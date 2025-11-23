מהשקעה של הכרישים אל מדפי חנויות באירופה, חברות הביטוח בארה”ב ועכשיו להזדמנות השקעה

הכתבה מטעם אנבלה

חדשנות בשוק מיושן

יותר ממאה שנה נשענו משאבות החלב על טכנולוגיית ואקום בלבד. הן היו רועשות, כואבות ולרוב לא אפקטיביות כמצופה מהן. רבות מהאימהות נאלצו לשאוב למרות הסבל, רק כדי להמשיך להניק ולספק לתינוקות שלהן חלב אם יקר ערך. במקרים בהן אימהות היו מנסות לחזור לעבודה ולשאוב תוך כדי, הסבל היה גדול במיוחד. כל משאבות החלב נשענות על מנגנון וואקום בלבד, בזמן שתינוק, כאשר הוא יונק, משתמש בלשון על מנת לסחוט את הפיטמה.

משאבת אנבלה זו המשאבה הראשונה שהצליחה לדמות את פעולת הלשון של תינוק, בשילוב עם פעולת הוואקום.

המהפכה התחילה ברמת השרון

הכול התחיל כשמאשה ולדברג, אמא צעירה ותושבת רמת השרון, חיפשה פתרון שיאפשר לה לשלב בין עבודה להנקה. כשלא מצאה משאבה שעונה על הצורך, היא החליטה לפתח אחת בעצמה ביחד עם בעלה - היזם סניה ולדברג.

הקמת סטרטאפ היא תהליך ארוך, במיוחד עבור יזמים חסרי ניסיון. לא כולם מגיעים לאקזיטים או הנפקות גדולות אשר זוכים לכותרות משמחות בעיתון המעידות על רווחים גדולים למשקיעים. אבל למאשה ובעלה היה חזון, ולסניה גם ניסיון קודם ביזמות ושיווק. הדבר הראשון שהם החליטו לעשות, הוא לגייס צוות חזק שיוכל לקחת את החברה למקומות הכי גבוהים.

"זאת המלצה שאני יכול לתת לכל יזם" אומר סניה ולדברג. "תמיד תגייסו כלפי מעלה. הדרך להצליח ולהשתפר היא לעבוד עם אנשים יותר טובים מכם. תעמדו על כתפי ענקים".

בתחילת הדרך הם הצליחו לצרף לצוות היזמים את רון אדלמן, מהנדס מנוסה, ומיד לאחריו צירפו לצוות היזמים מנכ"ל בעל ניסיון עשיר בניהול - אורי יפה.

יפה היה בעל ניסיון ניהולי עשיר ובתפקידים בכירים בחברות כמו צ'ק-פוינט, Scan-Modul ואמדוקס, ובנה את הצוות שמוביל את החברה עד היום. התהליך לקח חודשים רבים, מפני שלמצוא ולגייס מנכ"לים בסדר גודל הזה, הוא לא עניין פשוט. מה שעזר לאנבלה לגייס את יפה, היה החיבור שלו למוצר ולפתרון של הבעיה שהוא מציע. יפה, אבא ל-4 בנות, נזכר באשתו שניסתה לשאוב עם משאבה רגילה והבין את הפוטנציאל והצורך במוצר כזה בשוק.

אך גיוס הצוות לא הסתיים שם:

אל הצוות הצטרפו עדי שפרעם, מייסד אר"ן מחקר ופיתוח - חברת הנדסה שנסחרה בבורסה, שהוא גם מהנדס מחונן שהמציא פטנטים רבים. האתגר שהיה לנגד עיניהם לא היה חדש. מדובר באתגר שצוותים במדינות אחרות כבר ניסו לפתור בעבר, ונכשלו. אך כנראה שהנחישות, היצירתיות, המוח הישראלי והשילוב של נשים בצוות הכריעו את הכף, ואנבלה הפכה למשאבה הראשונה והיחידה בעולם שהצליחה לדמות מנגנון יניקה.

