"מעורר חשד רב": ניתוח לוויני חדש חושף פעילות גרעינית באיראן

על רקע המלחמה המתפתחת ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל במלחמה, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1הוול סטריט ג'ורנל: "קו ההפרדה הזמני בין ישראל לעזה - כבר הופך קבוע"

"הקו הצהוב החדש בין ישראל לעזה הופך לקבוע יותר עם עבודות עפר ותוכניות לתשתיות אזרחיות", נכתב בוול סטריט ג'ורנל. לאורך כל הקו, "שלפי תוכנית השלום של ממשל טראמפ מחלק בקירוב את הרצועה לשניים, ישראל מאיישת מוצבים קיימים ומקימה חדשים, עם חיילים וטנקים המוקפים בגדרות תיל וסוללות עפר".

כעת "צה"ל מציב בלוקים מבטון צבועים בצהוב כדי לסמן רשמית את הקו, אך עד כה רק כ־10% עד 20% מן העבודה הושלמה, אמרו גורמים צבאיים". אולם, "על פי תוכנית השלום של הנשיא טראמפ, ישראל אמורה לסגת עוד לכיוון גבולות עזה לאחר שכוח ביטחון בינלאומי יפעל בשטח וחמאס יפורק מנשקו".

בינתיים, חמאס מסרב לוותר על נשקו ומבסס את שליטתו בעזה ומפר את הפסקות האש. "אנליסטים מצביעים על כך שחמאס מבקש לשמור לעצמו מקום סביב השולחן בעזה שלאחר המלחמה. גורמים בצה"ל אומרים שהם נערכים לאפשרות שהקו הצהוב יישאר עמדת ההגנה שלהם בעתיד הנראה לעין".

"כבר עתה ישראל עובדת על הקמת תשתיות מים וחשמל חדשות בצדה של הקו הצהוב כדי להקל על יישום התוכנית" אמר גורם צבאי בכיר לג'ורנל. בנוסף "יש גם תוכניות להקים מרכזי סיוע חדשים לאורך הקו הצהוב".

אבנר גולוב, סגן נשיא בארגון הייעוץ MIND Israel, אמר לג'ורנל כי "הקו הצהוב מעניק לישראל אפשרות חשובה ליצור חלופה לחמאס בתוך עזה. אחד ההישגים הגדולים של ההסכם הזה. בהינתן החלופות הרעות, אנחנו צריכים לעשות משהו יצירתי".

מתוך הוול סטריט ג'ורנל מאת דוב ליבר. לקריאת הכתבה המלאה.

2"מעורר חשד רב": ניתוח לוויני חדש חושף פעילות גרעינית חדשה סמוך לנתנז

ניתוח חדש של המרכז למחקרים אסטרטגיים ובינלאומיים (CSIS) חושף "סימנים אפשריים לחידוש פעילות גרעינית סמוך לנתנז" מה שמרמז "על דחיפה לעבודה גרעינית חשאית לאחר המתקפות ביוני", פורסם בערוץ החדשות הכורדי Kurdistan24. "דימות לווייני חדש מגלה קצב בנייה מואץ במתקן קבור לעומק סמוך לנתנז - ומעלה מחדש חששות לגבי עתיד תוכנית הגרעין האיראנית", נכתב.

הניתוח הלוויני מראה "עבודות בנייה משמעותיות באתר סמוך לנתנז". "בעוד שהמתקנים הגרעיניים הגלויים של איראן בפורדו, בנתנז ובאיספהאן נותרים במצב רדום ומוזנח, ייתכן שמתקיים מאמץ מרוכז לדחוף פעילויות קריטיות הקשורות לגרעין לתוך אתרים מחתרתיים ומבוצרים בעומק האדמה", נכתב.

הפרשנות לניתוח הלוויני מצייר תמונה של "תוכנית גרעין איראנית במצב תנודה המושפע מהתקיפות של ארה"ב וישראל ביוני". איראן הגבירה את קצב הבנייה באתר הקבור סמוך לנתנז ונראה כי מתרחשת "בנייה של מתקן תת־קרקעי גדול ומבוצר כל כך בקרבה לאתר העשרה". בפרשנות של הדוח הלוויני נכתב כי הבנייה "מעוררת חשד רב".

שלב חדש זה "מאופיין בשילוב מסוכן של כאוס תפעולי ודחף נחוש לעבר חשאיות - מצב היוצר צורך דחוף ומחודש בשקיפות ובדיפלומטיה בינלאומית, שאותן טהרן בעת ובעונה אחת דורשת וחוסמת בפועל".

"המתקן התת־קרקעי מורכב ממספר מנהרות (פורטלים), והדימויים מראים ששני פורטלים - בקצה המזרחי ובקצה המערבי - הוארכו לאחרונה ונמצאים בתהליך כיסוי בחצץ ובחול, טכניקה המשמשת להסוואה נוספת ולהקשחת מבנים תת־קרקעיים", נכתב.

בדוח נכתב "תהא אשר תהא המטרה האמיתית, המסקנה העיקרית מן הניתוח היא צורך דחוף בשקיפות רבה יותר בפעילות הגרעינית של איראן שקיפות שרק הסוכנות הבין־לאומית לאנרגיה אטומית (IAEA) והדיפלומטיה הבין־לאומית יכולות לספק".

