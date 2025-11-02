שבוע המסחר בוול סטריט הסתיים כשבשני ימי המסחר האחרונים, המדדים המובילים רשמו ירידות קלות של 0.1%-1%, לאחר השיאים אליהם הגיעו מוקדם יותר. אלה המניות הישראליות שבלטו במסחר:

Wix עלתה אחרי שהודיעה על שיתוף פעולה עם PayPal

אחרי תקופה של ביצועי חסר במניית Wix , בשני ימי המסחר האחרונים של השבוע המניה עלתה ב-7.1%. מאז השפל השנתי האחרון שנרשם באוגוסט, המניה עלתה ב-26%, אולם היא עדיין מציגה תשואה שלילית של 32.2% מתחילת השנה הנוכחית. שווי השוק של Wix בנאסד"ק הוא 8.1 מיליארד דולר. החברה בניהולו של המייסד אבישי אברהמי מאפשרת הקמה וניהול של אתרי אינטרנט ופונה בעיקר לעסקים קטנים ובינוניים.

בשבוע שעבר, Wix פרסמה הודעה על שיתוף פעולה עם חברת התשלומים PayPal , במסגרתה Wix תציע פתרונות מבוססי AI למציאה של מוצרים ותשלומים עליהם בעזרת שירותי הסוכנים (agentic commerce services) של פייפאל.

Wix תפרסם את דוחות הרבעון השלישי ב-19 בנובמבר, והאנליסטים מצפים ממנה לצמיחה של 13% בהכנסות לכ-503 מיליון דולר ורווח נקי Non-GAAP של 1.49 סנט למניה, סנט אחד פחות מהרבעון המקביל. לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, 26 אנליסטים מסקרים את המניה - 23 מהם חיוביים והיתר נייטרליים. מחיר היעד הממוצע למניה הוא 208.6 דולר שמשקף פרמיה של 43.3% על המחיר הנוכחי.

סיליקום נחלשה אחרי הדוחות

מניית סיליקום נפלה ביום חמישי ב-14.3% והתאוששה חלקית ביום שישי, עם עלייה של 3.1%, אחרי פרסום הדוחות הכספיים שלה. החברה, ספקית פתרונות לרשתות תקשורת המנוהלת על־ידי לירון אייזנמן, רשמה ברבעון השלישי צמיחה של 5.8% בשורה העליונה, עם הכנסות של 15 מיליון דולר - מעט נמוך מתחזיות האנליסטים. ההפסד הנקי Non-GAAP למניה היה בהתאם לתחזיות האנליסטים, 36 סנט.

לפי כללי החשבונאות (GAAP) ההפסד ברבעון היה 2.8 מיליון דולר, ומתחילת השנה החברה רשמה הפסד של 8.9 מיליון דולר, על הכנסות של 45 מיליון דולר. ברבעון הרביעי, סיליקום צופה הכנסות של 15-16 מיליון דולר, דומה לתחזיות האנליסטים. המנכ"ל אייזנמן מסר שהרבעון השלישי היה רבעון ביצועי חזק בהתאם לתוכנית האסטרטגית, וכי מתחילת השנה החברה זכתה בשמונה חוזי-תכנון (design wins). הוא הוסיף שסיליקום צופה צמיחה בשיעור דו־ספרתי ב-2026 ואחריה, וכי היעד של התוכנית האסטרטגית הוא להגיע בסופו של דבר לרווח נקי של מעל 3 דולר למניה על הכנסות של 150-160 מיליון דולר.

בסוף הרבעון השלישי, היו לסיליקום בקופה 75.8 מיליון דולר במזומנים והשקעות לטווח קצר וארוך, ללא חוב. החברה נסחרת כיום בנאסד"ק בשווי של 93 מיליון דולר, מה שמצביע על כך שהשוק נותן לפעילות שלה שווי צנוע במיוחד.

טבע עלתה ב-8% בשבוע שעבר לקראת הדוחות השבוע

מניית טבע עלתה ביום שישי ב-2.3% והשלימה עלייה שבועית של 8.1%. בסך הכול, מאז השפל השנתי בחודש אפריל, מניית טבע הוסיפה לערכה כמעט 60%, לשווי נוכחי של 23.5 מיליארד דולר בבורסות ניו יורק ותל אביב.

חברת התרופות, בניהולו של ריצ'רד פרנסיס, תפרסם ביום רביעי השבוע את הדוחות הכספיים שלה לרבעון השלישי. לפי נתוני Yahoo Finance, האנליסטים מצפים להכנסות דומות לרבעון המקביל - 4.33 מיליארד דולר, ולרווח נקי Non-GAAP של 67 סנט למניה, נמוך ב-2 סנט מהרבעון המקביל.

לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, מתוך 10 אנליסטים שמסקרים את מניית טבע, תשעה חיוביים ואחד שלילי, ומחיר היעד הממוצע בו הם נוקבים מגיע ל-25.57 דולר - כלומר, גבוה ב-24.9% מהמחיר הנוכחי בבורסה.

האנליסט דניס דינג מג'פריס פרסם בשבוע שעבר סקירה לקראת דוחות טבע והתייחס לנושא ה-IRA - חקיקה שנועדה להוריד מחירים בארה"ב, בין היתר, בתחום התרופות. דינג ציין כי המשקיעים יתמקדו בדברי הנהלת טבע על ההשפעה על התרופה אוסטדו (תרופה מקורית להפרעות תנועה), והעריך כי תחזית החברה לאוסטדו, שעומדת על 2.5 מיליארד דולר מכירות ב-2027, לא תשתנה ככל הנראה. זאת, למרות שמחיר התרופה צפוי לרדת. המלצתו על מניית טבע היא "קנייה" במחיר יעד של 24 דולר, פרמיה של 17.2%. במקביל, טבע הודיעה שזכתה בפרס מצוינות בכנס EuroFinance Treasury מקבוצת האקונומיסט, בזכות אופטימיזציית המזומנים וניהול ההון החוזר של החברה.