בארץ טלפון אותר בחוף הצוק, המשטרה: "הוא שייך לפצ"רית לשעבר"
יפעת תומר-ירושלמי

טלפון אותר בחוף הצוק, גורם במשטרה ל-N12: "הוא שייך לפצ"רית לשעבר - בוודאות"

אישה כבת 50 ששחתה במים הרדודים מצאה את הטלפון והזעיקה את כוחות השיטור • במשטרה הטילו תחילה ספק שהנייד אכן שלה, אך העבירו אותו לבדיקה • חקירת הפרשה נמשכת, בית המשפט שחרר את הפצ"רית למעצר בית של 10 ימים • תיעוד: תמונות ראשונות של הפצ"רית ביציאה מבית המעצר

אדר גיציס וברהנו טגניהN12 11:53
הטלפון שאותר בחוף הים / צילום: חדשות 12
הטלפון שאותר בחוף הים / צילום: חדשות 12

המשטרה בוחנת אם טלפון נייד שאותר הבוקר (שישי) בחוף הצוק בהרצליה - שייך לפצ"רית לשעבר יפעת תומר-ירושלמי. הטלפון נמצא בתוך המים כשהוא דלוק. גורם במשטרה אמר ל-N12: "זה הטלפון של הפצ"רית לשעבר, בוודאות". בתוך כך, בית המשפט שחרר את הפצ"רית למעצר בית של 10 ימים, ואסר עליה ליצור קשר עם המעורבים בפרשה במשך 55 ימים.

לדברי גורם המעורב בחקירה, הטלפון נפתח באמצעים טכנולוגיים, וכך אומת כי הוא שייך לפצ"רית לשעבר. הטלפון עצמו נמצא על ידי אישה כבת 50 ששחתה בחוף. היא זו שהזעיקה את השיטור העירוני של עיריית ת"א והם עדכנו את המשטרה. כוחות שיטור הגיעו למקום ולקחו את הטלפון הסלולרי לבדיקה.

במקום התפתחה קטטה בין מתנדבים עם גלאי מתכות, שרצו להיות אלה שמעבירים את הטלפון לאנשי המשטרה. כוחות הביטחון הפרידו ביניהם.

האזרחית שמצאה את הטלפון הגיעה לתחנת המשטרה כדי למסור עדות. היא סיפרה ל-N12: "שחיתי הבוקר בחוף הצוק, ובשלב מסוים במים הרדודים, סמוך אל החוף, ראיתי משהו שנראה כמו טלפון. הרמתי את זה והבנתי שזה אייפון. מיד יצאתי מהמים, פתחתי וראיתי תמונה של הפצ"רית. דיווחתי למשטרה, הכוחות הגיעו וזימנו אותי לעדות". לדבריה, הוא היה דלוק.

לא ברור אם הטלפון אכן שייך לתומר-ירושלמי, וגם במשטרה הטילו תחילה ספק באשר לאפשרות שהוא שלה. הם הדגישו שהטלפון נמצא דולק בתוך המים כשהסוללה טעונה למחצה, מה שמחליש את הסיכויים שהוא אכן שייך לה - משום שהוא היה אמור לשהות במים במשך 5 ימים.

גורם במשטרה הסביר: "ברגע שהטלפון נדלק היינו אמורים לקבל איתות. אם זה היה קורה היינו מגיעים לבד - ולא היינו צריכים שאזרחים יקפיצו אותנו. כך ניהלנו את מבצע החיפוש בזמן שנעדרה. היינו על הטלפון ואם היה מתקבל איתות ממנו היינו יודעים את המיקום". הוא הבהיר: "בשלב הזה אנחנו מטילים ספק אך הטלפון יישלח ליחידת סייבר והיא תבדוק אותו".

במשטרה עדכנו באופן רשמי על מציאת הנייד, ומסרו: " לפני זמן קצר התקבלו דיווחים במוקד המשטרה על מציאת טלפון נייד באזור חוף הים בהרצליה על ידי אזרחים. עם הגעת השוטרים, הטלפון נתפס והנושא מתוחקר על ידי המשטרה".