מתוך Kurdistan24. לקריאת הכתבה המלאה.

3"לא הביקורת הבינלאומית": הסכנה הגדולה לישראל

ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר לצד נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כי ישראל עומדת מאחורי "ניצחונות מדהימים על חמאס ועל כל ציר הטרור האיראני סינוואר, דף, הניה, נסראללה, אסד כולם נעלמו". עם זאת, "ישראל מנצחת במלחמות אבל מפסידה בשלום", נכתב בניתוח של העיתונאי גרג מייר ל-NPR, רשת הרדיו הציבורית הלאומית של ארה"ב.

פול סאלם מהמכון למזרח התיכון אמר ל-NPR כי "בעוד שנתניהו ניצח במלחמות, הוא לא הצליח לנצח בשלום. הוא לא הצליח להפוך את ניצחונותיו הצבאיים להישגים פוליטיים בני־קיימא. הוא חפר את ישראל עמוק יותר אל תוך בור".

כעת ישראל גם ניצבת בפני ביקורת בינלאומית חריפה על הלחימה בעזה ובנוסף "ניצבת בפני אישומי רצח עם בבית הדין הבינלאומי לצדק (ICJ), ונתניהו הואשם בפשעי מלחמה בבית הדין הפלילי הבינלאומי (ICC). ישראל ונתניהו דוחים את שני האישומים הללו".

צ'אק פרייליך, לשעבר סגן היועץ לביטחון לאומי בישראל, אמר ביחס לישראל כי "מבחינה צבאית טהורה, הדברים נראים טוב בהרבה. מבחינת מדיניות חוץ, קשה היה להידרדר יותר ממה שהתרחש. אני חושב שלמלחמה הייתה השפעה ארוכת טווח. ייקח זמן רב עד שישראל תשיב לעצמה את מעמדה הבינלאומי של, נאמר, לפני 30 או 40 שנה".

פרייליך מבהיר שלא הביקורת הבינלאומית היא הבעיה אלא "מערכת היחסים בין ארה"ב לישראל, שאותה חווה משני הצדדים". "עבורי, זו באמת האיום הקיומי היחיד שישראל ניצבת מולו אובדן התמיכה האמריקאית. ישראל זקוקה לארצות הברית באופן קריטי כמעט בכל סוגיה שהיא מתמודדת איתה".

מתוך NPR מאת גרג מייר. לקריאת הכתבה המלאה.

4"כך צלו של מרוואן ברגותי מרחף מעל עתיד עזה"

"ככל שהפסקת האש השברירית בעזה נמשכת, גוברת תשומת הלב למרואן ברגותי, האסיר הפלסטיני הבכיר ביותר המוחזק בידי ישראל, ולמה שגורלו עשוי לבשר לעתיד הפוליטי של פלסטין", נכתב בניתוח בניו ערב. לטענתם, ברגותי הפך לסמל של עתיד העם הפלסטיני "ולכן ישראל רואה בו איום כה גדול".

ברגותי, הפוליטיקאי הפופולרי ביותר בפער גדול בקרב הפלסטינים, הוא עצור בישראל וקיבל 5 מאסרי עולם על רצח ישראלים ועומדת מאחוריו שורה ארוכה של פיגועים.

בשבוע שעבר אמר נשיא ארה״ב טראמפ בראיון כי "דן עם גורמים בבית הלבן בשאלה האם לדחוף לשחרורו של דמות הדגל הוותיקה של ההתנגדות, דבר שהגביר עוד יותר את הוויכוח". טראמפ אמר "שהוא אינו סבור שנשיא הרשות מחמוד עבאס מסוגל למשול בעזה לאחר המלחמה, והוסיף כי לפלסטינים חסרה כעת מנהיגות".

ערב ברגותי, בנו של מרואן, אמר בראיון בלעד לניו ערב כי "אנחנו באמת מקווים שטראמפ ילחץ על ישראל לשחרר את אבא שלי. למען חירות העם הפלסטיני, שלום הדורות הבאים ויציבות האזור". הבן אמר כי "אביו מגלם את המאבק הפלסטיני, לאחר שדגל בזכויות הפלסטינים במשך 50 שנה, ויכול לאחד פלסטינים סביב חזון פוליטי המוכר הן בתוך פלסטין והן מחוצה לה".

ברגותי נתפס עבור הפלסטינים "כדמות מאחדת המסוגלת לגשר על מחלוקות - בין פלגים פוליטיים שונים ובתוך פתח עצמו, הנחלש כיום בשל פילוג פנימי ושיתוק. תומכיו רואים בו גם סמל להתנגדות וגם את המנהיג הפלסטיני המוכשר ביותר לנהל משא ומתן לשלום". סקרים אף מצביעים עליו "כיורש אפשרי למחמוד עבאס".

עבור ישראל, "ברגותי הוא מנהיג טרור. בהתחשב במעמדו הגבוה בחברה הפלסטינית ובפוטנציאל שלו לאחד פלסטינים לעבר מדינה, לא סביר שישראל תסכים לשחררו. שחרורו יכול לשמש נקודת התלכדות לאחדות פלסטינית תוך אתגור ישיר של הסמכות הישראלית".

מתוך הניו ערב מאת אלסנדרה באייצ'ק. לקריאת הכתבה המלאה.