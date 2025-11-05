ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ החטוף החלל סמ"ר איתי חן ז"ל הושב הלילה לישראל
ישראל במלחמה | סיקור שוטף

החטוף החלל סמ"ר איתי חן ז"ל הושב הלילה לישראל

הערכה בישראל: ניתן יהיה להחזיר את כל החטופים החללים. יש מידע מסוים על מיקומם של לפחות ארבעה נוספים •

N12שירות גלובס 07:25
סמל איתי חן ז''ל / צילום: דובר צה''ל
סמל איתי חן ז''ל / צילום: דובר צה''ל

עדכונים שוטפים

00:47 - משרד רה"מ וצה"ל הודיעו: זוהתה גופתו של החטוף החלל סמ"ר איתי חן ז"ל

לוחם השריון שיצא להילחם ב-7.10, נפל ונחטף עם חברי צוות הטנק שלו על ידי חמאס - הושב הלילה לישראל. מטה המשפחות מסר: "השבתו היא בגדר מזור כלשהו למשפחה שחיה באי-ודאות וספק מייסרים מעל לשנתיים". איתי ז"ל הוא החייל החטוף האחרון מהמלחמה הנוכחית, והאחרון שמחזיק באזרחות אמריקאית. הותיר אחריו הורים ושני אחים. לכתבה המלאה

20:51 - הבית הלבן: טראמפ ייפגש עם נשיא סוריה אחמד א-שרע ביום שני

20:30 - הרמטכ"ל על שחרור המחבלים שלכודים ברפיח: "אף אחד לא יוצא חי בלי השבת הדר גולדין"

אחרי חשיפת N12 על כך שבישראל הסכימו ליציאתם של מאות מחבלים מהאזורים שבשליטת צה"ל וסיבוב הפרסה של רה"מ - זמיר הבהיר כיצד לדעתו נכון לפעול ברפיח. "מוכן לשקול שחרור מחבלים רק בתנאי אחד - השבת הדר גולדין", אמר הרמטכ"ל למקבלי ההחלטות. בישראל מעריכים שגופתו של סגן הדר גולדין, שמוחזקת כבר 11 שנים בשבי, קבורה באזור רפיח. לכתבה המלאה

20:18 - הערכה בישראל: ניתן יהיה להחזיר את כל החטופים החללים. יש מידע מסוים על מיקומם של לפחות ארבעה נוספים - אבל גם את שלושת הנוספים, על פי שלושה מקורות בטחוניים שונים, אפשר יהיה להשיב הביתה