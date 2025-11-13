ההפסד הגדול של החוסכים בקופות הגמל להשקעה

במסגרת חוק ההסדרים צפויה רפורמה הנוגעת לחיסכון של כולנו. מדובר באימוץ מסקנות של צוות בהובלת מנכ"ל האוצר אילן רום, שהקים קודמו שלומי הייזלר. בקצרה: שורה של מוצרי חיסכון - קרנות נאמנות, פוליסות חיסכון וקופות גמל להשקעה - ינוהלו תחת חשבון השקעות אחד, והמיסוי והרגולציה עליהם יושוו.

המהלך יקנה אפשרות לעבור בקלות וללא אירוע מס בין המוצרים, שההבדלים ביניהם כיום גדולים. בקופת גמל להשקעה ניתן להפקיד עד 81.7 אלף שקל בשנה, לעבור בין מסלולים וגופים בלי אירוע מס, והפרס הגדול באמת - פטור ממס על רווחי הון, בתנאי שתחכו עד גיל 60 ותמשכו את הכסף כקצבה חודשית.

בקרנות נאמנות, מנגד, כל מעבר מחייב מכירה שגוררת אירוע מס. ויש עוד שטאנץ בקרנות האלה: נטייה להציע אותן בדמי ניהול נמוכים במטרה למשוך לקוחות חדשים, ואז להעלות בהמשך. בפוליסות החיסכון שמציעות חברות הביטוח, דמי הניהול גבוהים ונעים סביב 1% ועד אפילו 1.5% מהצבירה. גם בגמל להשקעה דמי הניהול גבוהים יחסית, לפחות במסלולים פסיביים. במסגרת הרפורמה, הפערים בין המוצרים השונים יצטצמצו.

המכה הגדולה תיפול על החוסכים בגמל להשקעה. אותו מוצר שנולד רק לפני עשור במטרה לעודד חיסכון לטווח הבינוני והארוך. עבור רבים, הוא יכול להיות מוצר משלים שמגדיל מאוד את קצבת הפנסיה. מי שמגיע לתקרת ההפקדה השנתית, או אפילו למחציתה, באופן עקבי לאורך השנים, נהנה מהטבה שיכולה להגיע למיליוני שקלים. ברפורמה הנוכחית, סך הטבת המס יישאר אך יתחלק בין המוצרים. ההערכה היא שהפטור ממס רווחי הון יוגבל כעת בכלל המוצרים ל-150-200 אלף שקל.

אז נכון שחלקים גדולים יותר בציבור, אלה שמשקיעים בקרנות הנאמנות ובפוליסות, ייהנו מהפטור, אך החוסכים בגמל להשקעה ייפגעו משמעותית. איך מסבירים את הפגיעה במוצר הצעיר יחסית הזה? ההסבר העיקרי הוא שההטבה הנוכחית משרתת בעיקר את "העשירים", אלו שיכולים להפקיד לחיסכון עשרות אלפי שקלים.

בר לביא