צפירת הרגעה לארבעה מתוך חמשת הבנקים הגדולים במשק. סוכנות דירוג האשראי פיץ' מעלה את אופק הדירוג לבנק לאומי, הפועלים, מזרחי-טפחות ודיסקונט. המהלך נראה קשור לרגיעה המסוימת שנרשמה בעזה. הסוכנות משבחת את יציבות של הבנקים הגדולים במשק ומאשררת את הדירוג הנוכחי שלהם.
