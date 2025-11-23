עדכונים שוטפים

01:02 - תיעוד חטיפת התצפיתניות - שצה"ל הסתיר מהמשפחות

בחיל האוויר החזיקו תיעוד ממסוק קרב שחג מעל מוצב נחל עוז - ובו נראים מחבלים חוטפים את התצפיתניות. הטייס שחג מעל המוצב בשבת השחורה חשד שמתבצעת חטיפה של תצפיתניות, אבל הוא התקשה לקבוע זאת בוודאות. הטייס ביצע ירי לנקודה סמוכה בניסיון להבריח את המחבלים, אבל הם המשיכו בנסיעה לעזה, והוא עבר למשימות אחרות.

בחיל האוויר בחנו לאחר מכן על התיעוד ממסוק הקרב, שבו נראות נעמה לוי ונועה מרציאנו ז"ל. הם לא רק הסתירו את התיעוד מהמשפחות, אלא הם גם שלפו את הסרטון הספציפי הזה מספריית הסרטונים של 7 באוקטובר, והחביאו אותו בקובץ נפרד שקשה לאתר.

אביה של נועה מרציאנו ז"ל, שמופיעה בסרטון: "מנסים להסתיר מאתנו את האמת". דובר צה"ל: "מדובר בטענות לא נכונות" לכתבה המלאה

23:10 - בכיר חמאס בחו"ל: אנחנו מחויבים להפסקת האש ואנחנו קוראים לחייב את ישראל להפסיק את ההפרות"

בכיר חמאס בחו"ל מוסא אבו מרזוק הדגיש בריאיון לאל-ג'זירה הערב שלא העבירו מסר לאמריקאים לגבי חידוש הלחימה: "לא נפגשנו לא עם קושנר ולא עם וויטקוף כדי למסור דבר מה. אמורה הייתה להתקיים פגישה בטורקיה, בשולי פגישה רוסית-אמריקנית והוא נדחה"

"בעקבות הדחייה הזו נדחה גם המפגש עם חמאס. אנחנו מחויבים להפסקת האש ואנחנו קוראים לכל הגורמים לעמוד בהתחייבויות שלהם ולחייב את ישראל להפסיק את ההפרות"

23:00 - היום (ראשון) יתקיים בעיר מעלות אימון ותרגיל לוחמה של חטיבה 300 בין השעות 08:00-18:00 בשלושה מוקדים בעיר. במהלך היום תורגש נוכחות מוגברת של כוחות צה"ל וכלי רכב צבאיים - מדובר על תרגול בלבד

22:37 - דיווחים בעזה: בתקיפת הרכב ברימאל שבה חוסל הבכיר בזרוע הצבאית של חמאס עלאא' אל-חדידי - חוסל גם מפקד נוסף בחמאס, סאמח אל-ח'אלדי. דווח כי הוא היה מבוקש במשך יותר משני עשורים

21:28 - "הצדק ייעשה": המונים דרשו הקמת ועדת חקירה ממלכתית

אלפים השתתפו אמש (שבת) במחאה בכיכר הבימה בתל אביב בדרישה להקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר. במחאה לקחו חלק גם ראשי המפלגות הציוניות באופוזיציה: נפתלי בנט, יאיר לפיד, אביגדור ליברמן, בני גנץ, גדי איזנקוט ויאיר גולן.

השר לשעבר יזהר שי, אביו של ירון ז"ל, האשים: "9 שרים ושרות בממשלת המחדל והאסון נקראו השבוע למשימה הבזויה של הכשרת השרץ שנקרא 'ועדת חקירה מיוחדת'. משימתם היא לוודא שהאמת לא תיחקר ולעולם לא תצא לאור. שבעה מתוך תשעת השרים האלה סירבו להגיע לתדריך ביטחוני של קצינים בכירים בצה"ל ב-27 ביולי 2023, כחודשיים לפני פרוץ מלחמת שמיני עצרת".

עדי זקוטו, בתו של אבי זקוטו ז"ל, תיארה: "אבא שלי לא נרצח בגלל אירוע, אבא שלי נרצח בגלל מחדל. למחדל הזה יש אחראיים.

"אני הולכת להגיד את זה בפשטות: מי שהיה חלק מהכישלון לא יכול לכתוב את ספר הכללים של החקירה. מי שהחזיר את ישראל לעידן שבו אזרחים הפכו להיות טרף, לא יקבע מה מותר לשאול ומה אסור לחקור".

ההורים של סמל ראשון נטע ברעם: "ביום הלווייתו של נטע נשבענו שהמלחמה שלו הסתיימה - אבל שלנו רק החלה, את העתיד נוכל לתקן". רפי בן שטרית: "לא באנו לצעוק ביבי הביתה, באנו לצעוק ערכים". לכתבה המלאה

פורסם לראשונה ב-N12