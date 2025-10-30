ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שסטוביץ מעלה מחירים על חלק ממוצרי מאסטר שף בשיעור של עד 11%

בנוסף צפויים להתייקר מוצרי המותג "מרבה" שבהפצת שסטוביץ, ביניהם עוגיות השוקולד צ'יפס והבראוניז • שסטוביץ: "גם לאחר עדכוני המחיר האחרונים, מדובר בהצעות ערך אטרקטיביות במיוחד" • האם יבואניות או יצרניות אחרות ילכו בעקבותיה?

שירה ספיר 09:37
מוצרי מאסטר שף המיובאים על-ידי שסטוביץ על מדפי הסופר / צילום: טלי בוגדנובסקי
מוצרי מאסטר שף המיובאים על-ידי שסטוביץ על מדפי הסופר / צילום: טלי בוגדנובסקי

יבואנית המזון, מוצרי הטיפוח והטואלטיקה שסטוביץ הודיעה לקמעונאים כי תעלה מחירים בשיעור של עד 11% על מגוון מוצרי מאסטר שף, ביניהם רטבים כמו סויה, צ'ילי מתוק וחריף, ממרחים כמו מיונז במגוון טעמים והקרוטונים החל מנובמבר.

בנוסף צפויים להתייקר מוצרי המותג "מרבה" שבהפצתה של שסטוביץ, ביניהם עוגיות השוקולד צ'יפס והבראוניז. במותג זה שסטוביץ לא קובעת את המחירים, מכיוון שהיא רק המפיצה ולא היבואנית.

משסטוביץ נמסר: "תמחור מוצרי החברה נקבע מעת לעת בהתאם לשורה של שיקולים מקצועיים, במטרה להציע לצרכן הישראלי את התמורה המשתלמת ביותר. גם לאחר עדכוני המחיר האחרונים, מדובר בהצעות ערך אטרקטיביות במיוחד".

העלאת המחירים הקודמת של היבואנית נרשמה בפברואר 2024, אז היא העלתה מחירים בהיקף של עד 15% במגוון מוצרים, זאת לאחר שכחצי שנה לפני כן, בדצמבר 2023, כבר העלתה את מחיריהם של מגוון מוצרים בכ-15%, ביניהם תה פומפדור, פסטה ברילה ומוצרי מאסטר שף. במאי 2023 נרשמה העלאת מחירים נוספת של עד 15% על שורת מוצרים.

לצד זאת, בדצמבר 2024 הורידה שסטוביץ את מחיר הפסטה לשוק הקמעונאי בשיעור של כ-10%, לדבריה בזכות ירידת מחירי הקמח העולמיים.

מניסיון העבר, כשיבואנית או יצרנית מודיעה על התייקרות, מצטרפות אליה רבות בהודעות דומות, כך שנותר רק לקוות שציבור הצרכנים, שכורע גם כך תחת יוקר המחיה, לא ייאלץ בקרוב לשלם - שוב - הרבה יותר בסופרמרקט.