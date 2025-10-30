איראן דורשת מאייל עופר: כופר של 170 מיליון דולר לשחרור ספינה

על רקע המלחמה המתפתחת ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל במלחמה, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1איראן דורשת כופר של 170 מיליון דולר מאייל עופר על ספינה שנתפסה

הרשויות באיראן הודיעו בימים האחרונים כי הן דורשות תשלום של 170 מיליון דולר כדי לשחרר ספינה "ישראלית" שנתפסה על ידי משמרות המהפכה באפריל בשנה שעברה ליד מצרי הורמוז; כך מדווח אתר Euronews.

הספינה שייכת בעקיפין לחברת הספנות זודיאק והתביעה באיראן מציינת באופן ספציפי את אייל עופר, מהבעלים של צים, כאחד מבעלי החברה וכמי שאחראי לתשלום. לפי ההודעה, החברה בבעלות עופר "מעורבת" במימון טרור ובהובלת "חומרים מסוכנים".

האיראנים מאשימים את עופר ב"תמיכה בחיל הים הישראלי" ובכך ששירת בצבא במשך שש שנים כ"קצין מודיעין בחיל האוויר". הספינה, MSC Aries, שטה תחת דגל פורטוגלי ונתפסה על ידי הכוחות האיראנים ב-13 באפריל 2024, ביחד עם 25 אנשי צוות שהיו על סיפונה. אז, האיראנים איימו להגיב בחריפות על הפגיעה בשגרירות איראן בדמשק וחיסול בכיר איראני. כל אנשי הצוות, ביניהם הודים ופקיסטנים, שוחררו לאחר שבועיים, אך הספינה נותרה בשטח איראני.

מתוך Euronews. לקריאת כתבה המלאה.

2בגרמניה קוראים לחקור כיצד פעיל חמאס הועסק בערוץ הטלוויזיה הציבורי

רשת השידור הגרמנית הממלכתית ZDF ניצבת במרכז סערה תקשורתית בשבוע האחרון, אחרי שהתגלה כי פלסטיני מעזה שעבד עבור החברה היה למעשה פעיל חמאס; כך מדווח השבוע העיתון הגרמני FAZ.

הרשת שידרה בתחילת השבוע דיווח ביקורתי מאוד מתל אביב על הרג אחד מעובדיה בעזה, "מה שתואם את דפוס הפעולה הישראלי נגד עיתונאים", לפי הכתב בישראל. אך לאחר מכן, הציג הצבא הישראלי לרשת עדויות לכך שהאיש - שעבד בחברת הפקה מקומית בעזה בעבור הרשת - היה פעיל חמאס במסווה. פוליטיקאים ממפלגות ה-CDU וה-CSU שבשלטון ביקרו בחריפות את ZDF, ודרשו ממנה לעמוד בסטנדרטים עיתונאיים גבוהים יותר, דיווח העיתון הגרמני.

חלקם דורשים "חקירה מקיפה" שתבדוק לא רק את העסקת העובד ואת "העובדה שכספי משלמי המסים הגרמנים הולכים לטרוריסטים", אלא גם את סביבת העבודה שגרמה לרשת לבקר באופן אוטומטי את ישראל ולאמץ "נרטיבים ביקורתיים" כלפי ישראל. הרשת לא התנצלה על הדיווח, נכון לעכשיו, אך הודתה לישראל ש"נענתה לבקשה לחשוף את התיק המודיעיני" על האיש. היא השעתה את שיתוף הפעולה עם חברת ההפקות PMP שבה עבד.

המאמר הביקורתי ב-FAZ אומר כי הפרשה "מרסקת את האמינות" של הערוץ: "איך אנחנו יכולים להאמין למשהו בהקשר זה, כאשר קודם הם מנופפים בעליונות מוסרית ולאחר מכן פשוט מתעלמים מהמציאות?", נכתב.

מאת מיכאל האנפלד. מתוך FAZ. לקריאת כתבה המלאה.

3הקהילות היהודיות בארה"ב חוששות מניצחון של ממדאני בבחירות בניו יורק

העובדה כי המועמד זוראן ממדאני מוביל בסקרים במירוץ לראשות העיר ניו יורק מעוררת דאגה ו"מסעירה" קהילות יהודיות ברחבי ארה"ב, שחוששות כי הדבר מסמל הקצנה אנטי-ישראלית ואנטי-יהודית בפוליטיקה האמריקאית; כך מדווח הניו יורק טיימס הבוקר (ה').

מכתב של כ-1,100 רבנים מרחבי ארה"ב מתנגד ל"נורמליזציה הפוליטית" של אנטי-ציונות, כפי שממדאני מוביל, ומביע חשש מדחיקת זכות הקיום של ישראל כמדינה יהודית וחלק מהזהות גם של יהודים אמריקאים. ממדאני הגדיר את הנעשה בעזה כ"ג'נוסייד", בין היתר. המאמר משרטט כי בשנתיים האחרונות סוגיית התמיכה בישראל פיצלה חלק מהקהילות היהודיות, והביאה לפרישה של קומץ חברים. רבנים ומנהיגי קהילות יהודיות חוששים כי רמות האנטישמיות בארה"ב כעת "מתקרבות למה שהיה בגרמניה בשנות ה-30 לפני עליית הנאצים".

מאת ליסה לרר וג'ניפר מדינה. מתוך הניו יורק טיימס. לקריאת הכתבה המלאה.