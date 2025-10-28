ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
סעודיה היא מגרש המשחקים החדש של בכירי הטק וה־AI
ערב הסעודית

פוטנציאל של 135 מיליארד דולר: סעודיה היא מגרש המשחקים החדש של בכירי הטק וה־AI

לא רק נפט: סעודיה מעוניינת לגוון את מקורות הצמיחה שלה ומקדמת את תחום ה-AI כמנוע מרכזי • השבוע הודיעה ענקית השבבים קוואלקום על הסכם עם HUMAIN - חברת AI ודאטה סנטרים שנתמכת על־ידי קרן העושר הסעודית

שירי חביב ולדהורן 18:29
נסיך הכתר הסעודי, מוחמד בן סלמאן / צילום: ap, Nathan Howard
נסיך הכתר הסעודי, מוחמד בן סלמאן / צילום: ap, Nathan Howard

ערב הסעודית, שהכלכלה שלה מזוהה עם הפקת נפט, מעוניינת לגוון את מקורות הצמיחה שלה ורואה את ה־AI כמנוע מרכזי לכך. נראה שלא מדובר רק בשאיפות לעתיד אלא בעניין עכשווי. כך למשל, ענקית השבבים קוואלקום, שנסחרת בנאסד"ק בשווי 203 מיליארד דולר, הודיעה השבוע על הסכם עם HUMAIN - חברת AI ודאטה סנטרים שנתמכת על־ידי קרן העושר הסעודית. החברות דיווחו על שיתוף פעולה לפריסת תשתיות AI מתקדמות בערב הסעודית, במסגרת תוכנית שנועדה למצב את הממלכה כ"מרכז עולמי לבינה מלאכותית". מנכ"ל HUMAIN טארק אמין, מסר כי "השת"פ יאפשר לערב הסעודית "להוביל את הגל הבא של חדשנות עולמית בתחום ה־AI והסמיקונדקטור".

הפרופסור הישראלי שבטוח: זה הפתרון מפני "יום הדין" הקוונטי
בלעדי | סבבי הסקנדרי בהייטק חוזרים, והופכים עובדים למיליונרים עוד לפני האקזיט

ההכרזה מגיעה על רקע כנס Future Investment Initiative (FII) שנערך בימים אלה בריאד, שידוע גם בכינוי "דאבוס של המדבר", ומושך אליו בכירים מתחומי הממשל, העסקים וההשקעות. מנכ"ל חברת ה־AI האמריקאית Groq גרוק (של אילון מאסק), ג'ונתן רוס, אמר בכנס שערב הסעודית היא מקום אידיאלי לדאטה סנטרים במזה"ת ושהיא בעמדה טובה להפוך למרכז תשתיות AI, בזכות עודף היצע האנרגיה שלה.

ב־CNBC ציינו שחברת HUMAIN מעוניינת להפוך את ערב הסעודית לספקית ה־AI השלישית בעולם, לאחר ארה"ב וסין. שר ההשקעות הסעודי חליד אל פתיח, אמר לרשת שכיום מעל חצי מהכלכלה הסעודית (50.6%) "מנותק לגמרי מנפט", והוא ממשיך לצמוח.

לפי נתוני פירמת PwC, לשוק ה־AI יש פוטנציאל להגיע לסכום של 320 מיליארד דולר במזה"ת ב־2030, מתוכם הפוטנציאל בערב הסעודית מגיע לכ־135 מיליארד דולר.