותאם לטיפול באיומים בטווח של עד 70 ק"מ וכולל ראש ביות מכמ"י עם מנוע דו-פולסי; וכן המיירט ברק ER לטווח ארוך משוגר אנכית וכולל מנוע מאיץ, מנוע רקטי דו-פולסי וראש ביות מכמ"י מתקדם. הגדלת טווח היירוט של ברק ER מתבצעת באמצעות הוספת מאיץ רקטי והתאמת יכולות התקשורת והמכ"מ לטווח 150 ק"מ.

את המנועים למיירטים השונים מייצרת החברה הממשלתית תומר, שנחשבת למקור ידע לאומי בתחום. הדגם היחיד שנמצא בשימוש במערך ההגנה האווירית הישראלי הוא LRAD , שבו התבצע שימוש בניסוי בחודש אוגוסט. ה־ LRAD נמצא בשימוש ספינות סער 6, ובמסגרת אותו ניסוי שוגר מאח"י עצמאות. במהלך הניסוי שוגרה רקטה מדויקת לעבר מטרה שדימתה "נכס אסטרטגי בים" - מה שמתייחס ככל הנראה לאסדת גז, שהרי ספינות סער 6 תוכננו באופן ייחודי להגנה על האסדות של ישראל.

ברק MX נמכרה למדינות רבות ביבשות שונות. כך, למשל, באירופה רכשה אותה בדצמבר אשתקד סלובקיה תמורת כ־560 מיליון אירו. בטרם העסקה הזו, המערכת נמכרה לאזרבייג'ן בנובמבר 2023 תמורת כ־1.2 מיליארד דולר. בפברואר 2022, היא נמכרה למרוקו תמורת יותר מחצי מיליארד דולר.