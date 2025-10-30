צפירת הרגעה לארבעה מתוך חמשת הבנקים הגדולים במשק. סוכנות דירוג האשראי פיץ' מעלה את אופק הדירוג לבנק לאומי, הפועלים, מזרחי-טפחות ודיסקונט. המהלך נראה קשור לרגיעה המסוימת שנרשמה בעזה. הסוכנות משבחת את יציבות של הבנקים הגדולים במשק ומאשררת את הדירוג הנוכחי שלהם.

