צפירת הרגעה לארבעת הבנקים הגדולים: סוכנות פיץ' מעלה את אופק הדירוג ליציב

על רקע הרגיעה ברצועת עזה, סוכנות דירוג האשראי פיץ' מעלה את אופק הדירוג לבנק לאומי, הפועלים, מזרחי-טפחות ודיסקונט • הסוכנות משבחת את יציבות הבנקים, ומאשררת את דירוגם הנוכחי

חזי שטרנליכט 10:07
חברת הדירוג פיץ' / צילום: Shutterstock
חברת הדירוג פיץ' / צילום: Shutterstock

צפירת הרגעה לארבעה מתוך חמשת הבנקים הגדולים במשק. סוכנות דירוג האשראי פיץ' מעלה את אופק הדירוג לבנק לאומי, הפועלים, מזרחי-טפחות ודיסקונט. המהלך נראה קשור לרגיעה המסוימת שנרשמה בעזה. הסוכנות משבחת את יציבות של הבנקים הגדולים במשק ומאשררת את הדירוג הנוכחי שלהם.

