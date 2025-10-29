מיקרוסופט עוקפת את תחזיות האנליסטים, עם צמיחה של 13% ברווחים

מיקרוסופט מפרסמת הערב את תוצאותיה הכספיות לרבעון הפיסקאלי הראשון של שנת הכספים של 2025, על רקע הגאות הנמשכת בבינה המלאכותית והצמיחה המואצת בעסקי הענן של החברה, אז'ור. החברה מדווחת על הכנסות של 77.67 מיליארד דולר, לעומת תחזיות השוק שעמדו על כ־75.5 מיליארד דולר ורווח מתואם של 3.72 דולר למניה, לעומת תחזית של 3.66 דולר. זאת, בהשוואה להכנסות של 76.44 מיליארד דולר ורווח של 3.25 דולר למניה ברבעון המקביל אשתקד.

מרבית המתח בשוק מרוכז באז'ור, מנוע הצמיחה המרכזי של מיקרוסופט בעידן ה -AI. הכנסות הענן צמחו מעט ועמדו על 49.1 מיליארד דולר, מול ציפיות האנליסטים לצמיחה של 28%-30%, עוד נתון שנבחן כמדד ישיר לשאלה האם גל הבינה המלאכותית ממשיך להתגלגל להכנסות אמיתיות. אנליסטים מוודבוש, סיטי ודויטשה בנק העריכו מראש שדווקא אז'ור יספק את ההפתעה החיובית, על רקע ביקושים "חזקים מהצפוי" מצד לקוחות ארגוניים שמאיצים הטמעת יכולות AI, החל מהטמעת קופיילוט וכלה בחוזים גדולים לחישוב מודלי.

בשיחת המשקיעים הערב, הציפייה היא לשמוע עדכונים על קצב ההזמנות העתידי בתחום ה-AI, נתון שהפך למדד הבריאות המרכזי של החברה. המשקיעים ירצו להבין האם הביקוש להרחבת קיבולת חישוב ממשיך לגדול, ומה מיקרוסופט מתכננת בנוגע לפריסת מרכזי נתונים חדשים ולהסכמי השבבים, סוגיה רגישה במיוחד לאור התלות הגבוהה באנבידיה ועלייה בתחרות מצד AWS וגוגל קלאוד. כל אינדיקציה להאטה בהזמנות בענן עשויה להתפרש כסימן ראשון לכך שההתלהבות מה-AI מתחילה להתקרר.

במקביל לפרסום הדוחות, רק אתמול פורסם עדכון בנוגע להסדרת יחסיה עם OpenAI: החברה השלימה את מבנה הבעלות החדש של OpenAI, במסגרתו מיקרוסופט מחזיקה כ27% מהגוף המסחרי, נתון הממקם אותה כשותפה אסטרטגית מרכזית בעידן ה-AI. עוד פורסם, כי במסגרת ההסכמות החדשות, OpenAI מתחייבת לרכוש שירותי אז'ור בהיקף נוסף של 250 מיליארד דולר, גם אם מיקרוסופט אינה נהנית עוד מזכות סירוב ראשונה לאספקת החישוב. אנליסטים בשוק רואים במהלך זה עוגן חשוב לצמיחת הענן של מיקרוסופט בשנים הקרובות.

נוסף על כך, פורסם כי למיקרוסופט ניתנו זכויות קניין רוחני על מודלי OpenAI עד שנת 2032 ואף מעבר לכך, כולל מודלים עתידיים ברמת AGI, אם וכאשר תושג. במקביל, OpenAI תוכל לפתח חלק מהמוצרים בשיתוף עם צדדים שלישיים, בעוד מיקרוסופט תשמור על מעמדה כשותפה הטכנולוגית הראשונה בתחום המודלים החזותיים. בצד הניהולי, הוגדר כי הכרזה עתידית על "הגעה ל-AGI" תחויב באימות חיצוני עצמאי.