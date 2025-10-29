אלפאבית (גוגל) , החברה האם של גוגל, הייתה למניית הענן המצליחה מבין שבע המופלאות מאז תחילת השנה, וגם הערב (רביעי) היא איננה מכזיבה. החברה חצתה לראשונה בתולדותיה את רף 100 מיליארד הדולר מכירות ברבעון אחד, עם הכנסות של 102.3 מיליארד דולר לרבעון השלישי של השנה, גבוה מעל ממוצע תחזיות האנליסטים שעמד על 99.75 מיליארד דולר, צמיחה של כ-16% ביחס לרבעון המקביל.

המניה מטפסת כעת במעל 5% במסחר המאוחר, כשהיא מגלמת עלייה של 42% מאז תחילת השנה, כאמור, המניה בעלת התשואה הגבוהה ביותר ב-2025 בקרב ענקיות הטכנולוגיה, למעט אנבידיה (55%). לשם השוואה, אמזון עלתה רק ב-5%, בעוד שמיקרוסופט עלתה ב- 28% מאז תחילת השנה.

סונדאר פיצ'אי, מנכ"ל החברה, חגג את פרסום הדוח עם ציטוט שמייחס למוצרי ה-AI של גוגל תרומה בשיפור התוצאות, מבלי להתייחס למספרים. "הגישה ההוליסטית שלנו לבינה מלאכותית מספקת מומנטום חזק, בין השאר, הודות לשיפורים בחיפוש - AI Overviews (סיכום שאליתת החיפוש) או - AI Mode (הפיכת חלון החיפוש לצ'ט עם ג'מיני- א"ג)". פיצ'אי פרסם נתונים הקשורים לשימוש בג'מיני - היא מוענה כעת למעלה מ-650 מיליון משתמשים פעילים חודשיים, בעוד שגוגל קלאוד סיימה את הרבעון עם צבר הזמנות של 155 מיליארד דולר.

אלפאבית מוכיחה שאפשר להיות חברת AI מצליחה וגם רווחית - והערב היא מדווחת על רווח של 2.87 דולר למניה, הרבה מעל הצפי שעמד על 2.28 - ועלייה של 35% ביחס לרבעון המקביל. מדובר ברווח מרשים לכל הדעות, אך כזה שמהווה עלייה קטנה יותר וחד ספרתית ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

גוגל קלאוד הציגה עלייה של 34%, גבוהה במיוחד, ל-15.2 מיליארד דולר לאורך פלטפורמת הענן, תשתית AI ופתרונות בינה מלאכותית יוצרת. מדובר בשיעור צמיחה גבוה שמעיד על ביקוש חזק מצד חברות לשירותי ענן ואולי אף על תרומה של שירותי ה -AI לגיוס לקוחות חדשים או להוזלת שירותים בשל שימוש במעבדי ה -TPU של החברה. הכנסות של מעל ל-100 מיליארד דולר ברבעון השלישי וצמיחה של מעל ל-30% בהכנסות מענן הן אינדקציה מצוינת עבור גוגל, במיוחד תחת הלחצים שהיא עומדת בהם להשקיע סכומי עתק בציוד AI.

תוצאות הרבעון השלישי מוכיחות גם היום, כמו בשנה האחרונה, כי אלפאבית, וגוגל בתוכה, חוות מעין סתירה בין עלייה מרשימה במכירות לבין רווחיות קטנה יותר מזו שהתרגלה לה בשנים האחרונות, בשל ההוצאות הכבדות הכרוכות בפיתוח משאבי AI - רכישת מעבדים יקרים מתוצרת אנבידיה, השקעת עתק בפיתוח וייצור שבבים מבית גוגל (מעבדי TPU), השקעה בפיתוח המודל ג'מיני, בפיתוח והשקת מוצרי AI למשתמש הסופי וכן מוצרי AI לענן ולמשתמש הארגוני. המשקיעים בעבר התקשו לקבל את הסתירה הזו, אך שנתיים של התייעלות וקיצוצים בכח האדם ובהוצאות, וסגירת פערים בתחום ה-AI אל מול OpenAI ואנתרופיק, שיפרה את מעמדה של גוגל בשוק, בין השאר, הודות לרכישת דיפ מיינד שהפכה לחטיבה הפעילה ביותר בתחום.

גוגל התחייבה להשקיע 85 מיליארד דולר בציוד הוני ל-AI לבדו, כלומר 85 מיליארד דולר שיוקצו לרכישת שבבים גרפיים ובניית חוות שרתים - והמשקיעים עודם סקרנים לראות כיצד גוגל מייחסת את ההכנסות והרווחים לה להשקעות העתק.