זמן קצר לאחר השלמת האב טיפוס הראשוני, אנבלה הוצגה בתוכנית "הכרישים", שם השקיעו בה אורן דוברונסקי ויסמין לוקץ' - כאשר בהמשך אף הגדילו את השקעתם במספר סבבי גיוס נוספים. לצידם הצטרפו משקיעים כמו זוהר גילון (שותף בלמעלה מ-60 אקזיטים), מנחם ויינפלד (בעלי סטארי-גרופ המייצרת מוצרי תינוקות רבים), בעלי שומרת הזורע ואף סגן ראש העיר שבה היו המשרדים של אנבלה. החברה גם קיבלה תמיכה משמעותית של הרשות לחדשנות, אשר מעוניינת לעזור לטכנולוגיה ישראלית להצליח בעולם.

בניסוי קליני שערכה החברה על הדגם הראשון של אנבלה, הוכח שמנגנון הלשון של המשאבה גורם בממוצע לעליה של 50% בשאיבת החלב, לעומת המשאבה המובילה בשוק. כמו כן, המשתתפות בניסוי דירגו את אנבלה בציון גבוה בהרבה בתחושת הנעימות לעומת המתחרה. מאז, אנבלה שיפרה את המוצרים ומתכוננת להשקת הדגם העתידי שלה: המשאבה הלבישה, משאבה קטנה וקלה שניכנסת כולה לתוך החזיה. בדגם הבא הם אף הצליחו לשפר את מנגנון הלשון, שמידע עליו טרם פורסם בפומבי.

ב-2023 החלה אנבלה להימכר בישראל וזכתה להצלחה מהירה. גם ידועניות כמו מעיין אדם ומאיה ורטהיימר הצטרפו למעגל המשתמשות. "כבר התייאשתי ממשאבות, ואז הייתי בשוק - החלב פשוט משפריץ!" סיפרה מעיין בסרטון ברשתות החברתיות. בהשקה של אנבלה בשילב אף היתה חברת כנסת, שהיתה אמא מניקה באותם ימים והגיעה על מנת להביע תמיכה בחדשנות הישראלית.

שוק משאבות החלב עובר במהירות למשאבות לבישות. חברת ווילואו, המייצרת משאבות לבישות, גייסה לפני כ-4 שנים כסף בשווי חברה של 282 מיליון דולר. זה למרות שמדובר בחברה ללא המנגנון של אנבלה הישראלית.

שוק משאבות החלב מציע הזדמנויות משמעותיות. רק לשם השוואה: ב-2006 נרכשה חברת Avent על ידי פיליפס בסכום של מעל לחצי מיליארד דולר. גם חברת EvenFlow נרכשה ב-143 מיליון דולר. אנבלה שואפת לצעוד באותו כיוון. בחודשים האחרונים החלה להיכנס לשווקים בגרמניה, אוסטריה, צרפת, הולנד ואיטליה. בארה"ב אנבלה כבר חתמה על הסכמים עם מספר גופים המעניקים סבסוד דרך חברות הביטוח, ומתכננת להרחיב את הפעילות הזאת בשנה הבאה.

במהלך השנה הבאה צפויה החברה להשיק את מוצר הדגל החדש שלה - משאבה לבישה, שניתן להכניסה בקלות לחזייה רגילה, בלי צורך בחזיות שאיבה מיוחדות. המוצר החדש יכיל את מנגנון הלשון המשופר של אנבלה, שפותח במהלך השנה האחרונה. על פי פרסומי החברה, הוא צפוי להיות יעיל אף יותר מהקודם, ולהגדיל את סל המוצרים של החברה וההכנסות שלה בצורה משמעותית.

ב-12 החודשים האחרונים אנבלה רשמה הישגים משמעותיים, ביניהם: גידול במכירות ב-150%, חתימה עם חברות בארה"ב המציעות את המשאבה דרך הביטוח, כניסה לשווקים חדשים ושיתופי פעולה חדשים. אם תמשיך במסלול זה, אנבלה עשויה להפוך לאחד מסיפורי ההצלחה הגדולים של עולם ההנקה - ואולי גם לאקזיט הישראלי הבא שגם יביא כבוד למדינת ישראל וגם רווח למשקיעים.

